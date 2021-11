Joviel Acevedo advierte con movilizar a estudiantes si diputados no ceden a sus demandas

Joviel Acevedo, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación en Guatemala (STEG), criticó este jueves a diputados del Congreso de la Republica porque, a su criterio, no legislan en favor de la educación de Guatemala y advirtió con movilizar a los estudiantes para ejercer presión.

Además, señaló que se han bloqueado proyectos de capacitación docente, lo que también afecta en la calidad de enseñanza de los niños y niñas, por lo que advirtió que se movilizará a estudiantes de Magisterio para que lleguen a defender sus derechos.

“Se los estamos diciendo, vamos a organizar a los alumnos, a los que han ingresado, a los que están por ingresar y a los que quieren ingresar (al programa académico profesional) y los vamos a tener que traer para defender la formación inicial docente”, dijo el sindicalista.

“Cuando hay diputados que se expresan de la peor forma de nosotros como que fuéramos enemigos de ellos decimos ¿qué es lo que está pasando en Guatemala?, nosotros no nos metemos con nadie y han querido intervenir en nuestra formación docente”, agregó Acevedo.

Añadió que diputados que están en contra del seguro escolar y de la alimentación escolar y recuerda que, incluso, no aprobaron la ampliación del presupuesto para la alimentación de los niños.

“Creemos que el término de tirarse los platos a la cara unos a otros y que nadie es bien visto por otros nos va a llevar a una confrontación peor. El magisterio no quiere poner ni heridos, ni encarcelados, ni muertos, porque hacia eso va esta situación”, agregó Acevedo referente a que, además, buscan un diálogo nacional.

“La situación se está tornando muy difícil, vamos a caer en una crisis institucional, social de confrontación y polarización que no nos va a llevar a nada. Estamos pidiendo al Congreso, al Ejecutivo y al poder judicial que llamemos a un diálogo nacional y si no quieren la participación de nosotros, pues no hay ningún problema”, añadió.