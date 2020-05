Verificamos por usted: ¿Los médicos del hospital del Parque de la Industria quieren perjudicar al Ministerio de Salud?

AFUERAS DEL PARQUE DE LA INDUSTRIA. Luego de que se corriera el rumor que un hombre fallecido en las cercan’as del monumento a Tecœn Um‡n, era el fugado del Parque de la Industria, se realizaron algunas fotograf’as en las afueras del hospital temporal. En la imagen, un colaborador del sistema de salud ingresa a una de las ambulancias dentro del hospital en el Parque de la Industria. Juan Diego Gonz‡lez. 200420

El viceministro de Hospitales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Germán Scheel, afirmó el pasado 12 de mayo que, el personal médico del Hospital del Parque de la Industria se quejaba y hacía denuncias públicas de problemas que eran perfectamente solucionables con diálogo.

Abastecimiento: engañoso

Las declaraciones de Sheel fueron compartidas por el equipo de Comunicación Social de la institución, luego que sostuvo una reunión con Dania Hernández, directora del centro hospitalario; Gladys Galicia, jefa de RRHH del MSPAS y con Rubí Ramírez, subdirectora de RRHH del personal del hospital para abordar las situaciones que denunció el personal médico como que les dan equipo improvisado o de mala calidad y la comida que les reparten no es la adecuada.

El viceministro lamentó que, mientras manejaban situaciones tan difíciles como la pandemia lejos de recibir apoyo de colegas y algunos trabajadores, recibían quejas e inquietudes que eran “perfectamente solucionables de una manera correcta con el diálogo”.

“Nosotros queremos el apoyo de todos, el consenso de todos. No queremos problemas, tenemos suficientes situaciones difíciles de manejar. Se menciona que no hay insumos y el hospital está perfectamente dotado de insumos. Sacaron por ahí fotografías con muy mala fe de personas con bolsas de basura, lo cual es totalmente incierto”, afirmó Scheel.

Médicos consultados por Prensa Libre sobre las declaraciones dadas por el viceministro indicaron bajo anonimato por temor a represalias que, todas son solicitudes son hechas porque no tienen el equipo adecuado para laborar, por ejemplo, ayer después de las declaraciones dadas por las autoridades, se quedaron sin “zapatones” para ingresar al área donde atienden a los pacientes infectados por la covid-19 y debieron solicitar más equipo de bioseguridad.

Para José Luis Ranero, presidente del Colegios de Médicos y Cirujanos, es inaceptable que Scheel esté creando polémica y conflicto, en vez de favorecer y atender las demandas del personal. Reflexionó también que, los médicos y enfermeros no tienen necesidad de que se les acuse de desestabilizar políticamente al ministerio, ya que, si estuvieran contratados con mejores condiciones estarían dispuestos a trabajar con toda plenitud.

Asimismo, durante una verificación de denuncias que realizó la PDH en el hospital concluyó que, la institución está abastecida con equipo de protección personal, pero es necesario saber las certificaciones para garantizar la protección del personal. La Procuraduría también señaló que la falta de abastecimiento sostenido de equipo de bioseguridad genera inconformidad y malestar en el personal.

Conflicto: falso

Además, Scheel dijo que los médicos están creando conflictos para lograr que no se pueda desarrollar de forma adecuada el funcionamiento del hospital, porque están preparando todo para que funcione las áreas del intensivo.

Ranero consideró importante que el discurso del ministerio debe cambiarse para favorecer las condiciones del personal médico, reconocer su labor y no atacarlos porque sus acusaciones son totalmente falsas desde todo punto.

“Cada uno de los grupos de médicos del Parque de la Industria y de Villa Nueva han tratado de resolver estas diferencias, hacer la denuncia oportunidad. Que el Ministerio diga que están abastecidos en un 80 por ciento y que el ocupamiento es del 80 por ciento, es el discurso que escuchamos todo el tiempo de las autoridades”, insistió Ranero.

Además, resaltó que las denuncias del personal sanitario del Parque de la Industria salieron a luz una semana después que, la directora del hospital hizo de conocimiento a la Procuraduría de los Derechos Humanos la falta de equipo, el personal era insuficiente y algunas otras condiciones de mejoramiento.

“¿Cómo es posible que ahora la misma doctora sale con el viceministro diciendo que no hay ningún problema y que nunca lo ha existido? Entonces, no podemos taparnos los ojos ante estas denuncias y debemos ponerle atención porque es para el beneficio de la población guatemalteca”, advirtió.

Casi para finalizar, Scheel también dijo que, estaba para apoyar la apoyar a la doctora Dania Hernández y siguiendo la situación como le corresponde, además debía responderle al ministro de Salud, Hugo Monroy, quien estaba muy interesado en resolver el tema y al presidente Alejandro Giammattei, quien tiene suficientes problemas como para atosigarlo con situaciones que se podían resolver.

Además, la PDH recomendó que, la institución debe crear condiciones necesarias para que se generen espacios de diálogo entre el personal médicos y las altas autoridades del MSPAS para atender sus inconformidades y asegurar un ambiente laboral sano.

Otras contradicciones

Ranero mencionó que el gobierno toma conductas inadecuadas como tratar a los pacientes asintomáticos o leves a nivel hospitalario, cuando el protocolo a nivel mundial indica que, dichos pacientes pueden ser tratados en su casa.

“El Seguro Social empieza a tomar otra conducta, le llaman la atención y los acusan de una denuncia tipo penal, cuando es lo escrito a nivel mundial. ¿Para qué? Para no saturar los hospitales de pacientes que no requieren hospitalización, un monitoreo adecuado de los casos, estudios socioeconómicos de saber que pacientes pueden estar en su casa y los que no por las condiciones precarias en que viven deben tenerse en el hospital”, indicó.

La PDH también concluyó que, en el hospital del Parque de la Industria se siguen atendiendo a pacientes que no tienen una condición de salud comprometida y sugirió que se requiere buscar alternativas para que puedan realizar su cuarentena en otros espacios, como en el caso de los migrantes deportados.