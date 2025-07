¿Quién es Diego Luna? Orígenes y su decisión de jugar con la selección de Estados Unidos

Estados Unidos tiene en sus filas a una nueva figura que ha causado sensación en la Copa Oro. Se trata de Diego Luna, un joven atacante que a sus 21 años ha conquistado a la afición estadounidense con su talento, goles y carácter. Nacido en California, de raíces mexicanas, Luna ha sido una pieza clave en la campaña que tiene a Estados Unidos en la gran final del certamen.

Su camino en el futbol inició en las academias del San Jose Earthquakes y más tarde pasó por un proyecto formativo vinculado al FC Barcelona en Arizona. Sin embargo, su despegue profesional se dio en la liga de ascenso de Estados Unidos, donde con el El Paso Locomotive comenzó a demostrar su calidad, lo que lo llevó rápidamente a la MLS con el Real Salt Lake, donde ha crecido a pasos agigantados.

Luna no es un desconocido en su país. Ya había sido reconocido como el mejor futbolista joven de la Major League Soccer durante la temporada 2024, un premio que solo confirmó el potencial que todos le veían. En esta Copa Oro, el delantero ha sido vital, especialmente por sus goles y asistencias en momentos clave, como el doblete que le marcó a Guatemala en semifinales y el tanto decisivo ante Costa Rica en los cuartos de final.

Desde el primer partido, Luna dejó claro que estaba listo para este escenario. Fue protagonista en la goleada sobre Trinidad y Tobago y desde ahí no ha soltado su lugar como líder ofensivo. Su rendimiento ha sorprendido a muchos, sobre todo considerando que la selección estadounidense afrontó el torneo con varias bajas.

Pero más allá de su presente, la historia de Diego Luna también tiene un matiz especial. Aunque tiene sangre mexicana, desde pequeño eligió representar a Estados Unidos, el país que lo vio crecer y al que siempre ha agradecido por darle la oportunidad de desarrollarse como futbolista. Su decisión fue firme, incluso cuando desde México intentaron sumarlo a sus filas.

No fue una situación improvisada. El propio Andrés Lillini, en su paso por el fútbol mexicano, llegó a buscarlo con la intención de que se sumara al proceso del Tri. Sin embargo, Luna apostó por seguir su camino con Estados Unidos, con el que ya había participado en selecciones juveniles.

Ahora, el destino lo pone cara a cara con México, en la gran final de la Copa Oro. El atacante que alguna vez fue tentado por el Tri, hoy será uno de los principales peligros que deberá enfrentar la defensa mexicana. Y lo hará con la motivación de seguir escribiendo su propia historia.

Diego Luna ya es un nombre que suena con fuerza en la región. La final ante México será, sin duda, una vitrina más para un jugador que está destinado a ser protagonista en la próxima generación del fútbol estadounidense.

