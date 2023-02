Finiquitos, impugnaciones y los retos del TSE: esto y más analizan en primer conversatorio para suscriptores Prensa Libre

Bajo la conducción de la periodista Alejandra Álvarez este 31 de enero PL Plus para suscriptores de Prensa Libre, llevó a cabo el primer conversatorio sobre los escenarios políticos para Guatemala de cara a las Elecciones Generales 2023.

Durante más de una hora, los suscriptores de Prensa Libre pudieron escuchar de voz de los participantes algunas de las perspectivas y preocupaciones que existen en la antesala de un nuevo evento electoral para elegir autoridades ejecutivas, municipales y legislativas.

Respecto del panorama político actual Reyes comentó por ahora lo único que está definido es la cantidad de agrupaciones políticas que participarán, 29. Sin embargo, añadió que el detalle está en quiénes podrán participar.

Sobre el tema, Ardón aseveró que quizá al final solo lleguen 20 candidatos por la presidencia del país. Aunque no deja de sorprenderle la cantidad, asegura que los procesos de judicialización de la política mermarán esa cifra.

Para Reyes no hay diferencia entre cada grupo político. “Hay mucho reciclaje, figuras que han estado en el pasado. La oferta no se diferencia a anteriores procesos. El discurso es igual. No hay una diversidad ideológica. Al final se comprueba que los partidos políticos son vehículos electorales”, resaltó el especialista.

El problema, según Reyes, es que aunque se ven muchos, la oferta es la misma, y los partidos “no dicen mucho de la formación ideológica de sus agrupaciones. Hay algunas opciones más radicales, pero no se ve esa división de ideologías como sí se marcaba en Brasil, por ejemplo, entre derecha e izquierda”.

Ardón suma a la discusión con que aunque hay más proyectos, aunque eso no es un problema, pero si ocurre que son pocos los partidos serios. “Sigue ocurriendo aquello de que los partidos nacen, crecen, se reproducen y mueren”.

Para Ardón hay un déficit de propuesta. “De distinguir entre un proyecto y otro. Por eso es que el ciudadano debe informarse para saber de las agrupaciones, conocerlas y dar su voto. Falta madurez del sistema, pero también del ciudadano que debe ser más quisquilloso, y averiguar más sobre las propuestas que hay”.

El representante de la Fundación Libertad y Desarrollo matiza que lograr eso es ir contra el sistema educativo, contra el desarrollo, porque el país está diseñado para no analizar a profundidad las propuestas.

“Hoy entramos a la era de la política digital y de redes sociales, que al final banalizan aún más las propuestas. Pero sí, el ciudadano debe involucrarse, a pesar de todo”, coincide con Ardón.

Los panelistas comentaron que las modificaciones que se le hicieron a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) en 2016 han sido cruciales en los comicios de 2019 y lo serán en estos de 2023. “Han afectado”, puntualizan.

De hecho, en la Corte de Constitucionalidad (CC) todavía están en discusión algunas acciones de inconstitucionalidad y todavía queda tiempo que el pleno pudiera dar marcha atrás para hacer los cambios que instancias como Cacif han planteado.

Pero si eso no ocurre, Reyes y Ardón consideran que será una repetición de los comicios de 2019. Solo quienes han tenido la capacidad de mostrarse al electorado tendrán ventaja en estas elecciones.

Otro factor que destacó Reyes es sobre la dificultad que tendrá el TSE para verificar y fiscalizar cada detalle del proceso electoral. Pero sobre todo, del origen de los fondos, si es lícito o no.

Ardón calificó al evento electoral como “un patrimonio, y que el TSE debe velar porque éste camine bien. La magistratura debe enmendar planas para que la población confíe”.

Reyes aseguró que el día de las elecciones puede ser más sencillo manejar las cosas, porque hay mucha más vigilancia. Ardón coincide con eso. Sin embargo, el camino hacia el día de las votaciones es el problema.

“El problema es ahora, el camino hacia ellas. Bloqueando candidaturas. Finiquitos, no debe ser esa la herramienta para bloquear candidaturas. Ninguna otra instancia más que el TSE debería de involucrarse para aceptar quién participa o no”, asegura Reyes.

Reyes ve la trampa del sistema antes de las elecciones porque no hay igualdad. “Ahí el problema es del sistema electoral”, argumenta.

Ardón, por su parte, indica que se debe estar vigilante y que las decisiones estén apegadas a las leyes. “Que participen todos los que deban hacerlo, salvo los que tengan prohibiciones constitucionales”, refirió el director ejecutivo de Cacif.

Reyes y Ardón concuerdan en que la actual magistratura se debe poner a la altura del proceso electoral y está a tiempo de mejorar, de dar certeza.

Los distritos electorales a poner atención son el central, en donde por años el antivoto ha sido vital, pero que esta vez no se ve que vaya a caminar por el mismo rumbo. El altiplano, que arranca desde Occidente hasta la Franja Transversal del Norte. “Allá es un 38 por ciento de empadronados”, será crucial, dice Ardón.

Los temas que ambos analistas ven como de posible agenda en las elecciones serán el empleo, la seguridad y la transparencia.

“Uno espera que haya propuestas claras y diferenciadas, pero que digan cómo lograrán llevarlas a cabo. Hoy en el ambiente hay discusión de servicios públicos. Se debe oxigenar el debate en el tema de transparencia y la meritocracia”, puntualizó Ardón.

Reyes asegura que la pandemia de covid-19 cambió la dinámica de lo que la gente quiere escuchar como solución a los problemas nacionales. “La corrupción ocupa ese tercer lugar por debajo de empleo y seguridad”, refiere.

Finalmente los participantes en este primera espacio de discusión política los invitados dijeron que el TSE debe fallar pronto todo lo concerniente a candidaturas. No puedo volver a pasar aquello de mandar a imprimir dos juegos de boletas, señala Ardón. La judicialización es un problema, agrega.

Además, lo importante será estar atentos para vigilar que espacios quiere cooptar en crimen organizado y evitar que esto sea así. “La cooptación de corporaciones, diputaciones, y otros cargos, viene desde hace años. Es de mucho cuidado, eso es un proceso paralelo, de limpiar la política. Esto lleva más tiempo, pero se debe hacer”.

El tema judicial será trascendental, dice Ardón, porque hay grandes problemas en el sistema desde hace años que no solo es un asunto de abogados, sino de academia. “La justicia está donde no quiero verla”, ejemplificó.

Sobre la conflictividad electoral ponen reflectores, porque consideran que el umbral de la tolerancia ha bajado. Si han identificado ya los focos, que son más de 103, deben atenderlos, coinciden los participantes.

Reyes y Ardón le recomiendan al ciudadano hacer valer su decisión, participar, ejercer su derecho. Es tarea también de vigilar y verificar que las instituciones funcionen y que sean libres y las respeten. El ciudadano debe ser más exigente, preguntar más. Y los medios de comunicación, los influenciadores, fiscalizar.

“Las autoridades deben actuar en forma transparente, y que el TSE se ponga a la altura y las cortes le den la certeza al proceso electoral 2023”, finalizaron.