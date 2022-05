Qué se sabe de los transportistas de maíz que bloquearon la ruta al Atlántico y de las demandas que hacen al Gobierno

Agregaron que en el puesto de control las autoridades les exigen factura contable del agricultor que vende el maíz, permiso del Maga, tarjeta de pulmones y de salud del transportista, tarjeta de circulación del vehículo y una hoja de “permiso” firmada por el Cocode o alcalde auxiliar de donde sale el maíz, pero al no tener la papelería completa las autoridades consignan el vehículo con la mercadería.

“En el arco de Río Dulce, el arco de Sanarate y se podría decir que ya se acostumbraron a que en toda la carretera no extorsionan. Usted viene con su camionada de maíz y le piden Q100 o Q200 y si uno no les da le consignan el carro. Antes teníamos pena de subir con los camiones cargados de maíz por los ladrones, pero ahora no le tenemos miedo a eso, ahora le tenemos miedo a las autoridades porque nos están robando lo poquito que tenemos”, dijo David Samayoa, uno de los representantes de los transportistas de maíz.

Agregó que hay entre 20 y 30 camiones decomisados cargados con unos 20 mil quintales de maíz; además, señaló que en total la Asociación está integrada por unos 300 transportistas. Con respecto a si se trata de producto de contrabando, señaló que ellos tienen sus propias cosechas y que todo está en norma.

También dijo que, si la situación continúa de esa manera, el mercado podría quedar desabastecido porque “la SAT y la Policía nos está consignando camiones”, por lo que exigen una mesa de diálogo con el Gobierno, pues de lo contrario tomarán más acciones de hecho.

Otro de los afectados señaló que en oportunidades han pagado hasta Q5 mil por camión, porque las autoridades aducen que los documentos son falsos.

Se intentó conocer la versión del Ministerio de Gobernación de la PNC, pero no han respondido.

Se informó que el maíz varado en la ruta al Atlántico proviene del Ixcán, Quiché; y de algunas comunidades de Petén.

“De no llegar a un acuerdo en la mesa de diálogo que estamos solicitando, nos iríamos a un paro nacional. sabemos de la importancia del maíz en las mesas de los guatemaltecos y sería desastroso que este grano no llegue a los mercados y expendios de la capital”, comentó uno de los transportistas en anonimato que se encuentra en el kilómetro 44 de la ruta al Atlántico.

En tanto, el Ministerio de Agricultura dijo en un escueto mensaje que “se tiene previsto instalar una mesa de diálogo para resolver la problemática y estaremos informando oportunamente”.

A eso de las 19.35 horas, el paso quedó habilitado por los transportistas.

No es tiempo de cosecha

Luis Mazariegos, coordinador del Observatorio Contra el Contrabando de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas, dijo que el tema de transporte de maíz es complicado, puesto que si se trata de producto importado es necesario que cumpla con los que establecen las leyes tributarias, aduanaras y fitosanitarias de Guatemala.

Agregó que la asociación que protesta “es reconocida, e incluso es parte de las que importan maíz” por lo que cree que tienen personería legal y “eso es eso es importante”.

Refirió que por lo general los integrantes de esa asociación se movilizan por el norte del país, “hasta Sayaxché, Petén, y la Franja Transversal del Norte”, por donde también ingresan fuertes cantidades de maíz de contrabando.

“Lo que sí nos llama la atención es que este mes no es época de cosecha de maíz, es época de siembra de maíz (…) y por lo tanto no hay ningún lugar donde haya cosecha y me extraña mucho que estén trayendo maíz blanco. Quiero ser categórico y enfatizar que esto no es cosecha nacional y estoy asumiendo o suponiendo que esto es una importación que debe de cumplir con los requisitos aduaneros y fiscales de Guatemala como con los requisitos fitosanitarios de que velan por la salud de cualquier cultivo”, comentó Mazariegos.

Agregó que el área de influencia de ese grupo de transportistas “es precisamente esa área del norte del país por donde ingresa contrabando por alguno de los muchos pasos ciegos y luego se distribuye a los mercados regionales de toda Guatemala”.

Refirió que Guatemala produce unos 43 millones de quintales de maíz blanco al año, pero mucho es para autoconsumo de las propias personas que lo siembran.