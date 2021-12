La cantidad de fallecidos y lesionados por accidentes de tránsito ha subido considerablemente en el 2021

En tanto que solo del 24 al 26 de diciembre del 2021 hubo 73 hechos de tránsito según la DT-PNC, con saldo de 31 fallecidos y 78 lesionados.

De estos, el 24 de diciembre hubo 27 accidentes, 9 fallecidos y 25 lesionados.

El 25 se registraron 30 accidentes, con 14 muertos y 37 heridos.

En tanto que el 26, hubo 16 accidentes, con 8 decesos y 16 lesionados.

Por tipo de vehículos involucrados en estos hechos, de enero a noviembre del 2021 se reportaron 11 mil 349 de las cuales el 43.6% fueron motocicletas; 38.19%, automóviles, picop y camionetillas o suv; les siguen camiones, cabezales, microbuses, buses y otros.

En ese plazo, se han impuesto alrededor de 50 mil sanciones de las cuales la más común, con 17 mil 152 fue por no portar licencia; 5 mil 633 por conducir sin tener dicha licencia; 4 mil 847 por no poseer el equipo básico, según el reglamento; 4 mil 238 por no respetar las señales de tránsito; y 3 mil 325 por manejar con auriculares, usando teléfonos u otros dispositivos.

Según los registros de la entidad, en los operativos conjunto de la DT y PNC, entre el 24 y el 26 de diciembre se impusieron 624 remisiones y hubo 20 licencias consignadas. Las estadísticas clasificadas por motivo, aún se están procesando, se indicó.

Por aparte, Amílcar Montejo, intendente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la ciudad de Guatemala, informó que entre el 24 y el 26 de diciembre se emitieron 10 multas, de estas 6 fueron el 24; 3, el 25 y una el 26.

De estas, dos fueron por ebriedad, cuyas sanciones son de Q5 mil cada una; dos por estacionar en área con prohibición, por Q200 cada una; y seis multas por conductores que no respetaron horario de restricción de transporte pesado, por Q500 cada una.

Las cifras de sanciones bajaron de forma considerable respecto del 2020 por varias razones, comentó: en general la semana pasada, incluyendo el 24 de diciembre debido a la gran afluencia de personas a los centros comerciales, los agentes fueron movilizados a los alrededores para dirigir el tránsito.

Lea también: Accidentes, bloqueos y mal estado de carretera elevan costos en las carreteras

Además, en el caso de las personas involucradas en incidentes viales cuando son llevados a tribunales, ahora no es la PMT la que efectúa las pruebas de alcoholemia, sino que, al ingresar a dichos lugares, el Ministerio Público (MP) se encarga de esa diligencia por medio de pruebas de sangre. El MP solo informó que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) es el encargado de hacer las pruebas, luego de su requerimiento.

Le puede interesar: Q6 mil millones han pasado por el Ministerio de Salud para la lucha contra el covid-19