El Museo de los Niños usa la realidad virtual para enseñar sobre los peligros de internet

A través del juego Educación por la Justicia se busca que los niños aprendan sobre el ciberdelito. (Foto Prensa Libre: EFE)

Por medio de la realidad virtual los pequeños visitantes podrán identificar los peligros que existen en el mundo virtual y aprender a cómo enfrentar a los posibles depredadores que se esconden en perfiles falsos para atraerlos y engañarlos.

De acuerdo con Luisa Fernández, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), cada vez más los niños tienen contacto con dispositivos que les permiten tener acceso a internet y, dado a su inocencia, tienden a confiar en todo lo que ven en el espacio virtual, por lo cual son más vulnerables a cualquier tipo de acoso y violencia en la red. De esa cuenta es importante empoderarlos y enseñarles “que las reglas de protección en la vida real también se aplican en el ciberespacio”, refiere.

En el 2018, la Policía Nacional Civil reportó un incremento del 149 por ciento, con relación al año anterior, de crímenes facilitados en internet contra la dignidad de niños. Mientras que la Fiscalía contra la Trata del Ministerio Público reportó 231 denuncias relacionadas con distribución de pornografía infantil, que es una modalidad de trata, y de estas el 17 por ciento corresponden a casos efectuados a través de internet.

En 2017, el 67 % de los menores de edad compartieron fotografías con desconocidos, el 33% de ellas comprometedoras y el 55% no tenían ningún tipo de seguridad en sus redes.

Para reducir ese peligro, la exhibición que se abrió en el Museo de los Niños busca educar a la población infantil en el tema de los ciberdelitos a través del juego en el mundo virtual.

“Es importante que (los niños) tengan esta información, porque la tecnología ha venido para quedarse y no concebimos la vida sin ella. De igual manera, la mayoría de delitos se están cometiendo por medio del mal uso de las tecnologíaa o mal uso del internet”, refirió Nayelly Loya, jefa regional del Programa Global Contra el Cibercrimen de UNODC, quien agregó que con esta exhibición se culmina el proceso del fortalecimiento del sector justicia que la organización internacional comenzó en Guatemala en el 2016.

Hora de jugar

María Beatriz Fernández Letona, de 8 años, fue una de las personas que ingresó a la nueva exhibición. “Aprendí que no debo juntarme con gente que no conozco y decirle a mi mamá todo lo que veo en las redes sociales”, dijo la niña tras participar en el juego de realidad virtual, que está creado para niños en edad escolar.

Al ingresar a la sala del museo, el visitante se sentirá como dentro de una nave espacial. En el interior hay varios asientos en forma de cápsulas, donde las personas deben ubicarse para entrar al mundo virtual.

Unos lentes de realidad simulada, audífonos y un control remoto son los implementos que permitirán al jugador comenzar la aventura.

Ya en el mundo virtual, cada niño debe realizar una importante tarea, y para llevarla a cabo debe elegir un traje especial que lo convierte en miembro de una fuerza élite. Su misión es combatir a los camaleones, esas personas que pueden adquirir cualquier personalidad para moverse en internet, que crean perfiles falsos para engañar y acosar en línea a los niños. A este delito se le conoce como grooming.

El jugador debe ayudar a una víctima del delito a encontrar y denunciar a los camaleones, y en el camino aprenderá a identificar a personas mal intencionadas que ingresan a internet para dañar a los niños y conocerá la manera de protegerse.

No aceptar a extraños en las redes sociales y no compartir fotografías y videos con personas que no conocen es parte de lo que los niños aprenderán durante el recorrido. Por cada lección aprendida, el jugador recibirá una estrella.

El grooming es solo uno de los peligros a los que se enfrentan en la red. También está el sextortion -chantaje para no difundir fotografías o videos comprometedores- y el cyberbullying -acoso a través de redes sociales, correo electrónico o chat-.

Otra modalidad de interacción en internet y las redes sociales es el el sexting. Se sabe que uno de cada siete menores de 18 años puede estar involucrado en esta práctica, que consiste en el envío de mensajes sexuales, eróticos o pornográficos a través de teléfonos inteligentes.

La exhibición Educación por la justicia llevó dos años de desarrollo, con el apoyo de Canadá. Este es un juego de realidad virtual de 360 grados y en 3D con un hardware de última generación. Con ella se espera llevar las medidas de prevención del ciberdelito y seguridad en internet a más de 30 mil niños que visitan el museo al año.

Se convierte en el primer “laboratorio mundial” creado para derrotar a los camaleones que se esconden en internet y así combatir el cibrecrimen en Guatemala.

El artífice de este guión del juego es Luis de León, de origen kaqchikel que confeccionó su idea un día en el cine con su hija adolescente. Ahí vio una película de avatares y decidió que esa era la mejor forma de entrar “a la psiquis del niño” para tocar el aspecto “emocional”.

*Con información de EFE

