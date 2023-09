Bernardo Arévalo y Karin Herrera presentan plan de gobierno a alcaldes electos, les piden apoyo y escuchan peticiones

Arévalo les pidió a los ediles electos unidad sin importar el partido político al que pertenecen, con el fin de trabajar y ejecutar los diferentes proyectos y acciones que permitan atender las necesidades. En tanto los próximos jefes ediles les pidieron apoyo para atender algunas prioridades en sus municipios e hicieron denuncias.

“Quiero comenzar con una afirmación, que va a orientar nuestro trabajo: para el gobierno electo, todas las municipalidades son importantes, sin importar su tamaño, su ubicación geográfica, o su jerarquía administrativa”, dijo Arévalo y fue aplaudido por los presentes.

“Todas las municipalidades son importantes, especialmente, sin importar el partido al que pertenezca el alcalde o la alcaldesa o si le ofrecieron o no apoyo político al presidente, a la vicepresidenta o al partido que nos postuló”, agregó.

En tanto Herrera reforzó ese mensaje al indicar que “queremos tener una agenda de trabajo conjunta con los gobiernos locales, con todos, sin importar la bandera partidaria, se trata del país, de Guatemala que demos ese paso al frente por el país”.

De los 340 municipios, el Movimiento Semilla ganó solo una alcaldía, mientras que el partido oficial Vamos logró 132 y el resto dividida en diversos partidos como Cabal, la Une y otros.

Según el partido Semilla, alrededor de 250 alcaldes electos asistieron a la reunión, aunque algunos prefirieron enviar a sus representantes.

Jonathan Menkos, diputado electo, fue el encargado de presentar el plan de gobierno.

Entre los puntos que abordó habló de propuestas para apoyar el desarrollo:

Se invertirán alrededor de Q10 mil millones en ampliar carreteras, como la construcción de 1 mil 500 nuevos kilómetros y mejorados de caminos rurales; además, 1 mil 820 kilómetros de carreteras secundarias.

Propone inversión de Q2 mil 100 millones para implementar en 45 mil hectáreas sistemas de riego para duplicar la producción agrícola, con conlleve fuentes de empleo y generación de alimentación.

Una inversión de Q1 mil millones para poder apoyar a 200 mil graduados en el programa de acceso gratuito para capacitación y formación para el trabajo.

En temas de seguridad, mencionó que se prevé 12 mil nuevos agentes de policía para prevenir el delito, y se va a invertir alrededor de Q38 mil millones en los próximos cuatro años.

El equipo de Semilla también habló de abordar temas como salud, educación, y otros.

¿Cómo hacerlo?

Menkos explicó que se proponen tres grandes acciones para iniciar:

Que el Congreso de la República apruebe los presupuestos de ingresos y egresos del gobierno. El lunes 25 de septiembre Menkos asistirá a la Comisión de Finanzas y Monedas a exponer las necesidades de un presupuesto aprobado con mejoras en la gestión, transparencia y rendición de cuentas, así como mejoras que permitan elevar las inversiones en educación, salud y seguridad y “un presupuesto que no lleve trampas”. Planificación y ejecución territorial de las inversiones del gobierno central. Trabajar de la mano con los alcaldes, con el objetivo común de mejorar la vida de los guatemaltecos, punto que se fue desarrollando en la reunión de este sábado.

Mejorar labor con alcaldes

Luego de presentarles el plan de gobierno, el binomio electo expuso cómo van a ir atendiendo peticiones o denuncias, algunas efectuadas incluso por los jefes ediles electos durante esa reunión.

Las peticiones más recurrentes fueron acerca de atención a servicios básicos como agua, electricidad, plantas de manejo de desechos, atención a temas de salud, seguridad, educación, pero también carreteras y seguridad ciudadana.

Algunos fueron más específicos. Se habló, por ejemplo, de continuar con la seguridad ciudadana en Ayutla (San Marcos) para evitar la aparición de grupos armados o atender la migración ya que siendo un municipio fronterizo son un lugar de paso. Los ediles electos también hablaron de la necesidad de resolución de conflictos sociales o con otros municipios como el caso de Tajumulco e Ixchiguan, entre otros temas.

