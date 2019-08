Codeca se concentra en varios puntos del país y bloquea el paso vehicular

Es lo que siempre debe prevalecer, a funcionarios llenos de soberbia, el no querer aceptar que su verdadera responsabilidad es con el pueblo, y el pueblo es él único que se tiene que defender de estos ganster; igualmente, no soy partidario de los bloqueos, pero si es la única solución adelante, CODECA pueda ser la que puede detener esta evidencia de fraude electoral, desde que empezaron los inconvenientes en contra de CICIG y el MP, se empezó a fraguar el fraude, y esto no es un invento, salta a la vista.