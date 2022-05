Incendio en hogar de la SBS: en qué situación quedaron las 52 menores que estaban en el centro y qué pasará con el lugar

En ese lugar permanecían 52 menores víctimas de ese tipo de delitos y que están bajo resguardo de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) y aunque el Ministerio Público todavía está en investigación, las primeras informaciones que surgieron tras el incidente podrían determinar que la causa del siniestro habría sido un corto circuito.

La SBS informó este lunes 9 de mayo que de las 52 menores que estaban en el lugar fueron escuchadas en el Juzgado de Paz con competencia para la Protección en Materia de Violencia Intrafamiliar, y de Niñez y Adolescencia Amenazada o Violada en sus Derechos, en donde la jueza determinó el destino de las jóvenes.

Según la SBS, la jueza determinó que cuatro de las menores fueron restituidas con su recurso familiar idóneo, que quiere decir volvieron con un familiar o una persona que pueda cuidarlos en un entorno seguro.

Agregaron que muchas más niñas fueron reclamadas por su familia, pero la jueza decidió que no, porque no todas las familias están en condiciones de darle esa seguridad por el perfil que ellas tienen, pues son adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual, de violación, de trata, y explotación sexual entonces no pueden regresar al mismo entorno – en donde muchas veces han ocurrido los abusos-.

Lea además: Salud explica por qué no se han publicado las nuevas disposiciones covid-19 que Giammattei anunció hace 17 días

También se informó que 16 menores fueron llevadas a residencias de protección privadas, por orden de juez, mientras que 32 siguen en resguardo de SBS, que las trasladó a otros hogares.

Qué pasa con la casa

La SBS confirmó que como institución no pueden determinar qué originó en el incendio, pero que el Ministerio Público (MP) ya está a cargo del caso para determinarlo.

Afirmaron que la residencia no fue clausurada por el MP, solo el área afectada por el fuego que era un área que era utilizada como zona de cuarentena para menores que pudieran llegar de primer ingreso.

Comentaron que ahora están a la espera que los investigadores y fiscales terminen con la recolección de evidencias para determinar qué hacer en el inmueble.

Le puede interesar: Marea roja en Guatemala: niveles de contaminación siguen altos en Tiquisate, y autoridades amplían área para toma de muestras

Confirmaron que por seguridad y comodidad de las niñas no las llevarían de nuevo a esa residencia pues no quieren que sientan que van a regresar a un inmueble en el que no se sientan seguras.

Aseguraron que cuando el MP termine las diligencias, la SBS hará una evaluación de la casa para ver si se hacen las reparaciones o si no se va a continuar utilizando ese inmueble.