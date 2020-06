Giammattei destituye a Hugo Monroy como ministro de Salud y lo sustituye Amelia Flores

Esto no pinta bien, si bien es cierto se le puede achacar muchas cosas al ministro, nadie puede ni debe decir que puede hacer algo por esta pandemia, no esta en las manos de los hombres, solo tener fe y prudencia y tratar de hacer lo que se pueda, al cambiar un ministro en plena crisis se demuestra que no hay ningun tipo de plan para mitigar esta situacion