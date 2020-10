Estos son los cinco candidatos para dirigir Conamigua

El pleno de diputados debe elegir a los representantes de Conamigua con el voto a favor de 81 diputados o más. (Foto Prensa Libre: José Castro)

El Congreso de la República debería de elegir al Secretario Ejecutivo y Subsecretario de Conamigua a más tardar el próximo 13 de octubre, pero en las últimas sesiones plenarias ha sido difícil que los consensos se hagan presente hasta para aprobar la propuesta del orden del día.

Ya la Comisión del Migrante cumplió con trasladar a las autoridades del Legislativo la nómina de cinco profesionales, para que la lista sea presentada ante el pleno y se elija a los dos más idóneos para dirigir la institución que debe de velar por el cuidado de los migrantes guatemaltecos.

En la lista de candidatos se encuentran Raúl Eduardo Berríos Ramírez, Ely María Zea Wellmann, Álvaro Eduardo Caballeros Herrera, Rita María Elizondo Hernández y Carlos Eduardo Woltke Martínez, quien obtuvo la calificación más baja fue Elizondo con 13 votos, mientras que la mayor fue para Caballeros quien obtuvo el respaldo de 17 diputados.

Los congresistas seleccionaron a los candidatos en una sesión semipresencial, ya que por la crisis sanitaria del coronavirus algunos decidieron acudir de forma virtual, mientras que otros aplicaron la misma mecánica por tener que cumplir una cuarentena al estar en proceso de recuperación por el covid – 19.

“Yo les quiero decir que mi participación virtual fue desde mi aldea, en un rincón de Guatemala, pero mi voto fue acertado. Estuve también presente de manera virtual en las entrevistas, escuche el plan de cada aspirante y por eso me siento muy bien al votar por las personas finalistas”, refirió Petrona Chutá, integrante de la Comisión.

Reformas y desacuerdos

Según explicó el diputado Mario Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), es necesario recordarle a todos los aspirante s que se comprometieron a impulsar reformar legales para mejorar el funcionamiento de Conamigua.

“Yo quería hacer una sugerencia para poner al principio cuando se envíe la información al pleno, que vaya ahí, que existe el compromiso de todos los postulantes para llevar lo más pronto posible al Congreso la propuesta de reformas a la ley de Conamigua para mandar un mensaje bien claro de que sí queremos reformas”, indicó.

Por su parte un integrante de la bancada oficial asegura que no compartía del todo la integración de la lista, pero es un proceso democrático por lo que respeta la decisión de la mayoría.

“Muchos de nosotros no estamos completamente de acuerdo con la lista pero es un ejercicio democrático el cual se ha ejercito de esa manera, a través de votaciones, evaluaciones, hubo una jornada maratónica muy grande y muy complicada”, dijo Carlos Roberto Calderón, diputado de Vamos.

Los candidatos

Nombre: Raúl Eduardo Berríos Ramírez.

Profesión: Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales.

Votos a favor: 16.

Experiencia migrante: Asesor ad honorem durante los últimos siete años para la Asociación Pro – Migrantes Centroamericanos, brindando asesorías en proyectos a favor de los indocumentados.

Trayectoria profesional: Ha sido asesor en diversas instituciones como el Sistema Penitenciario y los ministerios de Economía y Salud, actualmente es asesor para el Congreso de la República.

El candidato asegura que si es necesaria una reforma a la ley de Conamigua, que permita cumplir con todos los objetivos que tiene la institución a favor de los connacionales que se ven en la necesidad de migrar.

Resaltó que algunos aspectos son ampliar las sedes de Conamigua fuera de nuestro país y contar con un respaldo legal que permita la inversión de los recursos en el extranjero a favor de los guatemaltecos, ya que a la fecha este tema impide dar una asistencia de calidad y altura al migrante que esta fuera de nuestras fronteras.

“Hay varias dificultades que se podrían solventar con una reforma para que Conamigua actué directamente allá, siempre en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, darles esa facultad, porque a cómo está la ley ahora solo se puede coordinar y fiscalizar a quienes prestan el apoyo migrante”, señaló.

Nombre: Ely María Zea Wellmann

Profesión: Licenciada en Relaciones Internacionales y Magister en Gestión den Desarrollo de la Niñez y Adolescencia.

Votos a favor: 16.

Experiencia migrante: Participó en la creación de la institucionalidad de Conamigua, fue oficial de la defensoría de la comunidad migrante de la PDH, ha desarrollado investigaciones sobre la crisis migratoria y ha prestado sus servicios a las Naciones Unidas.

Trayectoria profesional: Ha desarrollado múltiples consultorías en el tema migratorio, coordinado proyectos en organizaciones sociales y jefaturas en instituciones públicas con enfoque social. Actualmente es directora del servicio social de la Sosep donde trabaja en proyectos de atención a familias migrantes retornadas.

Entre los principales cambios a la ley que estaría impulsando la candidata resalta incluir a otras instituciones al consejo de atención, como la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (Sosep) y el Instituto Nacional de Migración (INM), pero principalmente darle espacio a líderes migrantes con voz y voto, ya que ahora, afirma, no son tomados en cuenta.

