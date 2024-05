La época lluviosa ya inició en región de la Boca Costa del país, mientras que a mediados de mayo lo hará en el Altiplano Central, Valles de Oriente y Occidente, indicó Cleofas Josué Culajay pronosticador del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).



En tanto a finales de este se prevé que empiece en las regiones del Norte y del Caribe, añadió. Esto podría prorrogarse a la primera semana de junio según el pronóstico de inicio de la época lluviosa emitido en abril.



Según la perspectiva climática mensual para mayo del 2024, el pronóstico mensual de precipitación para este mes muestra condiciones de precipitaciones ligeramente por debajo de lo normal al sureste de Petén y noreste de Alta Verapaz.



En tanto al sur de Pacífico, sureste de Huehuetenango, Totonicapán, norte de Sacatepéquez y centro de Chimaltenango podrían presentarse condiciones ligeramente arriba de lo normal, mientras que en el resto del país se esperan condiciones cercanas a lo normal, agrega el informe.

Para mayo las condiciones del fenómeno del Niño están presentes aunque en debilitamiento. El pronóstico para el trimestre de mayo a julio refiere que hay un 7% de probabilidad para que se presenten condiciones de La Niña, un 83% de probabilidad de que se presenten condiciones neutras, y un 10% de probabilidad de que se presenten condiciones de El Niño. Con ello, se espera permanencia de las condiciones Neutras para el trimestre mayo-julio, agrega el documento.



Alex Guerra del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC), explicó que se debe tener en cuenta que Guatemala es un país rico en microclimas no empieza la estación lluviosa al mismo tiempo.



Coincide en que ya se inició en la Boca Costa, además en el Pacífico como Escuintla, Coatepeque y Malacatán, como otros, porque ya se ha tenido lluvia casi dos semanas.



En otros años en esa zona a mediados de abril normalmente ya empezó pero si uno observa áreas más hacia el mar empieza como un mes después. En tanto en Petén se puede atrasar más a junio pero la temporada lluviosa puede llegar hasta diciembre.



En la Franja Transversal del Norte (FTN) desde Izabal, Alta Verapaz, Norte de Quiché hasta el Norte de Huehuetenango suele llover todo el año unos meses más que otros. Excepto en la actualidad que ha imperado condiciones del fenómeno del Niño son sequías más prolongadas.

Es normal que en la estación seca caiga alguna lluvia, pero no quiere decir que ya esté instalado el invierno, tampoco se establece el invierno con las primeras lluvias, sino que va sucediendo posteriormente. Cuando ya hay varios días de lluvia y esta cubre y sobrepasa la demanda de agua, ya se puede decir que es el inicio de la estación lluviosa, explica.



Ante las primeras lluvias que se han experimentado en estas semanas y referente a los cultivos, Guerra mencionó que ya estaban sembrados es beneficioso porque ayuda a tener humedad en la tierra luego de varias semanas de sequías. Sin embargo, recomienda a los agricultores que están en áreas donde no se ha instalado el invierno que esperen a que pasen algunas lluvias más para no tener riesgos de daños a cultivos o pérdida de costos invertidos.



En tanto el presidente de la Asociación Nacional de Granos Básicos (Anagrab), Gustavo Rivas, coincidió en que se recomienda no sembrar con las primeras lluvias.



Por ejemplo, mencionó que las siembras normales en la Costa Sur por años se han efectuado a partir del 15 de Mayo.



Respecto a zonas agrícolas de granos básicos refirió que ya empezó a llover como ya lo mencionaron en Costa Sur y también en el área de Ixcán (Quiché), añadió Rivas.

Temperaturas

El pronóstico de temperaturas para mayo, refiere que seguirán altas.



Las temperaturas medias promedio entre 26°C y 34°C se registrarán en las regiones Pacífico, Bocacosta, Caribe, Norte, Valles de Oriente y norte de Franja Transversal del Norte. Mientras que en las regiones Altiplano Central y sur de FTN se esperan temperaturas medias entre 18°C y 30°C, y en la región Occidente se esperan entre 10°C y 26°C, agrega el informe del Insivumeh.



En tanto el pronóstico de temperaturas máximas promedio, refiere que se espera que las regiones más cálidas sean Pacífico, Bocacosta, Norte, Valles de Oriente, Caribe y norte de Franja Transversal del Norte donde las temperaturas máximas oscilan entre 30°C y 40°C en promedio.



En la región Altiplano Central las máximas que se esperan son entre 22°C y 34°C, mientras que en la región Occidente las máximas estarían entre 18°C y 30°C.

Recomendaciones para agricultores

El Ministerio de Agricultura (Maga) emite en su boletín de perspectivas climáticas varias recomendaciones para los agricultores.



En el caso de las altas temperaturas menciona:



Aumentar la frecuencia y la cantidad de riego. Proporcionar sombra a los cultivos sensibles al calor mediante el uso de mallas.

Realizar labores de campo en las primeras horas de la mañana o al final de tarde, evitando el trabajo bajo el sol intenso del mediodía.

Mantener el ganado bajo sombra en los días con exceso de calor.

Proporcionar bebederos limpios y adicionales para hidratación de los animales. Mantener ventilación adecuada a los corrales para evitar asfixia.



Para evitar problemas en época de lluvia, incluyendo eventos severos, indica:



Limpiar constantemente los drenajes y zanjas para evitar encharcamiento en los suelos especialmente sobre las regiones con mayores acumulados de lluvia.

Realizar el mantenimiento adecuado en los depósitos de reservorios de agua de lluvia. (intentar no utilizar material de metal que con el tiempo pueda ocasionar corrosión).

Aprovechar los días benevolentes con presencia de lluvias para realizar técnicas de cosecha de agua y así ser utilizados en la temporada con déficit hídrico.

Movilizar los animales a sitios seguros (zonas altas, no propensas a encharcamiento y seguras para animales adultos o crías), garantizando el bienestar animal.

Establecer planes de prevención y tratamiento de enfermedades generadas por exceso de humedad como procesos micóticos, diarreas, parásitos, afectaciones podales, de piel o respiratorias, entre otras.





