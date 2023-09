Embajador de EE. UU. ante la OEA reafirma oposición al “uso indebido” del sistema legal en Guatemala

Según Mora, desde ese momento los diplomáticos que integran el Consejo hicieron una declaratoria que “habla alto y claro”.

A su vez, el representante se refirió al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien acompaña y observa el proceso de transición en el que el actual mandatario, Alejandro Giammattei, debe ceder el mando al presidente electo, Bernardo Arévalo de León.

“Nos oponemos al uso indebido del sistema legal para socavar los resultados electorales. La declaración del Consejo Permanente de la OEA habla alto y claro. El Secretario General de la OEA, —Luis Almagro— debería poder interactuar con todas las partes interesadas guatemaltecas, incluida la Fiscalía General, de buena fe y siguiendo el protocolo diplomático apropiado”, compartió Mora en la red social X —antes Twitter—.

Además, en la misma publicación adjuntó un enlace que contiene la resolución en la que la OEA, el 1 de septiembre pasado, pidió a Almagro que viajara a Guatemala y durante su visita reanudara reuniones de alto nivel con actores relevantes.

Particularmente, se pedía que sostuviera un encuentro con la Fiscal General Consuelo Porras para exponer y subrayar “la importancia de la separación de poderes, que es vital para la práctica de la democracia; y que el uso del sistema legal como herramienta para intimidar y cambiar indebidamente los resultados electorales es inaceptable”, según se lee en el comunicado sobre la resolución.

We stand against misuse of the legal system to undermine election results. The @CP_OEA declaration speaks loud & clear. The #OAS Secretary General should be able to engage with all Guatemalan stakeholders, including the Attorney General’s Office, in good faith and following… pic.twitter.com/KFwrBSUX9C