Denuncia pública

También hubo denuncias, ya que algunos jefes municipales electos por el partido Vamos mencionaron (fuera de grabación) que habían sido amenazados de que tendrían problemas con sus finiquitos para asumir el cargo, en el desembolso para proyectos de Consejos de Desarrollo o que podría haber retraso en entrega del situado constitucional. Sin embargo, solo el de edil electo de Jalapa, Omar Camposeco, se atrevió a decirlo ante el binomio electo.

Refirió que la noche del viernes recibió una llamada amenazándolo de que si asistía a la reunión de este sábado tendría problemas en la Contraloría de Cuentas para recibir su finiquito. Sin embargo dijo que asistió porque cree en la democracia y va a luchar porque se respete.

Prensa Libre consultó a Presidencia su postura sobre este tipo de denuncias, sin embargo aún no comparten algún pronunciamiento.

Arévalo criticó que se amenace a alcaldes para no llegar a la reunión de este sábado, y que ya les habían hablado de gobernadores, diputados u otras personas que llamaban a los alcaldes para que no participaran. “Sabemos que muchos alcaldes de los que están acá recibieron esas llamadas, pero a pesar de eso están acá, y conscientes de que estamos empezando un nuevo capítulo dispuestos a trabajar con nosotros no prestando atención a la extorsión de quienes sienten que están perdiendo el negocio”, agregó.

En la conferencia de prensa consultado acerca de esas amenazas, indicó que “tenemos claro quiénes están operando este sistema de golpe de Estado progresivo que se están intentando hacer”, por lo que ya denunciaron a fiscales del Ministerio Público, al juez Fredy Orellana y a otras personas y que han interpuesto denuncias penales.

Acerca de la conformación del gabinete indicó que aún se está en proceso pero las personas deben cumplir tres características: que sean expertos y capaces, que sean honorables, y buenos gerentes para asegurar que haya resultados.

Reuniones regionales y luego visitas a municipios

Atendiendo lo dicho por los alcaldes, Arévalo y Herrera anunciaron que establecerán mecanismos de reuniones regionales con equipos del próximo gobierno, para que durante estos meses del 2023 hagan visitas para coordinar agendas de trabajo preparatorias para que luego con el fin de que a partir del 15 de enero próximo el binomio pueda efectuar visitas a los municipios. “Se establecerán mecanismos de trabajo para poder coordinar, el gobierno tiene planes de trabajo y prioridades y se va a tener que ir llevando a cabo en cada territorio” dijo Herrera.

Arévalo mencionó que no todos los territorios tienen las mismas necesidades y se hará un proceso de priorización y sistematización de necesidades a partir de las cuales se entablarán las discusiones.

Atendiendo otra petición, Arévalo dijo que se institucionalizarán mecanismo para que los alcaldes puedan acceder al Ejecutivo y para que puedan presentar solicitudes. Va a ser también un mecanismo de diálogo que no solo tiene que pasar cuando el binomio esté presente, sino que se institucionalizará de manera que los alcaldes sepan con quien tienen que hablar, a dónde acudir y dónde están las ventanillas para presentar solicitudes o propuestas, según explicó.

También abrirán un mecanismo para poner denuncias porque, aseguró Arévalo, que ningún funcionario tiene que condicionarlos, pedirles dinero o nada a cambio por obras o proyectos, como lo hicieron saber algunos asistentes a la reunión.

Nombramiento de gobernadores departamentales

En el caso de la elección de gobernadores, dijo que seguirán la ley para proceder al nombramiento pero van a observar los mecanismos de trabajo alrededor de cómo funciona la representación de la sociedad civil “para poder asegurarnos que la terna propuesta, sea una terna efectivamente representativa y que tenga la capacidad necesaria para hacer el trabajo de coordinación que va a ser muy importante por parte de los gobernadores.