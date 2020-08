Coronavirus: En estos 5 departamentos los contagios suben y el presupuesto se estanca

En Quetzaltenango autoridades de salud hicieron, semanas atrás, pruebas de covid a tenderos de barrio para evitar nuevos casos en el departamento. (Foto Prensa Libre: Raúl Juárez)

“El país sigue hacía un alza de casos, de eso no hay duda”, dijo el doctor Edwin Asturias, titular de la Coprecovid, al momento de explicar a diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) cuál es el comportamiento de una pandemia.

El médico acompañó a funcionarios del ministerio de Salud que fueron citados el pasado miércoles, por el bloque de oposición en el Congreso, para conocer aspectos puntuales del modelo de reapertura que comenzó a funcionar el pasado 27 de julio.

Los congresistas cuestionaron la estrategia del gobierno por considerar que se da en un momento en el que los casos positivos por covid – 19 se están incrementando, aunque los delegados del Ejecutivo explicaron que la pandemia se está alejando de la zona central del país.

“Está comenzado la pandemia a azotar, como nosotros esperábamos, en los departamentos que no son de la región central y dentro de ellos vemos con mucha preocupación el alza en Quetzaltenango, San Marcos, Izabal, Zacapa y Santa Rosa y hay otros departamentos más alejados del área central”, refirió Asturias.

Descentralizar el problema quizás sea un movimiento clave para la estrategia, pero el presupuesto de la Dirección de Área de Salud en cada uno de esos cinco departamentos es baja: Quetzaltenango lleva ejecutado un 39.87%; San Marcos, 12.91%; Izabal, 41.35%; Zacapa, 57.37% y Santa Rosa, 25.46%, según datos obtenidos en el portal electrónico del ministerio de Finanzas.

El problema se agudiza más al momento de evaluar toda la ejecución de la cartera. Del presupuesto ordinario se ha ejecutado un 42% al 5 de agosto y de los prestamos autorizados para la emergencia, específicamente los asignados a Salud, solo un 16.8%, según el diputado Carlos Barreda, jefe del bloque verde.

Barreda añadió que es una de las ejecuciones presupuestarias más bajas y que la mayoría gastado, hasta ahora, ha sido para el pago de salarios. Por su parte la ministra de Salud, Amelia Flores, dijo que están preparando una estrategia de inversión para atender la crisis del coronavirus.

“Tenemos ahorita un presupuesto comprometido ya que está llegando al 50% en compras nacionales y compras internacionales, la ejecución del presupuesto ordinario lamentablemente estamos haciendo una revisión porque muchas de las unidades ejecutoras utilizaron ese presupuesto para gastos covid, por eso hicimos ahora unos reajustes”, señaló Flores.

Pronostican nueva crisis

La poca ejecución presupuestaría de las direcciones de áreas suelen ser comunes, según Adrián Chávez, investigador de salud del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), un problema que no es nuevo y que va a significar muchos problemas al momento que la pandemia se instale en esos departamentos.

“Hoy por hoy preocupa la dinámica administrativa que están tomando pero evidentemente ante el anuncio y lo que se espera, de acuerdo con las autoridades de salud, de qué la respuesta va a ser mucho más local y va depender de los equipos a nivel local, lo que nos está diciendo es que habrán muchos equipos con vulnerabilidad al no contar con los recursos necesarios por no haber una buena gestión”, argumentó Chávez.

Por su parte Zulma Calderón, defensora de la salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), relató que en esos departamentos el aumento de casos ha sido gradual desde que comenzó la pandemia y duda, seriamente, de las estadísticas oficiales que son utilizadas para medir la reapertura.

“Esos indicadores a los que hacen referencia han sido establecido a conveniencia porque hoy lo que hemos estado viendo en estos últimos días son una serie de acciones que intentan reflejar que estamos mejorando en el país cuando la situación, sobre todo en los servicios de salud, es distinta”, indicó.

El epidemiólogo José Ortiz, director del Observatorio del Covid – 19 para Guatemala, comparte la misma preocupación y añadió que la principal consecuencia se verá cuando las emergencias locales no puedan con el número de pacientes.

“Más hacinamiento en los hospitales, más de los que ya hay, que los cementerios de hecho ya no se dan abasto, vemos las noticias que ya están llegando a su capacidad con la recepción de entierros y eventualmente vamos a tener una crisis más grave, la reapertura con un semáforo que no tenía mucho de predictor del desarrollo de la pandemia va a tener sus consecuencias”, precisó.

Covid no es solo problema de “la gente”

Los temores por el aumento de casos por coronavirus en el interior de la república se dieron poco antes que el presidente dijera, en una reunión con funcionarios, que el problema ahora es responsabilidad de las personas.

“Ya le trasladamos el problema a la gente, si la gente se quiere cuidar se cuida…y si no, le sacamos tarjeta roja. Hoy sí, el covid – 19 ya es problema de la gente”, fueron las palabras de Alejandro Giammattei.

Incluso el doctor Ortiz dijo sentirse indignado y hasta confundido porque no creía que el presidente se expresará de esa manera, tuvo que ver videos en las redes sociales para creer que los que sus colegas le decían era verdad, “dejarle a la población la responsabilidad de hacer lo que pueda no es así del todo, es un mal mensaje, el gobernar un país incluye contener la pandemia y no desatenderse. Yo no lo creía, dando un pésimo mensaje como gobernante porque piensa que la pandemia no es un problema de gobierno”, refirió.

En el mismo sentido Chávez rechazó el mensaje de Giammttei, “lo que refleja es un cansancio y hasta cierto punto un hartazgo de lo que significó el covid para él, de alguna u otra forma hay que hacer un poco memoria ante un equipo de salud inicial que no daba la talla pues muy probablemente fue él, el que tomó las decisiones iniciales y esto generó un desgaste”.

La doctora Calderón está de acuerdo que hay responsabilidad de las personas, pero esto no significa que las autoridades de gobierno quieran lavarse las manos en medio de la crisis, “la ciudadanía solo puede asumir esa responsabilidad cuando tiene servicios de salud fortalecidos, cuando las medidas de confinamiento se han garantizado, cuando tenemos acceso a pruebas, cuando los servicios de salud tienen personal”, indicó.