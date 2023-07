Recolectores de basura: “Vamos a tener que incrementar la cuota al usuario”

Miguel Ángel Carrera, presidente y representante legal de la Gremial de Recolectores, indica que no están en contra de la clasificación de los desechos, pero dado que son una parte en la cadena de recolección de la basura, no tienen idea de cómo harán lo que se establece en el Acuerdo Gubernativo 164-2021: Reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes, pues por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) como de las municipalidades no han tenido ninguna capacitación al respecto.

Analizan tomar medidas de hecho, como una acción de amparo y hasta el paro de labores de ser necesario, de no hallarse una solución al problema, por lo que buscan una diálogo con las autoridades cuanto antes.

La medida comenzará a implementarse el próximo 11 de agosto, ¿están preparados para asumir la nueva manera de recolección de la basura?

Es lamentable que como recolectores en ningún momento nos tomaran en cuenta, porque somos nosotros los que manipulamos la basura, cómo vamos a apoyar un trabajo que ni siquiera conocemos.

Todos los cambios y las leyes son buenas, pero hay que analizar a quién benefician, porque en lugar de ayudar está perjudicando la recolección de los desechos, se está perjudicando al usuario que paga su servicio.

Servimos a miles de personas y vamos a hacer el paro porque si no lo hacemos ¿qué pasará con nosotros? No somos empleados ni del Gobierno ni de las municipalidades, somos empresas dedicadas a la recolección de la basura.

¿Cómo afectará el trabajo que realizan de recolección de la basura?

No tenemos vehículos como quieren que tengamos -carrocería construida con materiales sólidos, resistentes a la corrosión, que garantice la hermeticidad para evitar derrames de líquidos contaminantes—. Eso nos afecta el bolsillo porque tendríamos que tener camiones aptos para hacer ese trabajo, quién nos pagará eso. El reciclaje es un negocio redondo, pero no para nosotros, nosotros no vivimos del reciclaje.

Hacemos el trabajo como podemos, los muchachos (trabajadores) reciclan porque es un dinero extra que obtienen al hacerlo. Ellos separan la basura en el predio para el reciclaje, la comercializan y ese dinero es de ellos. En ningún momento nos han capacitado, solo vienen a implementarlo (el reglamento).

Las personas que trabajan y qué clasifican la basura para ellos sacar unos centavos extras con el reciclaje, entonces ¿ya no podrán hacerlo?

Ya no, entonces, tendré que aumentarles el sueldo, y de dónde vamos a sacarlo, tendremos que incrementarlo al usuario. Todos los gastos suben, el combustible, las llantas, el aceite, y todo ese gasto vamos a tener que incrementarlo al usuario, ¿cree que me van a pagar sin protestar?

¿Incrementará la cuota que los vecinos pagan por la extracción de la basura?

Así es y la municipalidad no va a permitir que se aumente la cuota, y sin embargo, nosotros a la comuna le pagamos Q500 por autorización municipal mensual. Yo tengo dos camiones y pago mil mensuales, es el arbitrio más alto que pagamos en Villa Nueva.

Lo que queremos es evitar un caos en el país, porque el que va a sufrir las consecuencias es el país, porque nosotros estamos analizando interponer un amparo.

Ellos nos deben de explicar qué es lo que quieren. Nosotros sabemos que el negocio de ellos es que les demos la basura para reciclar, y no podemos llevarla al vertedero porque no tienen un lugar apto donde botar la basura, es un desorden tanto en Villa Nueva como en Guatemala, no hay un lugar adecuado.

¿Cuánto cree que puede llegar a aumentar el pago por el servicio?

Nos están obligando a tener una licencia ambiental para los vehículos públicos, todo eso vamos a tener que incrementarlo a la gente. Puede llegar a aumenta el 100%, porque si a mí me multan, tengo que trasladar eso al usuario, y el usuario no me lo va a pagar.

¿El vecino está preparado para hacer la clasificación de los desechos en sus casas y entregar a los recolectores la basura ya clasificada?

No lo van a hacer. Por ejemplo, la gente sale de Villa Nueva a 4 de la mañana para llegar a buena hora a su trabajo en Guatemala. Lo que hacen es poner la bolsa en la ventana, no tienen tiempo para separarla, y nosotros pasamos temprano recolectando la basura. No es solo decir hay que hacer esto, ellos (ministerio y municipalidades) no conocen el tema de la recolección de la basura.

¿Por dónde tendría que comenzar este cambio de clasificación de los desechos?

Con una mesa técnica para ponernos de acuerdo sobre lo que se va a hacer. Nosotros también somos importantes para el país, contribuimos con cuidar el medio ambiente.

¿Cree que el país está preparado para implementar este reglamento?

La población no está preparada porque no se le explica lo que tiene que hacer. Lo que se debe hacer es una ley que obligue a pagar el servicio de extracción de basura, y aquí solo un 40% de la gente es la que paga el servicio.

Hay que empezar por educar a la población, porque (tirar la basura en la calle) es falta de educación no es por pobreza, son malas costumbres que se deben erradicar.

Esta clasificación de la basura ayudará en las tareas de reciclaje ¿cómo ven ustedes este punto?

Va a ayudar en la tarea del reciclaje, pero nos va a quitar tiempo a nosotros el andar aportando esto y lo otro. Las personas se quedan en la tarde clasificando su bloque, lo que van a vender, no es de un par de minutos son 3 y 4 horas las que se tienen que dedicar para el reciclaje.

El reciclaje no es negocio para los recolectores, es solo un incentivo para los muchachos. Ahora para los grandes inversionistas que están invirtiendo sí, porque aquí mismo les vienen a comercializar, le vienen a comprar el reciclaje, pero él no me compra solo a mí, compra a la mayoría de recolectores, para él sí es negocio.

¿El siguiente paso que darán es el amparo?

Sí, vamos a hacer el paro y a tapar ese relleno sanitario y que le den un tratamiento como debe ser.

El problema va a repercutir en los alcaldes que se reeligieron y en los nuevos. Por eso invito a todos los alcaldes que le pongan atención a esta situación. El problema no es solo del recolector, es del país, de las autoridades, pero si nos sentamos y buscamos una solución, vamos a ganar todos.

Mesa de diálogo

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó el fin de semana que acordó instalar una mesa de diálogo con representantes del sector de recolectores de basura y municipalidades para abordar el cumplimiento del Reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes, luego de una reunión sostenida el sábado.

Añadió que los recolectores señalaron que hay algunos puntos de la normativa que no podrían cumplirlos y buscarían adaptarse.

Sin embargo, Miguel Ángel Carrera, presidente y representante legal de la Gremial de Recolectores, indica que no han tenido ningún acercamiento ni con el Marn ni con las municipalidades para buscar una salida a la implementación del reglamento.

Lo que la gremial buscaes instalar una mesa técnica con la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), que también han manifestado no estar preparados para dar cumplimiento a la clasificación de los desechos.

“No queremos llegar al paro, queremos un diálogo, esa es la solución”, dice Carrera, por lo que este jueves tienen previsto realizar una conferencia de prensa para dar a conocer su postura.