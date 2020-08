Coronavirus: reapertura del Aeropuerto Internacional La Aurora podría prolongarse

Las operaciones del Aeropuerto La Aurora y vuelos comerciales de pasajeros siguen suspendidos. (Foto: Hemeroteca PL)

La fecha para el reinicio de operaciones en el Aeropuerto Internacional La Aurora continúa siendo incierta, pues de acuerdo con la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la tentativa que se había dicho -1 de septiembre- se prolongará. Las operaciones aéreas son irregulares en el país desde marzo último, cuando se declaró alerta sanitaria a causa del coronavirus.

Francis Argueta, director de Aeronáutica Civil, dijo este miércoles 26 de agosto que las fechas que se han mencionado surgen de un sistema de alertas denominado Notam (Notice To Airmen, un aviso de navegación que emiten las autoridades aeronáuticas de cada país); sin embargo, estas no establecen la reapertura oficial.

“Vamos a estar listos en el momento prudente para ello -la reapertura-. En este momento se va a extender la fecha y que coloquemos una que puede ser un 15 o 20 de septiembre no quiere decir que sea la oficial de apertura del aeropuerto, es solo una fecha que Aeronáutica pone para informar a los pilotos que hay restricciones válidas”, dijo Argueta.

“El director de Aeronáutica no es quien establece una fecha de apertura, no es el rector de salud y no es quien crea las restricciones presidenciales, pero si es quien hace la gestión de autorización de los vuelos y la preparación de los protocolos para tener una reapertura sana y ágil”, comentó Argueta.

Añadió que las medidas de prevención que se implementarán en el aeropuerto podrían ser finalizadas la próxima semana, entre las que destacan el uso de tecnología con la adquisición de cámaras térmicas y medidores de temperatura.

Además, dijo que se trabaja en el plan de distanciamiento social, tanto en La Aurora como en el Aeropuerto Mundo Maya de Petén, Aeropuerto de Los Altos de Quetzaltenango y en Puerto Barrios, Izabal.

Pruebas

De acuerdo con Argueta, será el presidente Alejandro Giammattei quien defina y anuncie la fecha oficial de apertura del Aeropuerto La Aurora y para cuando ese momento se llegue será necesario que todos los pasajeros que lleguen al país cuenten con una prueba PSR o de lo contrario serán enviados a una cuarentena vigilada por las autoridades de Salud.

También dijo que se trabaja en la implementación de un centro de Salud en la terminal aérea para atender casos sospechosos de coronavirus.

Medidas a implementar

Uso obligatorio de mascarilla

Toma de temperatura al ingresar a la terminal aérea

Mantener el distanciamiento social desde que se ingresa hasta que se aborda la aeronave

Uso de alcohol en gel (habrá dispensadores)

Implementación de cámaras térmicas para detectar el calor corporal

Recordatorio de las medidas de bioseguridad para prevenir contagios de coronavirus

