Caso Movimiento Semilla: Feci dice que hallaron 18 fallecidos que fueron afiliadas a ese partido y 613 personas que no existen

Curruchiche fue abordado por periodistas que le consultaron sobre el caso del Movimiento Semilla, y dijo que este no está bajo reserva judicial.

Señaló que derivado de la investigación que llevan a cabo encontraron hallazgos relevantes para el caso.

Explicó que hasta el momento han detectado 18 personas fallecidas, que fueron afiliados al partido político Movimiento Semilla y afirmó que falsificaron letra y su firma.

También refirió que hay 319 personas cuyos nombres no coinciden con el Documento Personal de Identificación.

Personas inexistentes

“Otros hallazgos que nosotros consideramos muy graves para el proceso electoral que se lleva a cabo en Guatemala es que el partido político, Movimiento Semilla, para poder llegar al número de afiliados que establecía la ley en ese momento en el año 2018, hay hasta el momento 613 personas a las que no aparece ni el nombre ni el documento personal de identificación”, comentó Curruchiche.

Afirmó que: “estas personas y esos documentos personales de identificación son inexistentes, son falsos, fueron inventados por el partido político Movimiento Semilla para llegar al número que establecía la ley”.

Curruchiche también explicó que hay 184 personas repetidas, hasta dos y tres veces, en los listados el partido político Movimiento Semilla.

El jefe de la Feci insistió en que la investigación que han hecho hasta el momento no es falsa ni inventada, como se ha querido hacer creer, pues ellos trabajan bajo parámetros técnicos y científicos.

Digitadores

Curruchiche recordó que le habían solicitado al TSE el listado de los digitadores que contrataron para el proceso electorales y que eso, más la información que obtuvieron en los allanamientos en la sede de Semilla y el Registro de Ciudadanos han establecido, hasta el momento, que hay algunos afiliados del partido Semilla que son digitadores del TSE.

Sistema informático

Explicó que la Feci tiene ya en curso una investigación en contra de una persona de nacionalidad colombiana, identificada como Gustavo Villamil, pues se cree que esta persona tuvo acceso al sistema informático de transmisión de datos.

“Nosotros vamos a establecer qué hace esta persona en Guatemala, quién lo contrató, por qué ha tenido acceso al sistema informático, no solo él, sino otras personas nacionales y extranjeras que están en Guatemala”, dijo Curruchiche.

Puntualizó que también hay una investigación contra el director del Departamento de Informática del TSE, Jorge Santos, quien también habría permitido a personas, sobre todo extranjeras, que tuvieran acceso al sistema informático.

El jefe de Feci aseguró que la investigación que están desarrollando es integral, que inició con la inscripción irregular de personas a esa organización política y ahora se ha llegado a otra sobre el sistema informático.

“Nosotros no evaluamos la posibilidad de que vengan a Guatemala expertos informáticos de Japón y de Israel, a efecto de que cooperen en la investigación, que nosotros como el Ministerio Público, como la Fiscalía Especial contra la Impunidad estamos realizando, pero sí, esa es la investigación que se ha generado a raíz de este video que ha circulado en redes sociales en contra de esta persona de nacionalidad colombiana, Gustavo Villamil, que ha tenido acceso al sistema informático”, comentó Curruchiche.

Señaló que tratan de establecer si esta persona colombiana fue contratada por el TSE y agregó que declaraciones que han dado en la Feci algunos digitadores les ha permitido tener un panorama amplio de qué ocurrió durante la primera vuelta electoral y que eso van a tratar de establecerlo ante del 20 de agosto, fecha de la segunda vuelta.

Periodistas le consultaron a Curruchiche que el supuesto contrato para el sistema informático y la contratación de este extranjero había sido cinco días antes de las votaciones y que en este también se incluye a un salvadoreño y un mexicano.

