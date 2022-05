¿Funciona el viaducto recién inaugurado en San Lucas para descongestionar el tráfico?

El panorama del congestionamiento es similar este fin de semana a los de anteriores. Las largas filas de vehículos de hasta cuatro kilómetros también no faltaron.

“Mire, yo acá en esta ruta me mantengo a diario y he visto que el paso a desnivel no parece tener resultado. Mire como estamos, con colas y se supone que esto iba a mejorar”, se quejó Mynor Arreaga, un comerciante que tiene su negocio en San Lucas Sacatepéquez.

El jueves pasado, el Gobierno inauguró el paso a desnivel a un costo de Q 8.2 millones, pero el beneficio, por lo menos este fin de semana, se percibió poco.

No obstante, algunos vecinos son optimistas y le dan el beneficio de la duda a la obra.

“Espero que la cola que estamos viendo acá en San Lucas este fin de semana sea porque el efecto se va a ver poco a poco. Estas colas me afectan”, dijo Gloria López, vecina de San Lucas.

Las filas de automóviles siguen formándose desde el kilómetro 25, donde se ubica el Mirador de Santo Domingo, en Mixco.

“Tenemos que ver otras cosas como los centros comerciales y las visitas del turista, para mí los comerciales tienen gran culpa en esto, los buses también porque no respetan sus espacios de estacionarse. Todos debemos de colaborar”, señaló Alejandro Martínez, otro vecino.

Los beneficiados directamente son los vecinos que ingresan a San Lucas desde occidente, el distribuidor vial les permite entrar sin demora. Pero viajar a Antigua Guatemala o hacia el altiplano, al menos este fin de semana, continuó con mucho tráfico.