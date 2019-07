Mineduc contratará 21 mil docentes con cuestionados criterios de evaluación

El Mineduc trasladará al renglón permanente a más de 21 mil docentes que trabajan bajo contrato. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Bajo esos criterios, cuestionados por sectores involucrados en el tema educativo, 21 mil 105 docentes de preprimaria y primaria que laboran como personal temporal -renglón 021- serán medidos para ser trasladados al renglón permanente, condición que les garantiza inamovilidad.

En ese proceso de oposición deben ser evaluados en cinco áreas a las que se les ha asignado un porcentaje, mismo que fue modificado hace tres años para facilitar su inclusión en la planilla, que actualmente es de 144 mil educadores.

El tiempo de servicios tiene un 25 por ciento de poderación –en el 2016 se le subió cinco puntos-, lo mismo sucede con méritos académicos, actualización docente y capacitación, que tiene 25%. Residencia, es decir el área geográfica donde vive el maestro en relación al municipio que aplica, continúa con el 20%.

Sin embargo, descendió cinco puntos la calificación a los méritos en el servicio docente y proyección social que ahora tiene el 20%, y la calidad en el servicio que figura con el porcentaje más bajo, un 10%, cuando antes estaba en 15%.

Ese último punto es el que más preocupa, según Gabriel Biguria, presidente de Empresarios por la Educación, debido a que va en menoscabo de la calidad educativa en las aulas.

Anteriormente como parte del criterio de la calidad del servicio se efectuaba a los docentes una prueba diagnóstica de conocimientos generales, en la cual debían obtener más de 60 puntos para entrar a la lista de elegibles para ocupar una plaza, de no lograrlo, el Mineduc tenía que apoyar a los maestros con capacitaciones para superar la calificación en una segunda oportunidad, de acuerdo con el artículo 6 del Acuerdo Ministerial 2575-2013.

Dicho acuerdo fue derogado en el 2016, lo cual es considera como un retroceso en el proceso de oposición para adjudicar plazas de trabajo en el magisterio.

La razón del cambio, según lo establece el Acuerdo Ministerial 2941-2016, fue a que la cartera no contaba con la disponibilidad financiera para cubrir esas capacitaciones, lo que llevó a la derogación del artículo.

Biguria refiere, además, que en estas contrataciones tampoco se le da relevancia a la meritocracia.

Óscar Hugo López, Ministro de Educación, indicó que por ser una prueba diagnóstica “se supone que no tiene ponderación” en los procesos de selección de docentes, ya que estas pruebas solo se utilizan para medir “el nivel de rendimiento que tiene una persona en algunas áreas en particular”.

Sin embargo, pese a que, según el funcionario, este tipo de pruebas no deben ser vinculantes en el proceso se le daba un puntaje y si el maestro no lograba la calificación necesaria se bloqueaba su contratación, lo que representaba un problema.

“Estamos de acuerdo con que la calidad hay que medirla, pero entendemos que la calidad no es solo el resultado de lo que sé en dos materias: Matemática y Lenguaje. La calidad está asociada a otros aspectos, como la formación ciudadana”.

Plazas en oposición

López menciona que hay 21 mil 105 plazas que se encuentran en concurso de oposición y que actualmente son ocupadas por igual número de docentes y son ellos los primeros en participar para ocuparlas. Será en septiembre cuando finalice el proceso y se dé a conocer cuántos maestros cumplieron con los requisitos.

Indica que se utiliza el sistema e-SINO la cual da transparencia y agilidad al proceso, y permite conocer quiénes aplicaron a las plazas, sus punteos y dónde serán ubicados.

Del total de maestros que buscan una plaza permanente, alrededor de 9 mil son maestros de preprimaria, el resto son de primaria. De esta manera se busca fortalecer la educación temprana, según López.

