Las 5 prioridades educativas que plantea Empresarios por la Educación al próximo gobierno

La propuesta planteada, que incluye acciones para desarrollar en los próximos cuatro años, tiene como objetivo delinear políticas que se incluyan en la próxima administración, a lo cual se comprometieron 16 de los 20 partidos políticos, los que asistieron al evento.

Mejorar la calidad educativa es el eje central, y para ello se requiere de acciones inmediatas para quien asuma el nuevo gobierno. “El sistema requiere de una transformación y liderazgo comprometido. El tiempo de cuatro años es corto, sobre todo para las deficiencias que tenemos, pero es un tiempo importante si se le da a la educación la prioridad que merece”, indicó Gabriel Biguria, de Empresarios por la Educación.

Los representantes de los partidos que asistieron reconocieron que el tema de educación debe ser uno de los puntos que deben fortalecerse en los planes de gobierno, aún más cuando Guatemala ocupa el puesto 106 en temas de salud y educación primaria, y el 99 cuando se habla de educación superior, entre una lista de 137 países que se mencionan en el Foro Económico Mundial 2018.

El bajo nivel alcanzado se ve reflejado en que entre los jóvenes mayores de 15 años, cinco de cada cien no tuvieron la oportunidad de asistir a la escuela, otros 20 no completaron la primaria, 13 no alcanzaron el nivel diversificado y solo uno logró llegar a la universidad.

A la actividad de Empresarios por la Educación asistieron cuatro presidenciales y 12 representantes de los partidos políticos.

Roberto Arzú, candidato de la coalición PAN-Podemos, fue uno de los asistentes y refirió que de llegar a la presidencia, en su gobierno se invertirán Q2 mil millones más al año en educación, también mencionó aumentará lo asignado a refacción escolar a Q6 por niño -actualmente se invierten Q4-, para mejorar la alimentación de los estudiantes y que así, asimilen mejor el conocimiento en las aulas. Dignificar al maestro, enfocar la educación en valores, llevarán un millón de computadoras a las escuelas, también es parte de lo que espera trabajar.

16 partidos políticos fueron representados en la presentación del plan Prioridades de Educación 2020-2024.

“La educación no es un parche dentro de un proceso político, tiene que formar parte de un proyecto nacional, para transformar lo actual”, expuso Danilo Roca, presidenciable del partido Avanza, para quien la descentralización de la educación es necesaria con el involucramiento de las municipalidades y de los padres de familia.

“Consideramos que el Ministerio de Educación tiene que ser una cartera con más recursos. Lo que necesita Guatemala es una revolución educativa para el Siglo 21, allí estamos hablando de inversión”, indicó Aníbal García, aspirante del partido Libre, por lo que habló de asignar Q25 mil millones de presupuesto a la cartera, que se puede lograr si se termina con la corrupción.

Según José Luis Chea Urruela, del Partido Productividad y Trabajo (PPT), la educación es obligación del Estado, pero esta va más allá de combatir el analfabestismo, de incrementar la asistencia escolar y la tecnología en las aulas, pues debe buscar inculcar valores. “Hay que hacer énfasis en la educación a temprana edad, en nuevos horarios, capacitación a los directores, pero un tema que es fundamental es educar a los que educan. El otro tema es el presupuesto, pues la mayoría va a las personas (maestros), pero no va en términos de calidad educativa”.

Ha habido avances

El ministro de Educación, Héctor Hugo López, señaló que durante su gestión se ha trabajado en la ampliación de la matricula estudiantil -este año se inscribieron 70 mil estudiantes más que el año anterior-, se mejoró la infraestructura de los establecimientos públicos, se apostó a la tecnología en las aulas, se elaboraron textos en idiomas mayas y en textos para ciclo Básico. También se apostó a la profesionalización docente y a la alimentación escolar.

3 millones 89 mil alumnos inscritos este año en el sector público.

“No deberíamos estar en la competencia de quién hace mejores esfuerzos en la educación sino cómo complementamos lo que hizo el anterior y lograr mejorar las cosas”, indicó López, por lo que a su criterio quién asuma el cargo de ministro de Educación (Mineduc), en el nuevo gobierno, debe dar continuidad al aumento de la cobertura educativa, fortalecer la educación en la primera infancia, así como la de los jóvenes y adultos para brindarles un proceso de formación alternativo.

