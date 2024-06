Durante una citación con diputados de la bancada Valor, el subdirector de la Unidad de Conservación Vial (Covial), Miguel Gómez, reveló la existencia de cavernas en un tramo de la ruta al Pacífico, donde asegura que se toman las medidas de prevención para prevenir incidentes durante la temporada de lluvia.

Gómez dijo a los diputados que el hallazgo fue hecho por medio de un estudio preliminar de la empresa que tiene a cargo la movilización de postes de tendido eléctrico en el área donde se construirá un puente permanente en el km 17.5 de dicha carretera, en Villa Nueva.

Agregó que las cavernas se ubican entre los kilómetros 14 y 18. Respecto al puente, Gómez señaló que la construcción se retrasado porque no se le había pagado a la empresa, la cual necesita 14 semanas para hacerlo; sin embargo, la situación ya se solventó y esperan que el movimiento se haga antes de ese tiempo.

“Ya se hizo un estudio macro en toda el área, entonces como medidas preventivas estamos trabajando y cambiando unos colectores en el sector”, dijo el funcionario.

Gómez dijo que no tiene claro el número de cavernas que pueda haber en el tramo. “El dato exacto no lo tengo, pero son menores, pero sí tenemos que activar un proyecto de prevención para que no ocurra nada en el en el futuro”.

Descartó que como medida de prevención se tenga que instalar un colector grande y dijo que “lo que queremos hacer es conducir bien todas las aguas pluviales que están mal encausadas, y ahí hay colectores que realmente ya su vida útil terminó”.

Sobre si se podrían registrar otros hundimientos en el sector, el director dijo que “por el momento le diría que no, porque estamos haciendo todas las medidas preventivas para evitarlo”.

De acuerdo con los diputados que participaron en la citación, los reportes que tienes señalan la existencia de cavernas de hasta 30 metros de profundidad, pero las autoridades de Covial aseguran que estas no son de gran tamaño.