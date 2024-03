La esposa del presidente Bernardo Arévalo, señala que no permitirán otra tragedia como la ocurrida el 8 de marzo del 2017 en el que murieron 41 niñas y 15 sobrevivieron al incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Lucrecia Peinado, esposa del presidente de la República, Bernardo Arévalo, afirmó que el Estado buscará resarcimiento para las 15 niñas sobrevivientes y las familias de las 41 niñas que murieron quemadas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, el 8 de marzo del 2017.

Peinado mencionó que buscarán justicia y resarcimiento para las víctimas y mencionó que las familias buscan del Estado cosas como colocarle el nombre de las víctimas a escuelas o tener un monumento en dónde puedan ser recordadas.

En su discurso, frente al Palacio Nacional de la Cultura, en donde se congregaron féminas por el Día Internacional de la Mujer, y estuvo presente el presidente Arévalo y la vicemandataria, Karin Herrera, Peinado dijo que este es un día es de valoración, de inspiración por aquellos tantos caminos recorridos y luchas sostenidas por mujeres que las han antenacido

“El Día Internacional de la Mujer nos permite enfocar la atención de toda la sociedad guatemalteca en el papel central que jugamos las mujeres, niñas, adolescentes mujeres mayores en el seno de la misma”, comentó Peinado.

Peinado comentó que ninguna familia se sostiene sin las mujeres, ninguna comunidad sobrevive ni florece ellas, ningún país se desarrolla sin la participación libre e las mujeres y que ninguna democracia se construye y se sostiene sin las mujeres.

Día agridulce

La esposa del presidente, expresó que cada 8 de marzo se ha convertido en un día agridulce, luego que hace siete años, en 2017, la población presenciaba atónita la tragedia del albergue Hogar Seguro Virgen de La Asunción, un espacio en que las adolescentes debían haber sido resguardadas y protegidas por el Estado.

“Hemos heredado la responsabilidad de responder justa y decididamente por aquella tragedia, dando las respuestas largamente esperadas y merecidas a las demandas que la verdad de lo ocurrido ese trágico día sea finalmente expuesto, para que el derecho a la justicia sea satisfecho, y que lo que se conoce como reparación digna para las 15 sobrevivientes y las familias de las 41 víctimas mortales de tal atrocidad suceda”, comentó Pinado.

“Ya no podemos ser ese país que no protege a sus ciudadanos, a las mujeres de cada rincón de esta hermosa tierra. No debemos ser más esa sociedad que en vida, relega y violentan a las niñas adolescentes y mujeres y que finalmente las culpabilizan”, mencionó Peinado en su discurso.

Afirmó que las víctimas del hogar Virgen de La Asunción no serán olvidadas cada 8 de marzo, y que cada día las tendrán presentes, porque la protección de las adolescentes de hoy, de las niñas y demás mujeres debe ser real, efectiva y evidente.

“Nuestro compromiso es ayudar a construir un país que reconozca y respete la dignidad de las mujeres y que cumpla con proteger a las niñas, a los niños, y las y los adolescentes”, recalcó.

Peinado dijo que las mujeres en el Gobierno actual y todos los funcionarios dentro del mismo harán todo lo que esté en sus manos para “dar respuestas concretas y construir las bases fundamentales que garanticen la no repetición de tragedias como la de aquel nefasto 8 de marzo”.

Reparación digna

La esposa de Arévalo, comentó que las familias las víctimas de la tragedia del Hogar Seguro han demandado del Estado lo mínimo, una reparación digna, que aunque nunca les devolverá la vida y la salud de sus hijas, hermanas o nietas, resarcirá a quienes la sobrevivan.

“Que el Estado reconozca, con hechos, el dolor que las familias y las sobrevivientes han vivido. Demandas simbólicas, si se quiere, pero tangibles como el poner los nombres de las niñas en las escuelas o construir un monumento que se covierta en un sitio evidente visible y que pueda ser visitado por todas y todos”, comentó Peinado en su discurso.

Recalcó que las niñas y adolescentes guatemaltecas son ya el futuro y el presente de este país y por eso están comprometidas para no abandonarlas más ni permitir que sean violentadas ni darles la espalda.

“Esto no es tarea únicamente del Estado y del gobierno. Cada persona, en cada familia, en cada comunidad, debe reconocer que la violencia contra la niñez y las adolescentes y las mujeres no es normal y que es inaceptable”, expresó.

Añadió que cada hombre y mujer del país debe comprometerse a no permitir un ambiente que normalice la violencia. “No debemos ni vamos a permitir otro incidente como aquel incendio del 8 de marzo del dos mil diecisiete. La protección integral de niñas, niños y jóvenes siempre será nuestro propósito central”, afirmó Peinado.

Afirmó que desde la Secretaría del de Bienestar Social de la Presidencia y otras instancias del gobierno, trabajarán para que se vivan “nuevos amaneceres, nuevos vientos de seguridad y paz, y nuevas oportunidades para las mujeres de toda Guatemala, porque solo así construiremos el futuro y el presente que definitivamente nos merecemos”.