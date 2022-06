Hundimiento en Villa Nueva: Hallan nueva caverna en los carriles que van hacia la capital y se espera tener ya la ruta de acción para el área

Recordó que dicho estudio geológico es sumamente importante para el equipo técnico del Ministerio de Comunicaciones ya que serán las decisiones técnicas las que darán la ruta de qué se tiene que hacer en el lugar.

“Muchas personas me han preguntado: ‘alcalde ya no vimos movimiento, hay maquinaria, pero no están haciendo nada’, pero parte de eso era esperar los resultados preliminares de los geólogos que han estado trabajando en las últimas noches y madrugadas para no interrumpir el tráfico… esperamos que el día de hoy pues ya haya una ruta ya técnica de qué situación vamos a empezar a realizar en el punto”, comentó el alcalde Gramajo.

Encuentran nueva grieta

Gramajo dijo que para verificar el desfogue de agua que está en el área, el pasado miércoles trabajaron en un pozo de visita que está en la pista que va de Villa Nueva hacia la ciudad de Guatemala, en área donde no hay hundimiento, y descubrieron que dicho poso estaba lleno de agua y lodo.

Contó que se bombeó el agua y se sacó todo el material, pero encontraron que en dicho pozo hay un espacio en el que hay una caverna.

Señaló que esa caverna da una pista de qué es lo que está ocurriendo en la zona en donde puede haber más abajo del suelo, entre 17 y 20 metros, y eso es lo que sucedió en el hundimiento.

“Eso nos va dando una pista técnica de saber qué es la situación que se tiene que hacer. Muchas personas creen que es únicamente llenar el agujero, pero nosotros tenemos que estar seguros de cuáles son las partes importantes de lo que nosotros tenemos que solucionar”, dijo Gramajo.

Agregó que el desfogue de agua es lo primero que les preocupa y es lo más importante resolver, pues si no lo hacen no podrán empezar a construir cualquier situación en el área.

También se le consultó sobre unos mensajes que el exalcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar, había colocado en Twitter, en lo que aseguraba que el hundimiento no era producto de fallas, sino que de fue falla del colector por falta de mantenimiento para retirar la basura acumulada en verano.

Los mensajes también mencionan el colector fue hecho hace más de 30 años por Mario García Ovalle, antes que se hiciera el paso a desnivel Enrique Tejada Wyld.

También mencionaba que ese colector subterráneo que colapsó sale a superficie atrás de una empresa de pollo en la 5a. calle de San Miguelito y luego se vuelve a enterrar para llegar a Metrocentro y de ahí al río Platanitos en el puente Neto.

Gramajo respondió que ojalá Escobar lo hubiera hecho el bien -cuando estuvo al frente de la comuna- y recordó que desde que él asumió la situación de los drenajes ha sido una complicación en el municipio.

Señaló que es fácil enviar tuits y ahora decir qué hay que hacer cuando él no lo hizo en 8 años.

Recordó que el colector fue hecho por las personas que construyeron el paso a desnivel y mencionó que antes de esa infraestructura la entrada de Villa Nueva se inundaba, todo lo que es Plaza Villa Nueva, pues no había colector, pero cuando se construyó ese puente se hizo uno.

Hay 9 micro fallas

Dijo que en área del hundimiento hay 9 micro fallas y que el Insivumeh ha dicho desde el día uno que hay una falla en el lugar, la de Catalina, que pasa sobre ese punto.

Gramajo mencionó que detrás de una empresa ferretera del sector hacia la entrada de Villa Nueva se hizo una rajadura completa y eso no lo pudo generar el colector, porque está a 20 metros bajo tierra y la fisura física está sobre el asfalto.