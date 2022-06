Hundimiento en Villa Nueva: Las imágenes, frases y hechos tras 10 días del colapso de la ruta que sigue inhabilitada

Desde estudios que no terminan de realizarse, pérdidas de material de construcción, daños ocasionados por los cambios climáticos y las contradicciones entre las autoridades , la situación no visualiza un panorama alentador.

El presidente Alejandro Giammattei, incluso, indicó este 24 de junio que la reparación de la carretera será “muy difícil” y que era necesaria la compra de puentes para habilitar el paso de la ruta al Pacífico.

“Allí ya no va a volver a haber más carretera, allí va a haber puente, porque la falla va a seguir abriéndose las veces que sean”, indicó el mandatario.

Lo siguiente es una cronología de los hechos, declaraciones y acciones de las autoridades con el problema del hundimiento que incrementó sus dimensiones en 10 días.

14 de junio: “Hablamos de un agujero de 15 metros de profundidad”

La madrugada del 14 de junio, vecinos de Catalina y San José Villa Nueva reportaron a las autoridades que estaban escuchando retumbos y sintiendo temblores en la zona. Un equipo de la alcaldía se dirigió al lugar a buscar el origen de los fenómenos.

Se percataron a las 23.30 horas de una enorme grieta en el kilómetro 15 en la ruta al Pacífico que traspasaba los cuatro carriles. En horas de la madrugada, se formó un hundimiento en la vía con dirección al sur.

En ese momento, miembros de la Coordinadora Nacional para la reducción de Desastres (Conred), la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) y autoridades municipales de Villa Nueva comenzaron con las investigaciones para determinar la causa de las grietas y del hundimiento.

“Estamos hablando de un agujero de más de 15 metros de profundidad, eso es muy preocupante y estamos en un sector donde pasan más de 50 mil vehículos al día, tanto de subida a la ciudad de Guatemala como de regreso en la noche”, comentó en su momento el alcalde de Villa Nueva, Javier Gramajo.

Se barajearon dos posibles hipótesis en ese día: La primera fue el colapso de un colector de agua en la parte posterior, que tenía una conexión directa hacia el Río Villalobos. La segunda hipótesis eran los movimientos sísmicos y una posible falla local.

15 de junio: “Esto es una situación atípica”

El 15 de junio las autoridades de protección civil calificaban la problemática del hundimiento como “una emergencia atípica”, debido a la presunta combinación de dos fenómenos que impedían el desarrollo apropiado de los planes de reparación del lugar .

“Es algo atípico, porque no solo es un socavamiento a raíz de una creciente o un posible colector -dañado- que estamos haciendo las averiguaciones, sino que también contamos con una falla geológica en el lugar, entonces puede ser la mezcla de los dos, por lo cual es un tratamiento distinto”, indicó Javier Maldonado, ministro de Comunicaciones.

Como parte de los trabajos de reparación, en esa fecha comenzaron los trabajo de relleno del hundimiento, por medio de un material llamado lodocreto, con el principal objetivo de fortalecer los cimientos y que los daños no fueran a ser mayores.

Finalmente Maldonado aseguró de que no “serían irresponsables” de tapar únicamente el hundimiento y habilitar el paso. “No vamos a hacer eso, porque vemos un riesgo grande si lo hacemos así que le pedimos a la población esa compresión, vamos a tener bastantes fuerzas del orden público ayudándonos en el tema de tránsito“.

16 de junio: “Esto no es un problema de Villa Nueva, es un problema de país”

Javier Gramajo había solicitado al Congreso de la República un estado de Excepción dada la magnitud del problema con el hundimiento en Villa Nueva y que se “volcaran todos los recursos” para solucionarlo cuanto antes.

Gramajo también había solicitado el apoyo del presidente Alejandro Giammattei, ya que, en sus palabras “los recursos que tenemos a nuestra disposición no nos permiten hacer todas las acciones”.

