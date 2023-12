Cacif asegura que Bernardo Arévalo debe tomar posesión el 14 de enero y más instituciones piden que resultados “deben respetarse”

Seguidamente, describe también: “El presidente y vicepresidenta, señor Bernardo Arévalo y señora Karin Herrera; diputados y alcaldes, deben tomar posesión de sus cargos a partir del 14 y 15 de enero de 2024, conforme a los resultados que ya fueron oficializados por el Tribunal Supremo Electoral”.

El comunicado de Cacif, puntualiza que “cualquier acción que tenga por finalidad contravenir los resultados electorales ya oficializados, no debe tener cabida en nuestra democracia”.

El pronunciamiento tuvo lugar luego de que las autoridades del Ministerio Público (MP) expusieran el caso denominado “Corrupción Semilla” y señalaran, también, supuestas irregularidades administrativa en el proceso electoral.

En conferencia de prensa, el secretario general del MP, Ángel Pineda; el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; y la fiscal Leonor Morales, expusieron que la investigación comprende tres partes: “Corrupción Semilla”, Fases 1 y 2; e “Ilegalidades del TSE” en el proceso electoral de 2023.

Los fiscales aseguraron que las elecciones en que resultó electo Bernardo Arévalo son “nulas” por supuestas irregularidades en el manejo de documentos de los resultados finales de las votaciones, específicamente las actas de cierre de los escrutinios número 4 y 8.

La Fiscalía también presentó presuntas irregularidades en la constitución del Movimiento Semilla, así como un supuesto manejo ilegal de los recursos.

Lea también: Curruchiche señala a funcionarios extranjeros de “interferir abusivamente” en las investigaciones y pide a Almagro que acuda al MP

Más cámaras empresariales se pronuncian

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) también expresó su posición y respaldó el comunicado emitido por Cacif.

En su publicación, la CIG afirmó: “Reafirmamos nuestra postura institucional, subrayando la importancia de respetar los resultados electorales para preservar la democracia en Guatemala”.

Compartimos nuestra postura institucional, reafirmando que los resultados electorales deben respetarse para garantizar la democracia en Guatemala. https://t.co/q3e8aEdZsO — Cámara de Industria de Guatemala (@industriaguate) December 8, 2023

La Cámara del Agro, la Cámara Empresarial de Comercio y Servicios y la Asociación de Exportadores de Guatemala (Agexport), también replicaron el comunicado y postura de Cacif.

Por otro lado, la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham Guatemala) también emitió una declaración en la que expresa “preocupación por la actual coyuntura” política en el país.

En el comunicado, AmCham respalda firmemente a los funcionarios electos. En el pronunciamiento se refieren a “acciones que podrían afectar la democracia, resultando en la anulación de las elecciones generales de presidente y vicepresidente, diputados al Congreso de la República, corporaciones municipales y diputados al parlamento centroamericano, a quienes brindamos nuestro respaldo para que tomen posesión de sus cargos en la fecha programada para ello”.

La cámara destaca que los resultados electorales fueron “debidamente resguardados y supervisados por las Juntas Receptoras de Votos y fiscales de cada partido político”, con más de 120 mil ciudadanos participando en un proceso electoral altamente observado.

Subraya que estos resultados fueron sometidos a escrutinio por diversas misiones de observación electoral, incluyendo el Programa de Observación Electoral del Sector Empresarial Organizado (PROE) y la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-GT).

Finalmente, la AmCham hace un llamado enérgico al Gobierno para que respete los principios democráticos, ya que la estabilidad, economía, inversión y progreso de Guatemala dependen esencialmente de la confianza de la población en las instituciones encargadas de salvaguardar la democracia.

En la misma línea, la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) también respaldó al TSE al reiterar que los “resultados electorales fueron certificados y que todas las autoridades electas deben tomar posesión el 14 y 15 de enero, respectivamente”.

Organizaciones y partidos políticos emiten postura

WOLA

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, en inglés), citó la postura de Organización de los Estados Americanos (OEA), que calificó las acciones del MP como “intento de golpe de Estado”.

A su vez, expresó su “condena” a la “continua y permanente interferencia electoral del MP”, haciendo un llamado a la CC a “frenar estas acciones y defender” la democracia.

#Guatemala @WOLA_org condena la continua y permanente interferencia electoral del @MPguatemala

que atenta contra la voluntad popular ya ratificada por el @TSEGuatemala. Hacemos un llamado a la Corte de Constitucionalidad a frenar estas acciones y defender el proceso democrático https://t.co/BzW1WIH8yw — WOLA (@WOLA_org) December 8, 2023

La plataforma de organizaciones instituidas en la Convergencia por los Derechos Humanos, también afirmó en una declaración que “al Ministerio Público no le corresponde la fiscalización electoral y tampoco declarar nulas las elecciones generales”.

Un @MPguatemala que censura la libertad de expresión, persigue penalmente a operadores de justicia, encarcela a mujeres defensoras, criminaliza a personas críticas del régimen @GuatemalaGob, pero por otra parte cierra casos de corrupción e impunidad NO tiene credibilidad. pic.twitter.com/qJsm7dwZUf — ConvergenciaDDHHGt (@ConvergenciaDH) December 8, 2023

Fundación Libertad y Desarrollo

En un comunicado, la Fundación Libertad y Desarrollo ha denunciado un “Golpe de Estado en Guatemala”, señalando que “la mafia criminal que hoy tiene secuestradas instituciones clave de la democracia guatemalteca intenta romper el orden constitucional anulando las elecciones libres, democráticas y transparentes que se realizaron el 25 de junio y el 20 de agosto de 2023.”