“Yo he propuesto siete acciones para trabajar con Conamigua. La reforma de la ley, fortalecimiento institucional, asistencia y protección del migrante dentro y fuera de Guatemala, programas de prevención y reintegración social en materia migratoria, participación de ciudadanos migrantes junto al voto en el exterior, plan de trabajo post Covid – 19; con temas laboral, social y de seguridad, y todo lo relacionado al desarrollo económico y comercial”, indicó.

Nombre: Álvaro Eduardo Caballeros Herrera.

Profesión: Licenciado en Sociología.

Votos a favor: 17.

Experiencia migrante: Consultor experto en migraciones, derechos humanos, niñez migrante, pueblos indígenas migrantes, desarrollo rural y migración laboral para MENAMIG, Grupo Articulador de Sociedad Civil para las Migraciones, Organización de Estados Americanos, Organización Internacional para las Migraciones, Organización Internacional del Trabajo, Misioneros Scalabrinianos, AVINA, CONAMIGUA, FPNU, Oxfam intermom.

Trayectoria profesional: Trabajos e investigaciones a favor de los migrantes en diversas organizaciones sociales y actualmente es Coordinador Área de Migración Instituto de Estudios Interétnicos Universidad de San Carlos de Guatemala.

Uno de los primeros puntos a reformar en la ley, según el candidato, deben permitir que otras instituciones como la Secretaría de Bienestar Social (SBS) trabajen con Conamigua, para impulsar toda una política nacional de ayuda a los migrantes.

“La meta es la política pública migratoria integral, actualmente no contar con ella es una de las falencias que existen en el Estado guatemalteco y que dificulta la coordinación efectiva interinstitucional, Conamigua tiene un papel muy importante que jugar en su papel de coordinador, fiscalizador y promotor. Hay una serie de modificaciones y una prioridad es impulsar una política municipal de migraciones en los departamentos y municipios con mayores tasas de migración, aprovechar el potencial que las comunidades tienen y crear programas de reinserción para migrantes retornados”, concluyó.

Nombre: Rita María Elizondo Hernández.

Profesión: Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales.

Votos a favor: 13.

Experiencia migrante: Ha desarrollado consultorías y prestado asesorías a favor de personas indocumentados, en los últimos años ha sido la Subsecretaría de Conamigua.

Trayectoria profesional: Su experiencia le han llevado a trabajar en instituciones como la PGN, PDH, OJ, OEA y actualmente es la Secretaría Ejecutiva en funciones de Conamigua.

La actual Secretaría Ejecutiva en funciones de Conamigua, quien busca seguir en el puesto asegura que ya presentó hace algunos años un paquete de reformas para mejorar la atención a favor de los migrantes.

Actualmente destacó que durante su gestión ha logrado mejorar la inversión, en un 43%, que se encontraba estancada en un 8% por la inactividad del funcionario anterior. Señala importante incluir en las reformas el uso de las nuevas tecnologías para que la pandemia y sus posibles efectos no frenen el trabajo a favor de los migrantes.

“Las reformas más importantes que yo le podría decir es que el presupuesto entre directamente a Conamigua y que no pase al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) porque eso nos dificulta para poder ejecutar de mejor manera nuestro proyectos, también que se pueda designar a un representante en reuniones de Consejo que actualmente no se puede e incluir a la SBS por todos los menores no acompañados”, refirió.

Nombre: Carlos Eduardo Woltke Martínez.

Profesión: Psicólogo.

Votos a favor: 16.

Experiencia migrante: Coordinar proyectos regionales de búsqueda a favor de migrantes desaparecidos, fortalecimiento en programas psicosociales en el contexto de las migraciones en Mesoamérica así como cursos y diplomados en materia migrante.

Trayectoria profesional: Formó parte del Centro de Formación en Educación Popular de la Escuela de Psicología de la USAC, grupo CEA, actualmente es Defensor del Migrantey Poblaciones Desarraigadas de la PDH.

El candidato resaltó que se necesita entre las reformas acordar vías legales que le permitan a Conamigua ser un respaldo y un brazo derecho a la Cancillería de Guatemala, para que sean ellos quienes puedan brindar un soporte a los migrantes que están fuera de Guatemala.

Otro punto que resalta es la necesidad de tener enlaces con grupos de indocumentados en el extranjero, hacer lazos de cooperación que permitan que Conamigua pase de una institución inerte, por falta de voluntad política, a un pilar que de seguridad a los connacionales.

“Es necesario poder involucrar con voz y voto a las personas migrantes en los planes de Conamigua, hay que escuchar sus necesidades y para eso hay que ser transparentes y tener las puertas abiertas para poder escuchar a los migrantes y a sus familias, tanto aquí en Guatemala como en el extranjero. La red consular tiene que dar acompañamiento a los migrantes en el extranjero pero nosotros conocemos sus limitaciones”, concluyó.