“Esto no es un problema de Villa Nueva, es un problema de país, una emergencia del país, y hoy le quiero pedir al señor presidente, Alejandro Giammattei, y al Congreso de la República que realmente puedan verter todo el apoyo hacia la municipalidad”, indicó.

Mientras tanto, el ministro de Comunicaciones desistió en el uso de lodocreto para los trabajos de relleno en el hundimiento, y se decidió por utilizar cemento fluido, que, según las autoridades, tendría una mayor resistencia ante las condiciones climáticas.

Willson García, director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó también que el hundimiento no era algo que podía catalogarse como “normal”.

“En ese sector tenemos una serie de fallas, esas fallas geológicas tienen un comportamiento que tienen cierto movimiento normal, que se basa en tener dos bloques y uno sube y otro baja; sin embargo, si le sumamos la parte de la infraestructura interna que se ha hecho en algún momento en el lugar da la pauta de que se pueda dar algo algún fallo en algún colector”, indicó García.

17 de junio: “Habilitaremos el paso en la madrugada del lunes 20 de junio”

El hundimiento en el kilómetro 15 había sido rellenado con más de mil 100 metros de cemento fluido (un aproximado a 160 camiones de cemento) y las autoridades afirmaban que el tramo vehicular sería habilitado el 20 de junio.

“Se podría habilitar el paso en la madrugada del lunes, siempre y cuando el clima nos lo permita“, indicó en su momento Mario Aguilar, director de la Unidad de Conservación Vial (Covial).

También había agregado que la respuesta de relleno en la caverna era bastante bueno, dado a que la preocupación principal de las autoridades era que la composición líquida que tenía el concreto pudiera encontrar una fuga a través de una grieta y cavernas, provocando una inestabilidad en el terreno.

Las autoridades del ministerio de Comunicaciones indicaron luego de realizar los trabajos de relleno que se trataba de una solución paliativa y que sería segura para los automovilistas que volvieran a transitar en la zona.

18 de junio: “Hicimos una revisión de las grietas (…) y se observa la apertura de estas“

Las autoridades de Covial indicaron que, debido a las constantes lluvias que lavaron todo el cemento fluido que se vertió en la caverna formada, tenían que verter nuevamente concreto en el hundimiento de Villa Nueva.

“Es una combinación de varios problemas, temas de colectores, colapsos de los mismos, la falla que está activa… Ahorita hicimos una revisión de las grietas, que están 500 metros hacia arriba y se observa la apertura de estas”, indico Mario Aguilar, director de Covial

También añadió en su momento que el hundimiento tenía una profundidad de cinco y seis metros, mientras que el tubo colapsado se encontraba a una profundidad de 17 metros.

Por su parte, la presidenta del Congreso Shirley Rivera realizó una visita en la zona del hundimiento.

“Vamos a instalar una mesa de emergencia para darle seguimiento a los avances y a los estudios. Vemos únicamente el agujero, pero al parecer los daños son mayores”, indicó.

19 de junio: Extensión del hundimiento

Con el pasar de los días, el hundimiento cada vez se hizo más grande, mientras que las autoridades afirmaban que los trabajos de reparación serían suspendidos debido al retroceso que la lluvia ocasionó en los avances.

La caverna provocó el daño de varios metros de cinta asfáltica, además de extenderse por varios carriles. El hundimiento, en ese momento, ya afectaba los cuatro carriles.

20 de junio: “Dios va a iluminar a todos los ingenieros y arquitectos”

Día tras día, el hundimiento parecía no mostrar algún avance positivo, provocando desesperación para los ciudadanos así como a las autoridades que no tenían un panorama claro del incidente.

El 20 de junio una vecina se trasladó a la zona del hundimiento, orando por las personas que estaban trabajando en buscar una solución, como arquitectos e ingenieros.

