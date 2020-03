Escasez de agua podría poner en riesgo a muchas más personas por coronavirus

Vecinos de la colonia Arrivillaga en la zona 5, son de los afectados por la falta de agua. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila).

Una de las recomendaciones que hicieron las autoridades del Ministerio de Salud para evitar el contagio y propagación del nuevo coronavirus es que las personas se laven constantemente las manos con agua y jabón o con gel antibacterial.

Sin embargo, en las últimas semanas la escasez del agua ha sido frecuente no solo en en algunas zonas de la capital, sino también en diferentes departamentos del país, por lo que las familias no pueden cumplir a cabalidad esas recomendaciones.

Otras de las opciones que dieron las autoridades es utilizar gel antibacterial con alcohol que contenga un mínimo de 60 grados; sin embargo, no en todos los lugares se puede obtener.

Ana Gutiérrez, vecina de zona la 5, afirmó que autoridades indican que la población tome las medidas preventivas lavándose las manos constantemente, pero por la falta de agua en varios sectores de esa zona se ven expuestos a contraer enfermedades.

Otoniel Gutiérrez, otro vecino, expresó: “Hemos estado con nada de agua, tenemos un pequeño chorrito que nos ayuda a tener un porcentaje de agua que es mínimo y es deplorable el hecho que no nos estén apoyando con el sistema potable”.

Vecinos avisaron a la Municipalidad de Guatemala, la que por medio de la alcaldía auxiliar del sector acudieron al luga, tomaron datos y corroboraron que no había servicio, pero los recibos llegan con la misma tarifa e indican que deben pagar desde Q20 hasta Q150 por llenar sus depósitos con el líquido.

Los residentes han tenido que comprar agua a camiones cisterna que los abastecen al menos las necesidades básicas, lo cual, según ellos, afecta su presupuesto.

Vecinos de las zonas 2, 6 y 18 también presentan quejas por la falta de agua el mes pasado, la cual se intensifica por la reducción de lluvias debido al fenómeno El Niño, según alerta emitida por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Pobladores de un sector de La Verbena, zona 7, también se quejan por escasez de agua y por la falta de acción de las autoridades de la comuna.

La escasez de agua en el sector Las Tortuguitas, Joya 5, La Verbena, zona 7 de la capital se agudiza al extremo de que una guardería local, donde atienden a más de 15 niños de entre 2 y 4 años, los encargados piden a los padres un galón del líquido a cambio de atender a sus hijos, pues mantener limpio el inmueble es una tarea casi imposible y se ven expuestos a contraer enfermedades.

Vecinos muestran desesperación, quienes hace más de tres meses no cuentan con este servicio y para solventarlo, compran agua a un camión cisterna que llega de dos a tres veces por semana y les vende a Q12 por tonel de agua.

Josefina López, vecina del sector, indicó que están al día con el pago de servicio, y pagan altas cuotas a pesar de no recibir agua y al ser de escasos recursos, se ven en la necesidad de hacer un pago extra por los toneles de agua que en varias ocasiones está sucia.

Leticia Flores, vecina del sector, comentó que su último recibo de dos meses acumulados es de Q529.06, lo que considera injusto, porque paga su recibo, compra agua y se desvela ára esperar que llegue un poco de agua en la tubería.

La Municipalidad de Guatemala informó que están en alerta amarilla institucional por el desabastecimiento de agua en la capital, el cual afecta a 11 mil usuarios y para resolver el problema, las autoridades del Ministerio de la Defensa entregaron dos máquinas para perforar pozos, entre estos dos en la zona 18, en las colonias Paraíso y Alameda.

En los departamentos

Los estudiantes de la Escuela Domingo Morales jornada vespertina, de Huehuetenango, no escatimaron esfuerzos y aunque tuvieron que llevar agua en recipientes porque en el inmueble no hay, realizaron el lavado de salones, pasillos y patios del establecimiento educativo, como medida preventiva del covid 19, informaron docentes.

Maricruz Barrios, una de las maestras, aseguró que esta actividad se planificó con el objetivo de limpiar el establecimiento y evitar infecciones o enfermedades en los estudiantes que han colaborado con sus padres y docentes. “Queremos prevenir que los microbios o bacterias puedan enfermar a nuestros niños ahora que ya hay Coronavirus”.

La docente explica que la escuela está sucia, por lo que se organizaron para hacer estas tareas entre todos. “La prevención es lo que creemos debe extenderse”, añadió.

La maestra dijo que destinaron esta jornada para realizar las acciones de limpieza porque quieren colaborar con la desinfección de la escuela, lamenta que los estudiantes tengan que llevar botellas con agua porque el servicio municipal es deficiente.

Carlos Sosa, otro de los maestros, explicó que el agua que surte la municipalidad no es suficiente, la cual se termina en la jornada de la mañana y cuando ellos hacen su trabajo ya carecen del líquido.

Agregó que es limitado el acceso a este servicio el cual afecta no solo a la escuela sino en distintos sectores de la cabecera. “Algunas veces nos hemos quedado sin agua lo que nos preocupa son los sanitarios por eso hemos organizado esta campaña de limpieza”.

El docente considera que la mejor manera de mantener salubridad y evitar infecciones es que se hagan limpieza en las escuelas.

Compras por calamidad

El presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Miguel Ovalle, manifestó que efectivamente, hay muchos lugares en el país que no cuentan con agua potable y para paliar la crisis y con base en el estado de Calamidad Pública, las municipalidades pueden adquirir gel antibacterial para poder facilitarles la higiene a las personas.

“Nosotros podemos limitar el uso del agua, sobre todo donde no hay. Hay una responsabilidad del Ministerio de Salud en tomar acciones preventivas y nosotros como municipalidades activar los centros de operación de emergencia para que en conjunto con los centros de salud tomemos las medidas preventivas necesarias para que ese virus no se propague”, dijo Ovalle.

El también alcalde de Salcajá, Quetzaltenango, añadió que en la Anam han estado haciendo campañas sobre el cuidado del agua y las personas han hecho caso omiso de ese tipo de campañas. “Debemos entender que gota a gota el agua se agota, y que necesitamos el agua para cumplir con los requisitos de salud, hoy más que nunca vale la pena concientizar a las personas y así evitar más adelante la sequía.

La concejal décima de la comuna capitalina, Lily Caravantes, dijo que la falta de agua es un tema grave, y que desde el año pasado esa ha sido la queja constante de los vecinos de diferentes zonas.

“La falta de agua va a tener implicaciones muy serias, porque el hecho de no tener el fluido de una manera regular va a tener efectos negativos. En el Concejo no se ha abordado, no lo he puesto en agenda, ya que quiero tener más elementos de juicio para que se aborde tanto en el Concejo como en la junta directiva de la Empresa Municipal de Agua (Empagua).

Por aparte, el médico Arturo Herrera señaló que hay gente que no tiene agua. “¿Qué van a hacer ellos? Claro existe alcohol en gel que lo pueden comprar, pero si no tienen dinero ¿cómo lo van a conseguir? el problema es este que esta gente que no puede tener una buena higiene, una buena previsión es la que nos va a regar la enfermedad por todos lados”, espuso.

“Uno no puede tener a un niño sano, si en su casa no tiene agua y no solo lo del coronavirus, sino que el niñito no puede estar sano si enfrente de su casa pasan aguas negras en la calle, ese es el problema en Guatemala, si nosotros aún, teniendo agua en nuestras casas no tenemos la costumbre de un buen lavado de manos, casi solo se las moja y se las seca en la toalla, no hay una escuela que se haya enseñado a que el niño se lave las manos siempre”, refirió.