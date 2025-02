Soluciones para el cambio climático: lo que una experta recomienda a los guatemaltecos

En el caso de Guatemala, Aguilar resalta la sabiduría de la cultura maya para aportar en la conservación de los recursos naturales, al tiempo de pedir que se redoblen los esfuerzos de todos los sectores para alcanzar las metas ambientales, principalmente avanzar en la reducción de la huella ambiental de las empresas.

¿Cuáles son los resultados que se presentarán en el Congreso Mundial de la UICN?

En el Congreso se presenta la situación ambiental del planeta. Hace un tiempo le pregunté a un astrofísico si había un planeta B, porque mucha gente dice que podría haber un planeta B, pero él me explicó que, aunque existiera, sería muy difícil llegar a ese planeta, porque estaría a años luz, no existe la tecnología para hacerlo y no hay razón para querer irnos a otro planeta, si este es perfecto para los seres humanos y lo que tenemos que hacer es cuidarlo.

Esto es algo que me da mucho qué pensar. Lamentablemente, no hemos cuidado esta casa y todos los seres humanos estamos viendo los impactos del cambio climático —aquí en Guatemala han sido desde lluvias en exceso, inundaciones, sequías hasta incendios—, estamos viendo la pérdida acelerada de biodiversidad que la UICN publica dos veces al año en la lista roja. No olvidemos que nosotros somos una de esas especies, y esperemos no llegar a estar entre las que van a desaparecer si no cuidamos del planeta.

¿Es un escenario en el que persisten esos desafíos?

Factores como el cambio climático, la perdida de especies y la contaminación y polución tienen en una situación difícil al planeta, que nos da todo para tener la posibilidad de vivir en armonía con la naturaleza; sin embargo, somos los seres humanos quienes nos hemos encargado estar en una situación crítica ambiental. Estos tres factores son los principales problemas que enfrentamos hoy en día y a los cuales todos los seres humanos sin importar dónde estemos o lo que hagamos, tenemos que contribuir a combatirlos.

De no hacerlo, nos colocamos en una situación más difícil de la que ya enfrentan muchos ciudadanos en la agricultura con la falta de agua, la contaminación y con más enfermedades. No es un tema solo para las organizaciones de conservación de recursos naturales, es un tema de todos, porque cualquiera se puede ver muy afectado por esta situación, frente a la que todos tenemos algo que hacer. Pero no todo es tan negativo, no se trata de que vamos a sucumbir, esa no es la historia que quiero contar. Esa historia debe ser que los seres humanos tenemos las posibilidades de salir adelante, así como pudimos llevar al planeta a este punto, también podemos recuperarlo para vivir en armonía y gozando de los bienes y servicios que nos da la naturaleza: aire fresco, agua, agricultura y todo lo que podamos pensar que viene de los recursos naturales.

¿En qué situación se encuentra Guatemala?

Guatemala es un lugar especial y mágico en el mundo en donde se juntan la gran riqueza de biodiversidad y los aspectos culturales, hay una gran sabiduría en la cultura maya que está viva y por años ha sabido convivir con la naturaleza. Es un país que cuenta con 25 comunidades lingüísticas y es parte de los 20 países megadiversos del planeta, un reconocimiento que conlleva una gran responsabilidad. Por eso nos satisface que se integra como nuevo miembro de la UICN, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), que trabaja en la protección del 32% del territorio guatemalteco en sus seis categorías de manejo —parques, reservas, biosfera, monumentos—, que corresponde a 334 áreas terrestres y marinas protegidas; alcanzar esto no ha sido fácil porque se debe tener compromiso político e inversión de recursos en la conservación. En el país hay un importante número de especies, algunas son endémicas, y debe continuar con la protección de los recursos.



La UICN ha apoyado en programas como el de acción de género y cambio climático; el índice de naturaleza urbana; la estrategia de restauración del paisaje forestal; la estrategia de seguridad hídrica y otros esfuerzos emblemáticos como el proyecto Selva Maya, que se realiza en México, Belice y Guatemala; y el de bosques críticos mesoamericanos. Se tiene una fuerte presencia con nuestra cartera, además los miembros y el comité nacional de Guatemala son de los más activos en la organización.



Pero, aún hay resistencia al tema ambiental. Por ejemplo, hasta este año se empezará a implementar la separación de desechos y no contamos con una ley de aguas.

