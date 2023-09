Feci abre cajas electorales durante allanamiento en el Parque de la Industria y el fiscal Curruchiche justifica decisión pese al rechazo del TSE

Durante el allanamiento que lleva a cabo la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP), en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (Cope) en el Parque de la Industria, los fiscales abrieron cajas electorales que allí están resguardas.

En horas de la mañana el MP confirmo que realizaba cateos en la sede del Registro de Ciudadanos (RC) del TSE y en el Cope en el Parque de la Industria.

El jefe de la Feci, Rafale Curruchiche, llegó al cateo en el Cope y dijo que la diligencia en el lugar iba a tomar tiempo y que agarrarían el que fuera necesario.

“Esta diligencia surge derivado de una denuncia que presentó un ciudadano sobre los resultados que se dieron el día 25veinticinco de junio -primera vuelta electoral- y de esa cuenta, a esa denuncia nosotros le hemos dado el seguimiento correspondiente”, comentó Curruchiche.

Es una verificación

“Nosotros consideramos hacer un proceso de verificación sobre la base de esa denuncia que se ha presentado, pues de esa cuenta es que nosotros el día de hoy estamos acá presente a efecto de darle continuidad a esa denuncia y verificar sobre esos extremos que se han manifestado”, comentó el jefe de la Feci.

Señaló que dentro de la diligencia no había ninguna implicación directa al partido político, Movimientos Semilla y sus dirigentes “como para que se puedan victimizar o ir a organismos internacionales o a gobiernos extranjeros. No hay ninguna vinculación, ninguna relación ahorita por el momento”.

Agregó que la Feci tiene varias diligencias en investigación, varios expedientes relacionados con el proceso electoral y que le dieron seguimiento y por eso están haciendo el cateo que consiste en la verificación de lo que contienen las cajas electorales.

“Una caja es un indicio”

“Entendemos el 234 , ese artículo de la Constitución Política de la República de Guatemala, -Ley Electoral y de Partidos Políticos- pero para nosotros una caja es solo un indicio, nada más y entonces se va a verificar qué es lo que contienen las cajas nada más, y se va a sellar con su respectiva cadena de custodia”, afirmó Curruchiche.

“Ya hemos coordinado con el Tribunal Supremo Electoral, hay un equipo de comunicación de Tribunal Supremo Electoral que también va a documentar esa diligencia, nosotros también la vamos a documentar para que exista certeza de de todo y que el pueblo de Guatemala, sepa, la verdad, con con claridad de qué fue lo que posiblemente aconteció el 25 de junio”.

Puntualizó que derivado de las votaciones del 25 de junio se señaló que hubo algunas inconsistencias en números y que “hay hipótesis que se confirman o descartan y quieren ver qué hay en las cajas”.

Afirmó que no saben cuántas cajas van a abrir, pero va a hacer al azar y reconoció que no se van a llevar cajas, solo si hay alguna irregularidad grande.

Los fiscales abrieron varia cajas electorales y sacaron los paquetes de votos válidos por la presidencia de Guatemala.

Qué hay en las cajas electorales

Según el TSE, en las cajas electorales de la primera elección hay:

Votos emitidos de las 5 elecciones

Votos nulos

Votos en blanco

Papeletas no utilizadas

Padron electoral

Sellos que utilizaron las Juntas Receptoras de Votos

Crayones

Qué dice el TSE

Luis Gerardo Ramírez, vocero del TSE, comentó que el MP solicitó la apertura de 160 cajas electorales correspondientes a la primera elección.

“El Tribunal Supremo Electoral ha colaborado en todo momento; sin embargo, ha manifestado al fiscal a cargo que no dan su anuencia para abrirlas -las cajas- de conformidad al artículo 243 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, solo le corresponde al Tribunal Supremo Electoral a las respectivas juntas tres efectivas juntas y fiscales, quienes presencian la audiencia de verificación de la documentación electoral”, dijo Ramírez.

“Es de mencionar que este acto se realiza bajo la responsabilidad del Ministerio Público y el juez que ejecutó la orden y será al momento del respectivo de proceso en que se determinará la legalidad del mismo o no”, comentó.

“Son unos golpistas”

Samuel Pérez, diputado del Movimiento Semilla, calificó como golpistas las acciones que emprendió el MP al abrir las cajas electorales.

“A mí me parece que son unos golpistas, me parece que además están ya completamente desesperados que no van a tener éxito en esta estrategia, así como no han tenido éxito, en el resto de intentos, es de verdad ridículo, ya el fiscal Curruchiche nos hizo pasar una vergüenza patética internacionalmente con el secretario general de la OEA, y yo creo que esto, más bien, refuerza la idea, que están absolutamente solos y están tomando medidas desesperadas para intentar tumbarse la democracia en Guatemala, porque no ganaron en las urnas y además nosotros les ganamos con sus reglas y bajo el esquema de corrupción que ellos siempre han manejado”, dijo Pérez.

Confirmó que esta mañana está reunido el equipo legal de partido para ver cómo pueden reaccionar.

“Encima están mintiendo descaradamente diciendo que esto es como consecuencia de una investigación de la UNE -Unidad Nacional de la Esperanza-, pero no es cierto, es la causa judicial nuestra en contra de un tema por supuestas irregularidades del de la constitución del partido, lo cual es falso. Aquí, este es un caso inventado, pero no es como consecuencia investigación de la UNE”, comentó Pérez.

Periodistas le consultaron sobre la acción del MP de abrir las cajas electorales cuando según la ley solo las juntas electorales pueden hacerlo, y Pérez respondió que la acción es regresar a cuando Guatemala ni siquiera tenía democracia.

“Este es un golpe -de Estado- a todas luces, es totalmente irresponsable. Yo creo que ya rebasaron todos los límites que les quedaban. De verdad, me parece que es una medida completamente desespera”.

Pérez afirmó que ya hay acciones legales presentadas y que la Corte de Constitucionalidad debería inmediatamente resolverles a favor, porque hay ya varios amparos que están ahí para tumbar de una vez este proceso, que califica de completamente ilegal y que está poniendo en riesgo la democracia en Guatemala.