Vecinos de la zona 21 exigen a la municipalidad que cumpla con resolución de la CC y los abastezca de agua

Vecinos de Nimajuyú, zona 21, exigen a la Municipalidad de Guatemala que cumpla con la orden de la CC de suministrarles agua las 24 horas. (Foto Prensa Libre: Andrea Domínguez)

Un grupo de vecinos de Nimajuyú 1, zona 21, llegó este miércoles 26 de agosto a la Municipalidad capitalina para exigirle al alcalde, Ricardo Quiñónez, que cumpla con una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), que les ordena garantizar el suministro de agua entubada en ese sector.

Los afectados, quienes presentaron un documento con 500 firmas para que se cumpla con la orden de la CC, aseguran que el servicio de agua es irregular y que deben esperar hasta la madrugada para recibir un poco de vital líquido, pese, según ellos, a que la alta corte establece que el servicio debe ser las 24 horas.

Evelin Ovalle, vecina afectada, señaló que esperan que el alcalde Quiñónez intervenga en el problema y se cumpla con la orden de la CC, por lo que este miércoles decidieron llegar hasta la comuna para hacer notar su inconformidad ante la falta de acciones.

Agregó que ni la comuna ni la Empresa Municipal de Agua (Empagua) han cumplido con lo ordenado por la CC, pese a que en Nimajuyú 1 hay tres mil 456 apartamentos donde viven unas 20 mil personas.

“La orden fue dada hace un mes, Empagua lo que hizo fue dar el horario, siendo en la parte baja un horario matutino y en la alta vespertino, la situación está peor, el agua llega a las 11 de la noche y se va a las tres de la mañana”, dijo Ovalle.

“Ya estamos cansados, estresados, más ahora con lo de la pandemia porque hay gente que vive en el cuarto piso, porque muchas veces no reciben agua”, dijo Viviana de Sandoval, otra vecina afectada.

Destitución de alcalde auxiliar

Los pobladores también le exigen al jefe edil que destituya al alcalde auxiliar de Nimajuyú 1, Jorge Mario García, a quienes señalan de malos tratos hacia quienes manifiestan su inconformidad ante la falta de agua.

“Hemos pedido apoyo al alcalde auxiliar, pero no nos ha puesto atención al extremo de tratarnos como simios, folklóricos o gente tonta, por lo que venimos a presentar la queja a la municipalidad”, dijo Carlo Puma, vecino de Nimajuyú 1.

Los vecinos aseguran que ante las acciones de García no tienen representación en la comuna, por lo que esperan que el alcalde escuche sus peticiones y se acerque a conocer el problema.

No se pronuncian

Se intentó conocer la versión de la comuna capitalina desde las 10 horas de este miércoles, pero al cierre de esta nota Ángel Alvizurez, portavoz de la municipalidad, no había respondido la solicitud.

En tanto, Carlos Flores, jefe de Empagua, dijo que se encontraba en una reunión y que no podía atender, pero se le envió la consulta por mensaje de texto y a esta hora no ha contestado.

En cuanto al alcalde auxiliar Jorge Mario García, se solicitó su número de teléfono en la comuna, pero no lo proporcionaron, por lo que se le buscó por medio de sus redes sociales a donde se le envió un mensaje para conocer su versión, pues en Facebook publicó que no se le consultó al respecto. A esta hora no se ha recibió la respuesta de García.