Desde la parte social se tiene más consciencia de esas necesidades. No son metas inalcanzables, creo que con la voluntad y compromiso de todas las partes se pueden lograr. Hay tareas pendientes, pero son totalmente alcanzables y confío en que los guatemaltecos vean esas tareas como una prioridad para poder tener una vida de calidad. Sé que hay cuentan con áreas protegidas, el tema de agua está pendiente y se necesitan hacer inversiones y proteger las cuencas… Todo eso está visible, pero puede cambiarse y es alcanzable. Puedo decir que veo un país con posibilidades de seguir avanzando.

Grethel Aguilar, originaria de Costa Rica, asumió el liderazgo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como Directora General en octubre de 2023. (Foto Prensa Libre: cortesía UICN)



El Congreso Mundial la UICN reúne a todos los miembros y aliados, y vemos en la empresa privada el rol importante que cumplir en esta tarea. La empresa privada de Guatemala, es un grupo fuerte y muy sólido, que puede jugar un papel fundamental para cuidar el país. La huella ambiental de la empresa privada guatemalteca sigue siendo de importancia, pero las empresas tienen la posibilidad de hacer las cosas de manera sostenible y la UICN tiene puertas abiertas para trabajar en conjunto y ayudarles a medir su impacto en los recursos naturales y para encontrar formas de generar recursos económicos con sus actividades de manera que tenga el menor impacto posible sobre los recursos naturales.



Las empresas privadas, especialmente las comprometidas con la conservación de la naturaleza y el trabajo con comunidades en Guatemala son bienvenidas, y queremos seguir trabajado de forma colaborativa para que hagan viable económicamente al país a través de mantener los recursos naturales y hacer acciones sostenibles en el largo plazo. Tenemos buenas experiencias con algunas empresas privadas y creo que la única manera de conservar los recursos naturales es trabajando con todos los sectores, ninguno puede quedar excluido. No es un tema solo para los ministerios de Ambiente, es también de los ministerios de Economía, de Salud, de Agricultura, de las empresas y sociedad civil, puesto que todos podemos estar involucrados y hacer algo.

Hay mucha presión sobre el planeta para seguir generando sin límites y a expensas de lo que sea. Hay una cadena sin límites, en comprar más y generar más bienes y servicios, pero tenemos que hacerlo de forma sostenible y con una visión macro de cómo avanzar en la carrera del desarrollo de largo plazo.

¿Considera que hay un cambio de visión en las generaciones actuales?

Estoy convencida de que las nuevas generaciones vienen mejoradas, tienen más empatía con la necesidad de conservar los recursos naturales, porque están más conscientes de la dependencia que tenemos los seres humanos de la naturaleza. Ahora hay más acceso a la tecnología y en los niveles de educación que contribuyen. La juventud es la dueña del presente y del futuro, porque sus voces son cada vez más escuchadas, sus ideas son más innovadoras y tienen que ser parte central en las tomas de decisiones.

En la UICN le damos un papel muy relevante a la juventud para que se involucre. Es imposible, hoy en día, pensar que los jóvenes no sean parte de la toma de decisiones. Guatemala tiene el lujo no solo de tener jóvenes, sino a los pueblos indígenas, porque ambos tienen mucho que aportar en estos temas.

¿Cuál es el impacto de amenazas políticas globales, como el anuncio de EE. UU. de abandonar el Acuerdo de París?

Los jaguares están en peligro por la reducción de su hábitat natural por los incendios y el cambio climático. (Foto Prensa Libre: EFE)

Por supuesto que cualquier decisión política en cualquier parte del mundo, que no vaya en línea con conservar los recursos naturales, no es una buena decisión, lo digo por cualquier país del mundo, no solo por las recientes decisiones que se han tomado. Es importante para los gobiernos tener a la conservación de la naturaleza como parte de su estrategia nacional, no en una esquina como un capítulo, sino como parte central de su estrategia de desarrollo económico, en la agricultura, en las inversiones, que se tome en consideración la variable ambiental, sino estamos perdiendo una gran parte de posibilidades de tener un planeta saludable y beneficiarnos de sus bienes y servicios.

En general, espero que los gobernantes sean atinados en sus decisiones, que vayan acorde con principios de solidaridad, equidad, y donde todos como una sola humanidad podamos vivir en armonía con la naturaleza.

Trayectoria

Grethel Aguilar es una abogada costarricense con doctorado en Derecho, con la distinción cum laude, por la Universidad de Alicante, España, con su tesis Instrumentos legales para el acceso a los recursos genéticos y el conocimiento tradicional asociado en territorio indígena.

Luego de haber desempeñado cargos de dirección en la UICN, fue nombrada en octubre del 2023 por la presidenta del Consejo Razan Khalifa Al Murabak como directora general de la organización, con sede en Gland, Suiza