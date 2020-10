Coronavirus: cementerios de todo el país permanecerán cerrados este 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre

Cada 1 y 2 de noviembre millones de personas se dan cita en los cementerios de Guatemala para adornar la tumba de lso difuntos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Ministerio de Salud informa que el 31 de octubre, y el 1 y 2 de noviembre todos los cementerios públicos y privados a escala nacional deberán permanecer cerrados para visitas como parte de las medidas de prevención por el covid-19.

En cuanto al ingreso y estadía en los cementerios públicos y privados, del 16 al 30 de octubre y del 3 al 15 de noviembre se permitirán visitas bajo los siguientes lineamientos.

Según Salud, de 7 a 17 horas de lunes a domingo, cantidad de personas según el nivel de alerta del municipio.

Edwin Asturias, quien dirige la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), informó en conferencia de prensa este martes 13 de octubre que la intensión de la regulación es minimizar el riesgo de transmisión por las aglomeraciones.

Añadió que esta norma que Salud estableció con apoyo de la Coprecovid es para los cementerios públicos y privados; además, es de observancia general y obligatoria.

Asturias dijo que no quieren que se de el contagio en los cementerios.

El aforo será por el tipo de alerta y Salud y las alcaldías serán vigilantes que se cumpla con las disposiciones.

El protocolo estable que no puede haber más de 5 personas en el mismo espacio en el cementerio y se recomienda a los mayores de 60 años y niños no visitar estos lugares, aunque no es una prohibición.

También se prohíbe la venta de comida adentro y en los alrededores de los recintos.

El tiempo máximo de estancia en los cementerios es de 30 minutos, se enfatizará el distanciamiento social de 1.5 metros entre personas. No se permite el ingreso de bebidas y alimentos.

Aforo en cementerios

Contempla del 16 al 30 de octubre y del 3 al 15 de noviembre

Asturias explicó que si los municipios de Guatemala, Quetzaltenango, Mixco, Villa Nueva, Antigua Guatemala, Huehuetenango, Chiantla, Cobán y San Cristóbal Verapaz están en alerta roja máxima, solo pueden ingresar 50 personas a la vez cada 30 minutos.

Si los referidos municipios están en alerta naranja alta, el aforo cada media hora será de 75 personas. Si están en alerta amarilla moderada, el aforo es de cien personas.

Para el resto del municipios del país, el número de personas máximo cada 30 minutos será 20 en alerta roja máxima, 40 en alerta naranja alta y 60 en alerta amarilla moderada. Esto por ser más pequeños los cementerios.

También se debe cumplir con el uso correcto de la mascarilla.

Norma para visita a los cementerios