En este contexto, la Fundación hace un llamado a la Corte Constitucional, destacando que tiene “la histórica oportunidad para defender el orden constitucional con total independencia y sin sesgos de ningún tipo como lo ofrecieron en su comunicado del pasado 4 de diciembre.”

El documento enfatiza la determinación de Guatemala de proteger su democracia y libertad frente al grupo golpista, dejando claro que “Guatemala defenderá su democracia y su libertad.”

Asamblea Permanente de Autoridades de Pueblos Indígenas

La Asamblea Permanente de Autoridades de Pueblos Indígenas, en su pronunciamiento declaró que la CC, en una resolución del 5 de octubre de 2023, indicó que la “persecución penal no debe ejercerse como un medio de obstrucción del proceso electoral”.

El colectivo también se refirió a un amparo provisional del 6 de octubre del mismo año, en que la CC “ordenó preservar el régimen democrático del Estado, especialmente la alternabilidad en el ejercicio del poder”.

ANAM

En un comunicado oficial, la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala (ANAM), periodo 2022-2024, declaró que el caso expuesto por el MP está “bajo investigación”, y hace un llamado a “guardar la calma y no precipitarse”.

La ANAM enfatiza que la investigación “no va dirigida a anular las elecciones”, sino a “presentar indicios de posibles actos irregulares”.

También destaca que las 340 Corporaciones Municipales ya fueron legitimadas y capacitadas para asumir el cargo el 15 de enero de 2024.

Organizaciones políticas

Edmond Mullet, excandidato del partido Cabal, aseguró que el MP presentó una “hipótesis probatoria”, y que corresponderá a un juez analizar las pruebas para emitir un fallo. El político dijo que se debe investigar el trasfondo en el actuar del MP para continuar con las investigaciones en torno al proceso electoral.

“Todo esto al final va ir a parar a la Corte de Constitucionalidad. Yo le pido a los magistrados de la CC que respeten la República, la voluntad popular, que respeten los principios fundamentales de la alternabilidad en el poder”, aseguró.

La Nación merece una transición pic.twitter.com/v1D56Io9h4 — Edmond Mulet (@Edmondmulet) December 8, 2023

El partido Valor, en un breve comunicado, afirmó su compromiso con el orden constitucional.

La Secretaria Nacional y el Consejo Político del Partido Valor, Manifiesta pic.twitter.com/4F6wJRQHo5 — VALOR (@PartidoValor) December 8, 2023

Winaq también aseguró que el “MP no puede arrogarse el derecho de concluir que el proceso electoral de 2023 es nulo de pleno derecho”. El movimiento político aseguro que los resultados “son inalterables”.

El @MovimientoWinaq condena los intentos del @MPguatemala de impedir la voluntad ciudadana en las urnas, respalda a la presidente del @TSEGuatemala, llama a rechazar los intentos por socavar el orden constitucional a insta a la defensa de la democracia. pic.twitter.com/8Dfcc2Yako — Winaq (@MovimientoWinaq) December 8, 2023

Investigación presentada por el MP

La fiscal Leonor Morales, al comenzar a exponer la investigación, se refirió primero a que hubo supuestas irregularidades en la adhesión de ciudadanos para la formación del partido Movimiento Semilla. “Semilla nunca ha nacido a la vía jurídica pues su constitución fue mediante acciones corruptas e ilegales”.

Curruchiche, aseguró posteriormente que hay otras inconsistencias en temas financieros, que, según sus declaraciones, no fueran desvanecidas por el partido político.

El jefe de la Feci expuso que había “siete hallazgos de violación a la normativa electoral” en términos de gestión de recursos.

Luego, la fiscal Morales afirmó además que hubo “anomalías en las actas finales de cierre de escrutinio” por lo que “son nulas de pleno derecho para las elecciones de presidente, vicepresidente, diputados, corporaciones y diputados al Parlacen (Parlamento Centroamericano)”.

La funcionaria explicó que los formatos de las actas utilizadas para el escrutinio final de votos “no fueron aprobados por el pleno del Tribunal Suprema Electoral (TSE)”, por lo que no fueron autorizados y no debieron utilizarse para consignar los resultados.

En torno a la información que fue consignada en el documento No. 4, acta final de cierre y escrutinio de la totalidad de las Juntas Receptoras de Votos, también cuestionó “qué certeza pueden tener los datos si no fue un formato que no fue autorizado por un pleno de magistrados”.

Sobre las supuestas inconsistencias, Curruchiche dijo, “que hay actas tachadas, hay actas donde no hay firmas de las Juntas Receptoras de Votos, no están todos, hay más votantes que papeletas”, según lo establecido en la investigación hecha por la Fiscalía.

“Entonces, básicamente esta investigación es de todo el proceso electoral y, por lo tanto, desde nuestro particular punto de vista deberían de anularse (las actas)”, aseveró.

“Esta información penal nosotros la vamos a presentar al TSE para que ellos la puedan analizar en los próximos días” para que el ente electoral “logre establecer lo que pueda suceder”, y entonces “tomará la decisión al respecto”, afirmó.

Tras conocerse esta noticia, la presidenta del TSE, Blanca Alfaro, sostuvo que esta acusación no altera los resultados que dieron el triunfo a Arévalo y que las elecciones presidenciales no se pueden repetir.

“En este momento (…) los diputados y el binomio presidencial están listos para tomar posesión el 14 de enero. En este momento, no hay manera de que el Tribunal Supremo Electoral vaya a repetir las elecciones“, dijo Alfaro.

“Los resultados son inalterables”, aseguró.