Congreso atrasa elección de autoridades de Conamigua

Deportados registran su regreso al país en las oficinas de Migración en la Fuerza Aérea de Guatemala. (Foto: IGM).

La actual secretaria de Conamigua, Rita Elizondo, tendrá que seguir en el cargo hasta que el Congreso nombre al nuevo titular de la institución, que tendría que haber tomado posesión este 13 de octubre.

Al menos para esta semana no se espera la renovación de mandos porque el tema ni siquiera forma parte de las agendas para las sesiones plenarias, y nada apunta a que algún diputado pretenda por medio de una moción incluir el tema a último minuto.

Los candidatos a ocupar el cargo son: Raúl Eduardo Berríos Ramírez, Ely María Zea Wellmann, Álvaro Eduardo Caballeros Herrera, Rita María Elizondo Hernández y Carlos Eduardo Woltke Martínez.

A criterio de Mauro Verzeletti, director de la Casa del Migrante, la nómina reunió a buenos profesionales pero es necesario que ahora los diputados cumplan con su deber.

“Deberían de hacer un esfuerzo porque esto en un contexto como el de la pandemia va a afectar a los migrantes que se encentran en el exterior, así mismo aquellos que están siendo retornado en el país porque la institución tiene un papel muy importante en la gestión, específicamente en la perspectiva de Derechos Humanos y dignidad de las personas”, refirió.

Por su parte Julia Gonzales, titular de la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (Menamig), considera que no se verá un efecto significativo si no se agiliza el cambio, aunque es importante, asegura que actualmente la institución no cumple con sus funciones y esto se debe porque la ley de Conamigua necesita ser reformada.

“No sé qué tanto más les pueda afectar después de tantos años de inactividad en la institución, el no elegir secretario y subsecretario tampoco significa que se va a parar el trabajo porque el trabajo de Conamigua está parado desde hace mucho y es infuncional, parte del problema es cómo está estructurada la ley”, indicó.

Problemas para los retornados

Guillermo Castillo, presidente de Cooperación Migrante en los Estados Unidos, considera que el principal obstáculo en la no elección lo vivirán aquellos connacionales que son expulsados, ya que al ingresar a Guatemala no habrá una coordinación eficaz para darles una mano.

“Los retornados o deportados no tendría una persona a cargo para que puedan recibirlas en Guatemala, quienes deben tomar decisiones para su hospedaje, alimentación y hasta traslado. Esto impactaría directamente que todos los migrantes que están retornando no tengan cobertura del Estado, el Ejecutivo tendría que responder pero es algo que se podría evitar porque ya están los candidatos para la planilla”, comentó.

Buscarán prioridad

Para evitar que la elección de autoridades de Conamigua sea un tema relegado, como ocurre con la elección de Cortes, el presidente de la Comisión del Migrante del Congreso buscará que el tema se programe en las sesiones de la próxima semana.

“La Comisión hizo un esfuerzo muy grande las pasadas semanas después de la convocatoria con el fin de poder entregar la nómina antes de que venciera ese plazo legal, que vence hoy, lamentablemente y a pesar que esta semana se sesionara en tres oportunidades, dando la continuidad a la interpelación, había la posibilidad y cabía agendarlo”, refirió Mario Ernesto Gálvez, presidente de la mesa de trabajo.

Así mismo refirió que la mejor manera de buscar incluir el tema será enviando una carta a la Junta Directiva, “nosotros esperábamos el resultado de la instancia de Jefes de Bloque, a partir de que no se ve reflejada en ninguna de las tres agendas esta elección corresponderá a nosotros, dentro de nuestras facultades, lanzar una exhortativa al señor presidente y a la Junta Directiva para que puedan darle la importancia que merece esta elección para que tenga un espacio próximo en las siguientes agendas para que esto no sea algo que se prolongue”.