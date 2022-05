Día de la Madre: botín electoral de municipalidades que regalan carros y rentan helicópteros y limosinas

Dicho coliseo tiene capacidad para cinco mil personas y, según algunos de los asistentes, la cantidad sobrepasó el espacio en los graderíos y debieron ser colocados en el centro del lugar.

¿Qué ofrecía la comuna? La celebración incluía regalos y el sorteo de un vehículo y cuatro motocicletas; además de la presentación de Los Tres Huitecos.

En las redes sociales de la comuna también se ofreció transporte gratis para las aldeas del municipio.

La celebración costó más de Q100 mil de los fondos públicos de la comuna, según reconoció a Prensa Libre y Guatevisión el alcalde de Fraijanes Wilton Barreondo, quien aseguró que esto fue por concepto de alimentación y algunos otros obsequios que se dieron, como electrodomésticos.

La comuna utilizó recursos públicos para pagar Q4 mil 900 por el alquiler de una limosina y Q4 mil 800 por un helicóptero que arrojó confeti, según manifestó Barreondo.

Sin embargo, aseguró que el vehículo Chevrolet Spark que se rifó lo compró junto con otros colaboradores a un costo de Q42 mil y las cuatro motocicletas Italika las compró con su salario. Estas habrían costado Q7 mil cada una, es decir, Q28 mil en total.

Barreondo fue cuestionado si se trató de una actividad para promocionar su imagen, considerando que es año preelectoral y respondió: “yo creo que todavía no estamos en fecha para estar haciendo actividades electorales, esta es una celebración. Nosotros desde hace dos años que no teníamos una celebración para las madres y por eso decidimos hacerlo de esa magnitud (…) no es temporada todavía, ya cuando sea la temporada, ahí ya verán mi imagen”.

Santa Catarina Pinula

En Santa Catarina Pinula no se quedaron atrás y también organizaron celebraciones en varias de las aldeas del municipio donde se obsequiaron electrodomésticos a las madres.

Sin embargo, la municipalidad también adjudicó dos eventos por Q153 mil 125 para comprar gabachas y viseras. En total se erogaron Q65 mil por mil viseras y Q88 mil 125 por siete mil 500 gabachas.

El jefe edil de la comuna, Sebastián Siero, respondió a Prensa Libre y Guatevisión que los regalos que se otorgaron fueron percibidos a través de donaciones de las juntas directivas de varios condominios, asociaciones de vecinos, contribuciones de empleados municipales y de él mismo.

Justificó que los eventos por el Día de la Madre fueron organizados por los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocode) de cada aldea y la comuna solo les aportó las mesas y sillas. Además, expuso que cada Cocode recibió las donaciones y no la comuna.

Sobre si se trató de actividades políticas con miras a las elecciones, Siero respondió: “no es actividad electoral, lo llevamos haciendo por tres años, es hecha por el Cocode no está figurando ningún partido político y no se están dando discursos de campaña ni propuestas electorales”.

Neto Bran

El alcalde de Mixco, Neto Bran, desde ayer publicó fotografías en sus redes sociales donde se le observa comprando muebles y electrodomésticos como obsequios por el Día de la Madre.

“Comprando regalos para la celebración del Día de las Madres!! Con mis ganancias de Facebook, Youtube y barbería!! Y no con dinero oscuro de financistas de dudosa procedencia!!”, publicó Bran.

Este martes el jefe edil participó en una actividad en El Milagro, por el Día de la Madre acompañado de un grupo musical y en la cual entregó los regalos.

Otras comunas

Durante una revisión en Guatecompras se pudo evidenciar que otras municipalidades también hicieron adquisiciones por motivo del Día de la Madre.