“Gente que se encuentra en esta vía de Villa Nueva, trabajando arduamente, confíen en Jehová, Dios de los ejércitos, que Él formó los cielos y la tierra y sabe dónde está la falla. Él les va a iluminar a todos los ingenieros y arquitectos. Gracias por tenerme acá donde está la parte afectada”, dijo la vecina.

También, a partir de cotizaciones en empresas y consultas con ingenieros que realizó Noticiero Guatevisión, se obtuvo un precio promedio de los 1 mil 100 metros de concreto líquido, obteniendo el promedio de Q1 millón 320 mil que habría erogado el Ministerio de Comunicaciones para tratar de rellenar el agujero.

21 de junio: “El problema no es solo rellenar el hoyo como lo están haciendo querer ver“

Ante el panorama, varios ingenieros de Estados Unidos brindaron apoyo para dar las recomendaciones acerca del puente Bailey que debe instalarse en el hundimiento de Villa Nueva.

Javier Maldonado, ministro de Comunicaciones aseguró que se hicieron los análisis respectivos. Dijo que el puente que instalarán pasará debajo del puente Enrique Tejada y podría ser de 90 metros de longitud.

“De verdad es lejos de lo que se dice, el problema no es solo rellenar el hoyo como lo están haciendo querer ver, tenemos que dar respuesta claras, francas y para eso necesitamos el resto de los estudios que ya estamos haciendo”, aseguró el ministro.

22 de junio: “Aquí no se gastó ni un centavo, se hizo lo que se tenía que hacer”

La Conred, quien había asistido a una citación al Congreso de la República con el Grupo Parlamentario de Oposición, afirmó que el hundimiento tenía una media de 500 metros.

Walter Monroy, subsecretario de Conred, aseguró en ese momento que el hundimiento era provocado por una falla en geológica. Además, descartó que la Conred haya dado las recomendaciones de rellenar con concreto el socavamiento, ya que se debía haber realizados estudios en primer lugar antes de tomar alguna medida.

Ante estas afirmaciones y al cuestionamiento de las razones que llevaron a rellenar el hundimiento, Javier Maldonado afirmó que sí existía una explicación técnica.

“Aquí la verdad no es de llenar un hoyo; aquí no se gastó ni un centavo, se hizo lo que se tenía que hacer, lo he explicado y eso es una explicación técnica, teníamos que hacer eso para estabilizar las paredes de la caverna y para ver si teníamos cavernas abajo”, indicó.

También pidió, en ese momento, a la población su comprensión y que no se dejaran llevar de comentarios que calificó de “malintencionados”. “Perdónenme, que me digan que no tenemos la capacidad de tapar un hoyo, preguntémonos qué capacidad tienen esa gente en decir que la solución es rellenar el hoyo”.

23 de junio: “Muchas personas creen que es únicamente llenar el agujero”

Javier Gramajo dio una entrevista el 23 de junio en La Red y afirmó que las autoridades habían encontrado una nueva caverna en el hundimiento.

Aseguró también que el cuerpo técnico de la comuna de Villa Nueva estaba en reuniones con Covial para determinar las acciones que se tomarán en cuenta a raíz de un estudio geológico que se trabajó días anteriores.

“Muchas personas me han preguntado: ‘alcalde ya no vimos movimiento, hay maquinaria, pero no están haciendo nada’, pero parte de eso era esperar los resultados preliminares de los geólogos que han estado trabajando en las últimas noches y madrugadas para no interrumpir el tráfico… esperamos que el día de hoy -viernes 23- ya haya una ruta ya técnica de qué situación vamos a empezar a realizar en el punto”, comentó el alcalde Gramajo.

Mientras tanto, en una citación con diputados de Creo, el viceministro de Infraestructura, Carlos Quiñónez Schwank, indicó que dichos estudios geofísicos en Villa Nueva tardarían dos semanas más.

Sin embargo, esto no evitó que varias maquinarias comenzaran con las excavaciones en la noche del 23 de junio, teniendo únicamente resultados de estudios preliminares.