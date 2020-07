Coronavirus: Alcaldes esperan más información y equipo para atender la pandemia

Alcaldes necesitan que se refuercen los centros de salud para atender a vecinos cuando arranque el semáforo de alertas. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Para este martes 21 de julio se espera que miembros de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) sostengan una reunión con las autoridades del Ministerio de Salud y definan cómo trabajarán con el sistema de alertas epidemiológicas que marcará el camino hacia la nueva normalidad.

En el nuevo plan las municipalidades jugarán un papel protagónico, porque algunas de las medidas de contención tendrán que ser coordinadas por los gobiernos locales, que señalan no tener los mejores centros de salud para atender la emergencia.

El problema es generalizado. Los alcaldes coinciden en hacer ver que no cuentan en sus municipios con centros de salud adecuadamente abastecidos para hacer frente a la crisis sanitaria, y que ahora su responsabilidad podría ser mayor, dependiendo de lo que se les asigne en el marco del semáforo epidemiológico.

“Solicitamos al Ministerio de Salud que nos apoye con el remozamiento de algunos Centros de Atención Permanente (CAP) que han estado abandonados y que los insumos lleguen a estos espacios, porque muchos alcaldes hemos recibido solicitudes con el fin de que apoyemos con insumos para el control de la pandemia”, dijo Miguel Ovalle, presidente de la Anam.

Cuando algún puesto o centro de salud tiene problemas por carecer de los insumos básicos para dar atención, estos requieren ayuda de los jefes ediles, quienes, en ocasiones, no tienen la autonomía financiera para solventar dichas necesidades.

“De acuerdo con lo que tenemos conocimiento, el Ministerio de Salud es el que maneja todo el recurso financiero para que en los centros de salud no falte nada. La mayoría, si no es que todos los alcaldes, reciben solicitudes de los centros de salud para que les apoyemos con insumos como alcohol en gel y termómetros digitales”, añadió Ovalle.

Necesitarán pruebas

Algunos jefes ediles consideran primordial que se les informe de la realidad de la pandemia en su territorio, porque falta precisión en el número de casos, en qué áreas se ubican, y tampoco disponen de pruebas diagnósticas suficientes para trazar una mejor muestra estadística que les permita elaborar una estrategia de contención.

“Una de las situaciones que más nos ha complicado en Villa Nueva es la falta de pruebas, porque vemos que se reportan alrededor de 100 semanales para cuatro municipios -Villa Nueva, Villa Canales, Petapa y Amatitlán- y eso no puede ser posible, con el número de pobladores. Mi petición es que nos tomen en consideración para las decisiones que van tomando, porque cuando cierran los centros de salud el alcalde se convierte en el Ministerio de Salud y es donde nos vienen a pedir pruebas, medicamentos y médicos”, cuestionó Javier Gramajo, jefe edil de Villa Nueva.

El alcalde de Mixco, Neto Bran, informó por medio de su equipo de comunicación social que el problema que han detectado es que no existe una coordinación desde el Ejecutivo con los gobiernos locales, lo que tiene como consecuencia un repunte en los casos positivos.

Atención menguada

El modelo de alertas contempla una emergencia naranja, lo que implica un riesgo considerable de contagios, pero permite comenzar con pequeños pasos de reactivación económica bajo estrictas medidas de seguridad sanitaria.

Milton Saúl Méndez Fión, jefe edil de San Andrés, Petén, dijo desconocer el sistema de alertas epidemiológicas, pero sí conoce las carencias porque la comuna, desde hace varios años, ha buscado mejorar su puesto de salud, ya que por la extensión geográfica y número de vecinos es preciso contar con un mayor número de médicos, y la pandemia tan solo ha venido a recordarles esas carencias.

“Las necesidades son bastantes y una de las cosas que hacen falta es elevar de puesto de salud a centro de salud; que el municipio de San Andrés sea un distrito de salud. Nosotros estamos adheridos al distrito de San José y ya contamos con la infraestructura y el número de pobladores para que tengamos nuestro propio centro de salud, que ahora es necesario por la pandemia y es una gestión que estamos llevando a cabo desde el 2016”, indicó.

Información clara

El alcalde de la cabecera departamental de Huehuetenango, Gustavo Cano, refirió que sin tener datos no será posible trazar un buen plan de trabajo.

“Ha sido difícil acceder a la información, porque Salud ha tenido complicaciones en publicarlas y su sistema es muy complicado para poder oficializar los datos. Para que esto sea fidedigno se requiere de un número considerable de pruebas y que la información sea rápida. Si no, estamos hablando de un escenario que ya no va a ser el del día”, dijo Cano.

El jefe edil de Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz, Efraín Cuc Morán, además de atención sanitaria, solicita más seguridad, porque algunas personas violentan el toque de queda para desarrollar actividades deportivas y es una conducta que teme pueda ser imitada por otros vecinos, generando un ambiente de desorden que pone en riesgo la salud.