Cierre de negocios, manifestaciones y bloqueos: el impacto de las acciones en demanda de la renuncia de Consuelo Porras

Los manifestantes, en su mayoría integrantes de organizaciones indígenas, mantienen cerrados tramos de transitadas carreteras como la Interamericana, así como las rutas que conducen a las fronteras de México, El Salvador y Honduras, según la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.

En Santa Cruz del Quiché este jueves 5 de octubre, los manifestantes recorrían las calles y cerraban los comercios que no cumplieron con la disposición de no abrir este día. En muchos casos colocaron alambre en las persianas de los locales para que no fueran abiertos.

Además, retiraron a los trabajadores de instituciones públicas y cerraron sus instalaciones, en la dirección departamental de educación lamentaron el silencio del magisterio quichelense.

Las calles de Santa Cruz del Quiché lucían vacías, mientras todos los locales comerciales permanecían cerrados con lo que se agudiza la carencia de productos de la canasta básica. El combustible se acabó en varias gasolineras y las pocas que estaban abastecidas no podían vender el producto.

Los manifestantes responsabilizaron de todos estos problemas a Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y al juez Fredy Orellana.

En Huehuetenango, manifestantes liderados por estudiantes de la Universidad de San Carlos tomaron 10 puntos donde bloquearon desde el km 245 en Pucal, Malacatancito, Xinaxoj y Suculque; además de ingresos a la cabecera departamental, en el puente Aguilar, San Sebastián, ingreso a San Juan Atitán y otros.

Los comerciantes cerraron sus locales y se unieron a las manifestaciones, algunos de forma voluntaria y otros se vieron obligados a cerrar.

En la Plaza de Armas hubo concentración para exigir la renuncia de los funcionarios del Ministerio Público.

En este departamento ya hay desabastecimiento de gasolina, a esto se agregan reporte que ya hay carencias de productos de la canasta básica, pero los huehuetecos aseguraron que se mantendrán los bloqueos.

Al menos unos dos mil quetzaltecos entre ellos, universitarios, taxistas, vecinos, comerciantes de diferentes mercados llevan a cabo una manifestación por calles y avenidas de Xela, exigen la renuncia de Porras, Curruchiche y Orellana.

Debido al paro, los comerciantes suspendieron la feria patronal en honor a la Virgen del Rosario, es decir no habrá ventas en el parque.

Por aparte, la municipalidad amenazó a los taxis y transportistas que participan en los bloqueos regresar a prestar el servicio o se les suspenderá el permiso.

Ante los bloqueos, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) publicó un listados de las afectaciones que el sector productivo del país ha tenido.

Manifestantes bloquearon este jueves, por cuarto día consecutivo, una treintena de rutas en Guatemala para exigir que cese una supuesta persecución electoral que busca impedir que el presidente electo, Bernardo Arévalo, asuma el poder.

Los manifestantes, en su mayoría indígenas, mantienen cerrados, con vehículos y ramas de árboles, tramos de carreteras estratégicas como las que conducen a las fronteras de México, El Salvador y Honduras. En algunos puntos son cientos y en otros sobrepasan el millar.

Tras regresar de Washington, donde denunció “un golpe de Estado en cámara lenta”, Arévalo se reunió este jueves con activistas de organizaciones civiles.

“Esta es una oportunidad para remarcar ese llamado a que se mantenga la unidad nacional alrededor de una protesta pacífica de rechazo a los intentos de violentar el proceso electoral y constitucional”, afirmó en rueda de prensa.