Este año el presupuesto asignado al Mineduc fue de Q16 mil 522,6 millones, cerca de Q2 mil 400 millones más que en el 2018. El 76 por ciento (Q12 millones 582 mil) es canalizado para gastos administrativos, y el 24 por ciento (Q3 millones 948 mil) es usado para proyectos de mejora educativa.

Con dicha suma se debe atender a la población estudiantil, que tan solo en el sector público suma 3 millones 89 mil alumnos inscritos. Aunque hay cerca de 1.5 millones de niños y jóvenes fuera del sistema educativo, y los esfuerzos del próximo gobierno deberían ir encaminados a incluir a este grupo dentro del sistema educativo.

Además de contrarrestar la deserción escolar, que tan solo en Primaria dio un salto de 70 mil 246 niños que se alejan de las aulas en el 2018 a 110 mil 595 este año.

En Preprimaria las cifras de abandono escolar también son preocupantes, pues cerca de 11 mil 799 escritorios quedaron vacíos durante el año lectivo, sus ocupantes ya no volvieron a la escuela.

Según Empresarios por la Educación, la persona que se convierta en titular de la cartera debe llenar ciertos requisitos entre los que figuran alto nivel de compromiso con el país, apertura para alianzas estratégicas, vocación de servicio, capacidad de innovación, capacidad técnica, liderazgo para las reformas necesarias, enfoque hacia el bien común y sentido de responsabilidad.

Biguria refirió que hasta el momento no han conocido a fondo las proyectos de los candidatos en materia de educación, y esperan que la propuesta presentada por el grupo de empresarios enriquezca el ofrecimiento de los partidos para el desarrollo del país.

Propuesta

Los ejes sobre los cuales gira la propuesta para procurar una educación de calidad en el país son cinco:

Desarrollo de la primera infancia: se sugiere ampliar la cobertura de educación inicial y fortalecer la preprimaria, que hasta ahora solo cubre al 53% de la población.

se sugiere ampliar la cobertura de educación inicial y fortalecer la preprimaria, que hasta ahora solo cubre al 53% de la población. Profesionalización docente: Hasta el año pasado, de 28 mil 913 docentes que optaron a una plaza en el Ministerio de Educación, solo el 50% tiene logros mínimos en lectura y el 36% superó matemáticas, mientras que el 53% demostró dominio en estrategias de aprendizaje, de ahí que se sugiere mejorar la formación docente y crear un proceso de contratación por méritos.

Hasta el año pasado, de 28 mil 913 docentes que optaron a una plaza en el Ministerio de Educación, solo el 50% tiene logros mínimos en lectura y el 36% superó matemáticas, mientras que el 53% demostró dominio en estrategias de aprendizaje, de ahí que se sugiere mejorar la formación docente y crear un proceso de contratación por méritos. Aprendizaje y desarrollo de competencias: Guatemala tiene 34 mil centros educativos que atienden a unos 3 millones de estudiantes al día, por lo que Empresarios por la Educación sugiere como urgente la certificación de los centros educativos, se cuente con una eficiencia interna y se incluya la tecnología de información y comunicación en las aulas. Además, incrementar los días de clases de 180 que está actualmente a 200 días por año.

Guatemala tiene 34 mil centros educativos que atienden a unos 3 millones de estudiantes al día, por lo que Empresarios por la Educación sugiere como urgente la certificación de los centros educativos, se cuente con una eficiencia interna y se incluya la tecnología de información y comunicación en las aulas. Además, incrementar los días de clases de 180 que está actualmente a 200 días por año. Formación para jóvenes: Impulsar una reforma del currículo de nivel básico de manera que incluya un contenido relevante, de innovación y emprendimiento que prepare al estudiante para conseguir mejores empleos a través de una oferta de mano de obra calificada.

Impulsar una reforma del currículo de nivel básico de manera que incluya un contenido relevante, de innovación y emprendimiento que prepare al estudiante para conseguir mejores empleos a través de una oferta de mano de obra calificada. Fortalecer al Mineduc: La cartera tiene un presupuesto de Q16 mil millones, sin embargo, aún necesita más recursos, mientras tanto, Empresarios por la Educación sugieren una mejor gestión del recurso humano y el fortalecimiento de las organizaciones de Padres de Familia, de manera que se pueda garantizar el aporte, tanto de refacción escolar como los programas de apoyo a las escuelas.

