Dia del Medio Ambiente: “El mundo se nos está acabando” marcha busca medidas para proteger flora y fauna

“Nosotros creemos que es muy importante que la población tome conciencia de la importancia de los bienes naturales como el agua, lo bosques y creemos en esa línea importante individual de no contaminar, desde no tirar basura o no estar consumiendo cosas que quizás no necesitamos, pero también de forma colectiva para que el recurso agua llegue también a nuestras comunidades y no sea en primer lugar contaminado, además de robado por grandes empresas que finalmente abusan del recurso agua, aquí están participando personas de colonias y barrios que escasamente les llega el agua y cuando les llega lo hace contaminada” indicó Rodríguez.

Los organizadores buscan que por medio de la actividad se recuerde a las personas que han perdido la vida a raíz de las inclemencias del clima producto del calentamiento global como inundaciones, deslaves o sequías. Exigieron a las autoridades crear mecanismos y políticas públicas para el acceso al agua y denunciaron que existe una contaminación, escasez y acaparamiento sobre este recurso.

Antonio García del colectivo Caminata Ecológica señaló que esta caminata busca sensibilizar a personas, además de denunciar y pedir atención al impacto ambiental que está sufriendo el planeta.

“El mundo se nos está acabando, ya la generación de basura es muy alta, hemos visto por ejemplo cuánta basura genera Guatemala que va a dar a Honduras y por ello esto es parte de la denuncia de este día, pedir acciones concretas” enfatizó García. “tenemos que aprender a cuidar y manejar esos desechos que manejamos” puntualizó.

ONU: “Nuestro insostenible ritmo de vida representa una amenaza para el planeta”

“La salud del planeta sigue deteriorándose a pasos agigantados con más 3000 millones de personas afectadas por la degradación de los ecosistemas, con elevadas tasas de contaminación que causan unos nueve millones de muertes prematuras cada año y más de un millón de especies de plantas y animales están en peligro de extinción”. Esta fue una de las advertencias del Secretario General de la ONU en su mensaje por el Día Mundial del Medioambiente, que se celebra este domingo, y en el que el titular de la ONU recordó otras amenazas que penden sobre todas las personas.

“Cerca de la mitad de la humanidad ya vive en zonas de peligro climático, por lo que tiene 15 veces más probabilidades de morir a raíz de efectos del clima como el calor extremo, las inundaciones o la sequía”, destacó António Guterres.

Y en clave climática añadió que “hay un 50 % de posibilidades de que las temperaturas mundiales medias anuales superen en los próximos cinco años el límite de 1,5 °C fijado por el Acuerdo de París. Para 2050 podrían verse desplazadas más de 200 millones de personas por la disyunción climática”.

Ante esta situación, señaló que ha llegado un momento en el que “no podemos desoír las alarmas que se intensifican día tras día” y emplazó a los gobiernos a “priorizar urgentemente la acción climática y la protección ambiental mediante decisiones de política que promuevan el progreso sostenible”.

Para conseguirlo enumeró cinco recomendaciones que servirían para acelerar la implantación de energías renovables en todo el mundo, “como poner las tecnologías renovables y las materias primas a disposición de todos, reducir la burocracia, reorientar las subvenciones y triplicar la inversión”.

Los conflictos también representan una amenaza para el medioambiente

Por su parte, el relator especial de la ONU* sobre derechos humanos y medio ambiente destacó que la devastación medioambiental que causan los conflictos está agravando las garantías fundamentales de las personas, incluyendo su derecho a vivir en un medio ambiente limpio, sano y sostenible. Una consecuencia que continuará durante los próximos años.

“La paz es un requisito previo indispensable para el desarrollo sostenible y el pleno disfrute de los derechos humanos, incluido el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible”, declaro en su mensaje por la jornada y poniendo como ejemplo a la guerra en Ucrania.

David R. Boyd, explicó que la invasión rusa “sigue cobrándose demasiadas víctimas, matando e hiriendo a miles de civiles y provocando graves violaciones de los derechos humanos” y que también “está consumiendo grandes cantidades de energía, produciendo enormes emisiones de gases de efecto invernadero que alteran el clima, generando una contaminación tóxica del aire, el agua y el suelo, y destruyendo la naturaleza”.

Boyd alertó que estos negativos efectos sumados a la amenaza de la triple crisis medioambiental – alteración del clima, colapso de la biodiversidad y contaminación generalizada- y la pandemia de COVID-19, retrasan el avance hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030.

Es imprescindible acabar con las guerras, garantizar la paz e iniciar los procesos de saneamiento y restauración tan pronto como sea humanamente posible”, concluyó.