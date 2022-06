“El cráneo se le partió: hermano de motorista que falleció por no usar casco entrega conmovedora carta a pilotos que se arriesgan

La entrega tuvo lugar en Pastores, Sacatepéquez, y el objetivo de Carlos es evitar que la historia por no llevar un casco de protección se repita.

Rodrigo Barrios era un joven de 25 años que soñaba con recorrer el mundo y ser conocido como uno de los mejores chefs, pero el 2 de junio de 2021 la pequeña motocicleta en la que viajaba derrapó y su cabeza pegó contra el suelo, pues no portaba casco protector.

Y aunque todos los que a bordo de dos llantas corren el riesgo y conocen a personas que incluso han muerto, recurren a excusas para no usarlo.

El joven usaba varias excusas para no usar el casco, hasta decir que iba cerca, pero varios motoristas a los que su hermano Carlos entregó uno también las mencionaron.

La Policía Municipal de Tránsito de Pastores señala que se reportan de cinco a seis accidentes de motocicleta por semana, donde la mayoría de los pilotos no usan casco.

Carlos asegura que si pudiera regresar el tiempo le podría un candado al casco de su hermano para que lo use, pero que lamentablemente no puede hacerlo y quisiera abrazar a su pariente fallecido, y por eso ahora, mientras lleva luto en su corazón intenta salvar vidas.

“El cráneo se le partió y pedazos se le insertaron en el cerebro. A mi hermano constantemente le decía que utilizará el casco y varias de sus excusas eran que solo iría a la tienda, que solo iría a 5 km, que pesaba mucho, que era aburrido”.

“Yo lloro a mi hermano a mi manera y e intento hacer esto como parte de eso. Mis papás no hay día que no lo lloren, mi mamá todos los días llora a mi hermano, lo extrañamos un montón, nos hace mucha falta”, dijo Carlos.

Testimonios de motoristas

El motorista José Velázquez dijo que no portaba casco porque cuando compró la motocicleta no le dieron uno y no había reunido el dinero para comprarlo, aunque es consciente de que al llevarlo pone en riesgo su vida.

La profesora Yancy Esther Barahona dijo que ese tipo de campañas son importantes para hacer consciencia sobre el uso del casco, y en su caso señaló que el factor económico no le ha permitido comprar uno.

En cambio, Francis Galindo añadió que no lo usa porque el trayecto que acostumbra es corto y no transita a alta velocidad.

Sergio Sánchez, director de la Policía Municipal de Tránsito de Pastores, señaló que muchos de los motoristas no utilizan el casco protector por cultura del municipio, pues han visto que muchos se poseen uno pero lo portan en lugares inapropiados.