El fiscal Curruchiche dijo: “Nosotros hemos iniciado ya esta investigación, y por eso yo le les manifestaba, vamos a establecer el movimiento migratorio de estas personas, y si tienen contrato. Extraoficialmente sabemos que fueron contratados por la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a indagar sobre esos contratos y específicamente qué era lo que ellos hacían en el sistema informático, por qué ellos, de acuerdo a la versión de algunos digitadores, ellos dieron instrucciones a efecto de que se llevara a cabo una serie de actos específicamente en el sistema informático”.

En el caso de los digitadores, Curruchiche añadió que contratar a personal afiliado a Semilla pudo haber generado algún favoritismo hacia ese partido.

“Ya tenemos los nombres y los datos en nuestro poder, no lo puedo revelar ahorita, pero próximamente nosotros le presentaremos al pueblo de Guatemala toda esta investigación técnica, científica… es un golpe muy contundente en contra del proceso electoral en Guatemala y en contra de la democracia en Guatemala”, citó Curruchiche.

Más de mil irregularidades

Curruchiche señaló que en total son mil 1 mil 124 irregularidades que han logrado establecer enla Feci sobre el proceso contra Semilla.

“Hasta el día de hoy, contando solamente el 20% de las 25 mil 111 firmas que el partido político -Semilla- presentó ante Tribunal Supremo Electoral. Lo más lamentable de esto es de que el Tribunal Supremo Electoral avaló esta serie de actos ilegales y que en su momento el propio Tribunal Supremo Electoral hizo la advertencia y dejaron pasar esta serie de situaciones”, afirmó el fiscal.

Al consultarle si habría sanción para los magistrados del TSE por esa situación, respondió que nadie es superior a la Ley y que estos actos fueron cometidos por los anteriores magistrados TSE por lo que aún están analizando sobre qué papel han desempeñado ellos y los actuales magistrados en este caso.

No descarta ordenes de captura

Curruchiche fue consultado sobre qué pasará luego de las votaciones del 20 de agosto, y respondió que hay cuatro fallos y la Corte de Constitucionalidad ha respetado el papel constitucional que ha que desarrolla el MP.

“Después del 20 de agosto tendremos que tomar algunas decisiones nosotros en cuanto a la de la ejecución persecución penal pública. Así que no descartamos que se den algunas órdenes de aprensión, y otras diligencias que en su momento los vamos a dar a conocer, pero la investigación no se va a detener, aún después del 21 de agosto, la investigación va a seguir afianzándose, porque nosotros necesitamos obtener los indicios que nos sustenta nuestra investigación”, señaló Curruchiche.

Torres emplaza a Arévalo

En un video compartido en las redes sociales, Sandra Torres, presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UN), se refirió al tema de los digitadores contratados por el TSE y que según la Feci están afiliados a Semilla.

La candidata, que está atendiendo a reporteros en el marco de un mitin político, se pregunta por qué contrataron a digitalizadores de Semilla.

“Eso es delicado, la verdad. Hago un llamado a la OEA también que ha estado pendiente y profundizando en esa investigación y al Ministerio Público qué van a hacer”, dice Torres.

“Nosotros vamos a defender el voto y no vamos a permitir que nos roben un solo voto, ni yo voy a permitir que me roben las elecciones. Esto es un asalto a mano armada, y emplazo al candidato del partido Semilla -Bernadro Arévalo- que salga dando la cara, porque él es el secretario general del partido, que salga dando una explicación, no han querido dar explicación de los muertos que tienen ese partido, no han querido dar explicación de las cinco mil firmas falsas que tienen y ahora resulta que hay digitalizadores de ellos, afiliados a su partido, en el cómputo de datos”, comentó Torres.

Agregó: “Entonces, ahí está el fraude, ahí está unas elecciones fraudulentas que se cocinaron en la primera vuelta y muy seguramente tienen algún padrino, tienen alguna persona que los esté patrocinando, que es lo que queremos saber. ¿Dónde está ese fraude? Porque ahí el ministerio público, por lo que yo vi, habló de una persona extranjera que estaba manejando un programa de informática, es algo muy delicado, yo diría que, aquí hay muchas explicaciones que dar”, señaló Torres.