Elecciones generales 2023: Transporte público será gratuito en algunos lugares el próximo domingo

El magistrado titular del TSE, Gabriel Aguilera, aseguró que la Municipalidad de Guatemala y la de Santa Catalina Pinula prestarán el servicio gratuito el 25 de junio.

Además, el TSE informó que sostuvieron reuniones con las gremiales Gretexp, Gretegua y Cotrauvin, quienes después del visto bueno de sus agremiados, confirmaron la gratuidad del transporte, aunque no detalló las áreas en las que prestarán el servicio.

El magistrado Mynor Franco agregó que el 75 por ciento de las empresas con las que tuvieron acercamiento, tanto municipales como privadas, confirmaron que brindarían el apoyo.

“La colaboración no es exactamente con el Tribunal, sino con los vecinos para que ese día no paguen su pasaje y puedan acudir con mayor comodidad a los centros de votación. Los acuerdos son con el TSE, pero el servicio que van a dar es a la población”, resaltó.

Por otro lado, señaló que la Municipalidad de Palencia trasladó que no brindaría el servicio gratuito, ante lo cual, dijo, buscarían alternativas en la localidad.

Escasez y costo

El analista Rubén Hidalgo del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep) afirmó que el transporte “es una de las condiciones que puede influir negativamente en el desplazamiento de los ciudadanos a los centros de votación”.

Después de la pandemia diferentes rutas no reanudaron funciones, dejando áreas sin cobertura y espacios abiertos para el establecimientos de medios de transporte informales y hasta riesgosos. Carlos Mendoza, investigador de la organización Diálogos, precisó que “en la capital, muchas de las rutas ya no se reactivaron y lo que tenemos son taxis piratas”.

Esta condición se incrementa en las áreas rurales o localidades que no son cubiertas por las rutas formales, y donde no hay un precio regulado.

De acuerdo con Edgar Guerra, defensor de los Usuarios de Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), a diario operan entre 800 a mil autobuses autorizados en diferentes rutas, la cantidad disminuye en domingo.

Considera que el día de la elección debería mantenerse ese número.

Abstencionismo

En 2019, el rango de edad con más abstencionismo fue de 70 años y más. Mendoza afirma que este sector representó cerca del 47 por ciento de las personas quienes no acudieron a sufragar. Además de los problemas de salud que puedan enfrentar, un obstáculo es la movilidad ya que en muchos casos “no tienen compañía, o quien los lleve al centro de votación, ya no pueden manejar y no les es tan fácil tomar el bus”, indicó.

Otro segmento de la ciudadanía que se ve afectado son las personas que sufren de algún tipo de discapacidad. “No hay muchas facilidades y pareciera que el TSE no sabe dónde están ubicadas (estas personas)”, señaló el experto.

Financian servicio

La problemática de la movilidad repercute en que los partidos o candidatos financien unidades, sin embargo, la situación se presta a que el voto de los ciudadanos se vea condicionado.

Bajo la perspectiva de Hidalgo, si el candidato o partido reporta al TSE el gasto para facilitar la movilización de personas a los centros de votación y se hace de una manera transparente, no debiera ser un problema.

Aunque suele suceder de manera diferente y cuando se apoya con transporte, “el discurso de los partidos políticos, de los secretarios y de los candidatos es que fue una acción espontánea de algún simpatizante”, añadió.

Mendoza expuso que en otros países parte de las funciones de las agrupaciones políticas es facilitar la movilidad del electorado, sin que el voto se vea comprometido.

Detalló que proveer un servicio de transporte no es lo mismo que el acarreo, término que hace referencia al traslado de personas de alguna circunscripción es específico para que emitan el voto en otra localidad con el fin de favorecer ciertas candidaturas.

Sobre el tema, el magistrado Aguilera dio a conocer que las gremiales de transporte solicitaron que las unidades que prestarán el servicio gratuito estén identificadas. “Por eso se habló de darles identificación para que ellos tengan la garantía que la población no se va a confundir porque nos han dicho que en el pasado hubo algunos hechos de violencia en contra de las unidades de transporte pensando que había algún tipo de favoritismo hacia un partido político determinado”, aclaró el magistrado recientemente.

Franco confirmó que el TSE les dará una identificación para evitar tales malentendidos, “el Tribunal les va a dar la acreditación que sea necesaria visible para el bus y para el piloto”, aseguró.

Sin subsidio

A diferencia de otros procesos electorales, el TSE no dará ningún aporte o subsidio a los transportistas por lo que estos asumirán los costos.

“Este año no tenemos contemplado realizar ningún pago sino va a ser una solicitud en el marco del apoyo a una fiesta cívica”, aseveró Aguilera. Mismo extremó que fue confirmado por Franco.

De la misma manera, Guerra explicó que en los procesos anteriores donde se ha dado algún tipo de apoyo monetario se ha establecido una cantidad fija.

Agregó que algunas dificultades que surgieron con ese apoyo fue que las empresas reportaban más unidades de las que en realidad circulaban.

Inconformidades en centros de votación

Como parte de la logística de las votaciones, el TSE direcciona a la ciudadanía empadronada a centros de votación cercanos a la localidad, sin embargo, esta distribución fue tema de críticas para los fiscales nacionales de los partidos políticos. Quienes mencionaron a los magistrados que han recibido quejas en diversos departamentos y municipios porque los personas deben trasladarse cuatro kilómetros o de una comunidad a otra.