Gritos y golpes de auxilio: 126 migrantes fueron encontrados dentro de un contenedor abandonado en Escuintla

Al llegar al lugar, los agentes escucharon gritos y golpes provenientes del contenedor, dentro de este se encontraban 126 personas indocumentadas.

Se localizaron 109 de Haití, 11 de Nepal y 9 Ghana, a quienes se les brindó atención humanitaria y luego fueron trasladados a los albergues del Instituto Guatemalteco de Migración.

Expulsados del país

Según informó la portavoz de Migración, Alejandra Mena, las 126 personas serán expulsadas del país, por ingresar de manera irregular.

“A ellos se les trasladará a Honduras, por ser el país de donde ingresaron, y la razón es porque no contaban con la documentación migratoria necesaria para ingresar a territorio guatemalteco”, aseguró, Mena.

Fotografías difundidas por la policía mostraron a los migrantes bajando del furgón con mochilas o sentados en la carretera. El grupo fue llevado a un albergue del Instituto Guatemalteco de Migración.

La región, en la que cada año miles de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y nicaragüenses emigran a Estados Unidos, enfrenta también una crisis migratoria por el paso de una oleada de miles de migrantes, principalmente haitianos, rumbo al país norteamericano en busca de mejores oportunidades, pese al peligroso y extenuante trayecto.

En lo que va del año, más de medio centenar de migrantes murieron en Panamá al tratar de cruzar la zona selvática del Darién, fronteriza con Colombia, informó este semana un ente de la fiscalía panameña.

El viernes, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) dijo que más de 7 mil 500 migrantes haitianos fueron expulsados en menos de tres semanas por Estados Unidos, que fletó 70 vuelos para deportarlos.

Ayuda Humanitaria

La pastoral social de Esquipulas ha ayudado a los migrantes que se han albergado en la “capital centroamericana de la fe” con el propósito que las personas tengan por lo menos algo de comer durante su estadía, sin embargo, reconocen que mientras pasan las semanas, la cantidad de indocumentados que llegan es mayor.

“Hace un par de meses no había tantas personas, hemos tratado de ayudarlos con comida y con algunas provisiones, pero no nos damos abasto, en las últimas semanas los coyotes han traído más y no podemos ayudarlos a todos”, comentó, Néstor López, integrante de la pastoral social.

En las últimas semanas Prensa Libre y Guatevisión, han revelado las condiciones que viven los migrantes ya que son sometidos, por los “coyotes”, quienes aprovechan la vulnerabilidad de las personas para engañarlos.