Salud dice que hermandades de Sacatepéquez revisan protocolos para procesiones

La cartera sanitaria informó que lo que ocurre es que no dio dictamen favorable a las solicitudes, pero las hermandades aún pueden volver a presentar sus protocolos de bioseguridad para ser analizados por las autoridades correspondientes, pues se hicieron las observaciones para una nueva propuesta.

Luego de que se conociera un “escrito de objeción” girado por el Área de Salud de Sacatepéquez, en el que se daba a conocer que “no se considerará la posibilidad de emitir dictamen favorable para cortejos procesionales”, el Ministerio de Salud informó este viernes 4 de marzo que eso no significa que las procesiones estén prohibidas.

“Respecto a los cortejos procesionales y otras actividades en Sacatepéquez no fueron prohibidas solo recibieron un dictamen no favorable, en donde se les indican claramente los temas que no se cumplen en los protocolos presentados”, señaló Salud.

La cartera agregó que “se les recomendó realizar las actividades intramuros y replantearse la realización de cortejos procesionales por lo complicado que resulta el poder controlar el desborde de feligresía en las calles que causa grandes aglomeraciones”.

Esas recomendaciones, según Salud, se deben a que el departamento tiene “un buen número de municipios en rojo y los demás en naranja”, lo que conlleva un alto riesgo de contagios de coronavirus.

Además, se dijo que varias “hermandades se encuentran en este momento revisando sus protocolos y las sugerencias realizadas por Gestión de Riesgo y se tiene información que entre lunes y martes volverán a ser ingresadas las solicitudes y los protocolos ya modificados en la DAS para el análisis y dictamen correspondiente”.

“Se acatará decisión”

Consultado sobre las medidas emitidas por Salud, monseñor Gonzalo de Villa, arzobispo metropolitano, dijo que “la decisión de las autoridades se acatará”.

“Si la autoridad local prohíbe en Sacatepéquez, acataremos. La responsabilidad del ‘no’ es de Salud Sacatepéquez”, expresó.

“Acabo de estar en la procesión de San José aquí en Guatemala”, agregó.