Vicepresidente: “Pido disculpas al personal médico si en algo les hemos fallado”

Vicepresidente Guillermo Castillo (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El vicepresidente Guillermo Castillo en una entrevista con Prensa Libre reconoció que aunque trabajan por mantener abastecidos los hospitales temporales, podrían existir algunas deficiencias y, por ello, ofreció una disculpa al cuerpo médico de los hospitales temporales de Villa Nueva y el Parque de la Industria.

Castillo, luego de integrar un Gabinete de Crisis, respondió que aunque el sistema de salud de Guatemala tiene deficiencias que vienen desde hace tiempo, el compromiso es resolver los problemas y para ello ya comenzaron a ejecutar el presupuesto, pero pide paciencia a los médicos, a quienes ofreció, además, sostener una reunión para escuchar sus problemas y encontrar soluciones.

¿Cómo entender las denuncias públicas que hacen los médicos del hospital temporal de Villa Nueva y el Parque de la Industria?

Lo comprendemos perfectamente, son nuestra primera línea de atención de personas infectadas y no solo con el tema del covid19, sino en otras áreas de salud del país. Ahora, se están haciendo los esfuerzos para ver cómo se les puede apoyar.

En el caso de los médicos de Villa Nueva eso se solucionó y se van a trasladar médicos temporalmente de otras áreas donde no hay tanta emergencia, por así decirlo, mientras se terminan los procesos de contratación de las personas que tendrían que estar ahí.

Nosotros también escuchamos, ahorita en el gabinete de crisis, nos comenta el ministro que se tienen muchos de los insumos básicos, necesarios para que los médicos puedan laborar, sin embargo, se les tiene que dotar de todo lo que ellos necesitan para hacer bien su trabajo. Algunos procesos son burocráticos, pero no es que haya una mala fe, en el caso del Ministerio de Salud se ha necesitado remover a dos viceministros que han estado en el proceso de adquisiciones y ha afectado una mejor ejecución del presupuesto, pero la intención de apoyarlos está y le pedimos a los médicos que nos hagan el tiempo necesario, el Ministerio de Salud tiene sus falencias y no estábamos preparados para atender una pandemia de esta magnitud.

¿Qué necesidades tiene ahorita el Gobierno para seguir ofreciendo una buena atención médica para los enfermos de covid-19?

El gobierno se adelantó a poder condicionar algunos centros hospitalarios provisionales, en donde hay una infraestructura al servicio de la población en caso de que la epidemia pueda llegar a una mayor magnitud, igual hemos visto como algunos hoteles e infraestructura han manifestado estar a la orden. Por el momento creo que se tiene lo básico, lo necesario, pruebas hay suficientes para poder aplicárselas a quienes se ha considerado que se necesitan, es una línea que el Ministerio de Salud está definiendo claramente. Respiradores, por ejemplo, se usan más en el caso de aquellas personas que llegan a una situación crítica, ya se habló que hay cientos de ellos, pero en este momento no se están requiriendo porque las personas contagiadas en más del 90% se recuperan y lo que padecen algunos son determinadas fiebres, dolores musculares y no se llega al extremo de requerir equipamiento de otro nivel. Lo básico se tiene, si se requiere más se harán los esfuerzos necesarios.

¿Qué pasa con las denuncias hechas por la PDH sobre la condición de los hospitales temporales?

El PDH está haciendo su función y nosotros no estamos para generar justificaciones sino para dar soluciones a este tipo de problemas. Si en algunos de los lugares la PDH ha encontrado que se necesita fortalecer, no solo equipamiento sino dotación de materiales que los médicos requieren, pues se tienen que hacer los esfuerzos de gobierno y tratar de atenderlos, en efecto estamos heredando un sistema precario de salud, condiciones que nunca imaginamos encontrar y con esta crisis viene a agudizarse mucho más, pero como no estamos acá para echarle culpa a los anteriores sino para resolver los problemas; en esa línea estamos trabajando.

Un mensaje para los médicos: Estamos en la mejor buena voluntad de resolver los problemas, incluso, de mi parte si es el caso, poder tener reuniones con ellos para entender con más claridad cuáles son las preocupaciones y cómo las podemos resolver. Por el momento, el ministro lo ha manejado bien, ha platicado con ellos y ha explicado que los procesos de compra no dejan de ser burocráticos y por lo menos, se tiene el equipamiento básico, cualquier otra cosa que se necesite se está trabajando y, reitero, estamos con la mejor voluntad de atender lo que ellos requieran.

¿Qué pasa con la gestión del presupuesto asignado a los hospitales temporales?

Si algo ha llevado un pequeño retraso se ha debido en parte a algún movimiento de autoridades viceministeriales que, ahora que ya hay una persona con mucha más experiencia en el tema, será cuestión de tiempo para poder tener una mejor dotación de insumos.

¿Qué mensaje se debe enviar a la población y sobre todo al grupo médico sobre el trabajo que el Gobierno está haciendo?

El primer mensaje es de agradecimiento, de verdad tenemos que reconocer los grandes esfuerzos que los médicos y todo el personal sanitario que está atendiendo a personas infectadas están realizando, porque entendemos que ponen en riesgo su salud, sin embargo, están voluntariosos porque de plano, es un acto humanitario de parte de ellos apoyar esta crisis y atender su juramento hipocrático y por eso, pedirles que nos tengan paciencia, que la voluntad para resolver los problemas que ellos nos han advertido y cumplir con las necesidades que se están manifestando y se requieren para hacer bien su trabajo lo tenemos, no hay mala fe, si este es un problema en que todos nos estamos involucrando, pero, reitero, eso tiene que ir pasando. Ya esperaría que este pico que estamos teniendo en una o dos semanas más, yo diría que va a encontrar en algún momento su curva y se va a detener y en esa línea, muchos de los que ahorita están infectados y están saliendo de la recuperación, nos permitiría reducir el número de personas que puedan tener complicaciones, en esa línea estamos trabajando.

Yo, de verdad, tengo que pedir disculpas si es el caso, por aquellas situaciones en las que haya alguna debilidad y exista algo en que los médicos tengan razón y no se haya podido cumplir, pero la voluntad de hacerlo es clara y no hay una mala intención de gobierno en no cumplirle sus exigencias.