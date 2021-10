Centros de vacunación comienzan a reportar escasez de vacunas contra el covid-19

En sillas, otros de pie o sentados bajo el sol, las colas rodearon el centro de vacunación Alida España, en la zona 3, donde adultos mayores buscaban la segunda dosis de la Sputnik V, Astrazeneca o Moderna.

También se podían ver a muchos adolescentes que buscaban una dosis de la vacuna Pfizer. Sin embargo, para las once de la mañana ya no había más dosis disponibles.

En este centro tenían un rótulo que decía que por falta de personal solo podían aplicar 314 dosis.

Lourdes de Juárez, de 54 años y quien reside en la colonia Bethania se acercó a este centro porque los puntos de vacunación que están cerca de su vivienda no se encontraban habilitados. “Así como vacunaron para la primera dosis, deberían hacerlo con la segunda porque nosotros necesitamos la vacuna”, explicó.

Por su parte, María Lemus sonaba desesperada al decir que desde las seis de la mañana salió de su casa. “Las páginas del gobierno de vacunación están desactualizadas porque ponen lugares donde no las están colocando, es pérdida de tiempo y las colas son larguísimas. Fuimos a la Usac pero ya no estaban poniendo, fuimos al polideportivo Gerona pero hoy no están vacunando y desde las ocho y medio estamos aquí en Alida España” comentó.

Lo mismo sucedió en el campus central de la Universidad de San Carlos donde se encuentra el centro de vacunación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss), que a las seis de la mañana del sábado ya había repartido los 150 números que tenían disponibles. Según explicaron las autoridades de ese centro, desde las cuatro de la mañana tienen a personas esperando por un turno.

En la Guardia de Honor las colas también fueron tan largas que rodearon completamente el edificio. En este centro solo tenían 1,500 dosis para menores de edad, las cuales se acabaron rápidamente debido a la demanda.

“Vengo de Bárcenas, ayer vimos que vacunarían de siete de la mañana a 18 horas y sí hay una cola tremenda, eso quiere decir que sí estamos muchos interesados por vacunar a nuestros hijos. Vamos a tener paciencia a cambio de evitar algo malo en el futuro” contó José Felix quien mencionó que en Villa Nueva aún no están vacunando a niños.

Pero eso no solo pasa en la capital, ya que en Huehuetenango también reportan escasez de vacunas para adolescentes. Según comentó el director del área de Salud, Juan Francisco Robles, las vacunas para los niños se terminaron. “Logramos administrar las 30 mil dosis de Pfizer, solo estamos pendientes con la segunda dosis”, indicó.

En Quetzaltenango la vacunación para los niños también quedó suspendida y se reanudará hasta nuevo aviso.

Sin fecha de nuevas vacunas

Hasta el 26 de septiembre Guatemala había recibido 10 millones 99 mil 220 dosis de las vacunas Sputnik, Astrazeneca, Moderna y Pfizer.

Según información del Laboratorio de Datos, hasta esa fecha habían 2 millones 946 mil 164 dosis disponibles, de las cuales 403 mil 225 eran de Pfizer, 616 mil de Astrazeneca, 920 mil de Moderna y 1 millón 6 mil eran de la primera y segunda dosis de Sputnik V.

Aunque de las Sputnik son de las que más hay, el Laboratorio de Datos subrayaba que se están administrando menos de 15 mil diarias.

Aunque de la vacuna Pfizer aún hay disponibles, el vocero del Ejército, Rubén Téllez, explicó que el Ministerio de Salud les está dando 1 mil 500 dosis diarias únicamente y para este fin de semana, le proporcionó al centro de vacunación de Mariscal Zavala cinco mil dosis.

“Los fines de semana la afluencia es bastante alta porque los niños dependen de los padres”, dice Téllez al referirse a las grandes colas que se hacen alrededor del edificio de la Guardia de Honor. En este lugar, la vacunación es hasta medianoche, sin embargo, los encargados del centro cierran a las diez y media para quedarse con la gente que logró entrar.

Para menores de edad, el Ejército está aplicando la vacuna Pfizer y el IGSS está poniendo la Moderna.