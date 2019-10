Conasa: El CIV no nos ha advertido de que ejecutarán fianzas

Expertos en construcción aseguran que los taludes del Libramiento de Chimaltenango están mal diseñados. (Foto Prensa Libre: Víctor Chamalé)

Reveló que, aunque titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), José Luis Benito, lo ha anunciado en medios, ellos no han sido advertidos de que solicitarán la ejecución de fianzas si los trabajos no se entregan el 15 de noviembre; de hecho, afirmó que en esa fecha la obra irá bastante avanzada, pero no estará finalizada.

¿Qué piensa de la advertencia que hizo el ministro de Comunicaciones de ejecutar la fianza si no se entrega la obra el 15 de noviembre?

No sabía eso de la fianza. Igual todos los trabajos de los que se han planteado como solución se siguen haciendo y obviamente esa obra no se ha entregado aún. Así que no veo todavía eso —ejecutar la fianza—, se siguen haciendo todos los trabajos que se requieren para dejar esa zona en forma segura y no tengo información más de eso.

¿Cree que es factible finalizar los trabajos y entregar la obra en esa fecha?

Hay ciertos trabajos que indudablemente faltan, pero se están haciendo estudios precisamente que van a terminar de darnos la información final para que esto —el libramiento— quede completamente cubierto y eso sí se tarda… solo los estudios llegan a esa fecha —15 de noviembre—, ahora tránsito va a haber porque se puede trabajar cualquier solución siempre con el paso de vehículos y sin duda así va a hacer.

Es decir, los trabajos plenamente terminados para entregarlos en esa fecha no estarán

Van a haber áreas que sí se van a ver terminadas, como la parte de abastecimiento de taludes ya va a estar, y seguramente algo más de lo que se está haciendo ahora, pero va a haber (requerir) un poco más de tiempo sin duda, pero el paso de vehículos va a estar abierto con toda seguridad.

¿No cree que anunciar la ejecución de la fianza es un mecanismo de mucha presión para que entreguen la obra?

Es que ni siquiera sabía que había dicho eso —el ministro José Luis Benito—. Le soy franco, me enteré por las noticias que ustedes señalan, igual nosotros estamos comprometidos como empresa en resolver esto y ese es el punto, que no se ha recibido —ninguna advertencia—.

¿No han recibido ninguna comunicación oficial del Ministerio?

Que yo haya recibido en este momento no, pero indudablemente vamos a estar siempre atentos. Nosotros estamos comprometidos con las fechas del 1 de noviembre para abrir paso con seguridad y el 15 estar bastante más avanzados y terminar básicamente en unos días —después— cuando se tengan los estudios.

¿Cree que necesario llegar al extremo de ejecutar la fianza?

Yo creería que se está haciendo lo correcto y no deberían llegar a eso, ya que, insisto, se esta haciendo lo adecuado para dejar operativo esto y en forma segura.

¿El paso a vehículos se abrirá esta semana, incluso a pesar de las advertencias que ha hecho Conred?

Es correcto el paso estará abierto el 1 de noviembre. Respecto a lo segundo yo todavía tengo de información muy parcial así que haría mal al comentarte al respecto, porque no tengo la información completa y entonces no puedo decirle mayor cosa.

Entonces, ¿cuándo sería la entrega total del proyecto?

Hay que terminar los estudios para que den toda la información y con eso concluirlo, aunque ya han dado buena cantidad de información y se están haciendo trabajos, así que esto solo se está terminando para que quede completamente cubierto y sin problemas de hoy en adelante.

¿Que estudios están pendientes?

Son en una zona donde hay una alta recarga hídrica que existe y se hacen estudios geotécnicos e hidrológicos que es lo que hay que atender.