Hasta ahora el Mineduc solo cubre al 53% de la población estudiantil en preprimaria. Por tal motivo, Biguria señala la importancia de incrementar la contratación de docentes de preprimaria para cerrar esa brecha que los gobiernos han pasado por alto, pero no se trata solo de tener más docentes sino “docentes bien preparados” que sepan aprovechar el potencial de absorber conocimiento de los niños a esa edad.

El inconveniente, agrega el ministro, es que el número de profesionales enfocados para cubrir dicha área de enseñanza es escaso, lo cual complica ampliar la cobertura en ese nivel.

Para Empresarios por la Educación es importante que la cartera lleve a cabo un proceso de contratación transparente y “garantizar un eficiente proceso de selección de docentes en los jurados de oposición, adoptando buenas prácticas de reclutamiento y selección, incluyendo entrevistas y clases modelo, además de la prueba diagnóstica”.

Gabriel Biguria, de Empresarios por la Educación, refiere que la calidad educativa se ve mermada cuando los docentes no son preparados y no están comprometidos con la educación de los niños y jóvenes. Contratarlos de acuerdo a criterios donde se tome en cuenta la meritocracia contribuye a tener una mejora en el sistema educativo.

¿Es positivo que el Ministerio de Educación traslade cerca de 21 mil docentes al renglón permanente?

De por sí el Mineduc es la organización más grande de Centroamérica por el número de empleados, vamos a incrementar más el número de empleados permanentes que tendrá esa organización. Lo que estamos pidiendo es traer los mejores docentes, los más preparados y más comprometidos, para asegurarnos de que los jóvenes tengan acceso a la educación.

En el proceso de oposición a esas plazas el aspecto de la calidad y las pruebas diagnósticas tienen el porcentaje más bajo en la evaluación a los docentes.

Eso preocupa, porque al final pareciera que va en detrimento de lo que se debería estar aspirando, que es la meritocracia en base a capacidades mostradas de los docentes.

No hay voluntad para darle el peso e importancia a las pruebas, porque hay maestros que están bien preparados y pasan las pruebas y deberían ser los primeros considerados en las plazas. Lo que estamos haciendo es promover un modelo que no es meritocrático, y simplemente el Ministerio de Educación se vuelve el mayor empleador del Estado, y al final no se logra suplir las brechas en Educación que tenemos como país y prueba de ellos son los resultados de nuestros alumnos que no logran los resultados en las pruebas mínimas.

¿Repercute esto en la calidad educativa?

Hoy día tenemos brechas fuertes en la calidad educativa. Las pruebas nacionales que se le practican a los graduandos, donde solo uno de cada 10 pasan las pruebas de Matemáticas y tres de cada diez las de Lectura, en las pruebas docentes también hemos visto deficiencias, es importante que estamos promoviendo la meritocracia y la calidad en la selección docente. Al final esto tendrá impacto en la calidad educativa para los estudiantes. Sabemos que los docentes son un elemento en la calidad educativa. Un docente en su vida productiva va a impactar a mil alumnos, muy importante que entonces tengan acceso a los mejores docentes.

¿Cómo puede verse el que este proceso de contratación de 21 mil docentes se dé en tiempo electoral?

No nos deja de sorprender que se den este tipo de medidas cuando está pronto al cambio de gobierno, pareciera que es por quedar bien con un número enorme de docentes, y puede ir en contra de lo que tanto se ha hablado de que lo primordial es la calidad educativa.

Deberían permitir que el próximo gobierno analice las acciones e implementar sus planes. Sería mejor que dejaran estas contrataciones para quien asuman (al nuevo ministro), y si no por lo menos asegurarse de que están dejando a los mejores docentes para cumplir con la labor de calidad educativa y formación.

¿Tener más maestros en plazas permanentes afectará el presupuesto destinado a programas para mejorar esa calidad educativa?

De por sí el 80% del presupuesto va para pago de funcionamiento y la mayoría de nómina, queda poco dinero para la inversión de programas que pueden impactar positivamente en la calidad educativa. Cada vez estamos restringiendo más la capacidad de hacerlo cuando forzamos el presupuesto que va para el pago operacional en lugar de inversión en de programas.

