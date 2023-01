Impugnaciones y sanciones a candidatos y críticas por compras directas marcan el inicio de proceso de elecciones en Guatemala 2023

Además, el Registro de Ciudadanos tiene ahora tres expedientes abiertos contra candidatos por campaña anticipada. Dos contra Roberto Arzú, de Podemos; Edmond Mulet, de Cabal y el ciudadano Oliver Omar Rodas Montenegro.

El pleno de magistrados tiene otros tres expedientes que los candidatos apelaron. Estos son contra Thelma Cabrera, del MLP, Roberto Arzú y Neto Bran, del Partido Popular Guatemalteco.

A eso se le suma dos denuncias que la Fundación contra el Terrorismo (FCT) interpuso el martes último con una acción de amparo ante la Corte Suprema de Justicia en la que advierten al TSE que la participación en las elecciones generales de Jordán Rodas, vice presidenciable del MLP, sería ilegal por supuestos “malos manejos en el presupuesto” en su gestión al frente de la Procuraduría de los Derechos Humanos. La misma Fundación también presentó acción de amparo en la CSJ en contra de Romeo Guerra quien fue proclamado como vicepresidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en asamblea y que también se presentó a Sandra Torres como la presidenciable.

Meses de cuestionamientos

La convocatoria llega luego de que en noviembre de 2022 el TSE intentó modificar reglamentos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEEP), Voto en el Extranjero, Control y Fiscalización de las Finanzas de las Organizaciones Políticas y el de la Unidad Especializada Sobre Medios de Comunicación y Estudios de Opinión.

La presión social y de agrupaciones política les obligó a dar marcha atrás y solo hicieron modificaciones en algunos puntos de los documentos que rigen las elecciones en el país.

A esos cambios frustrados, se suma las compras y adquisiciones que ha hecho el TSE entre finales de 2022 e inicios de este 2023. En julio del año pasado el entonces presidente del TSE Ranulfo Rojas habló por primera vez de la compra de un aparato biométrico que pudiera hacer toda la verificación de las personas que se presentaran a votar.

Sin embargo, una vez más la sociedad civil organizada y grupos empresariales lo criticaron porque consideraban que había muchas dudas de las verdaderas intenciones de esta adquisición.

El 23 de septiembre de 2022, el TSE había adjudicado en compras directas Q15.4 millones entre las que destacó la contratación de un servicio de diseño, desarrollo e implementación de una plataforma informática; la contratación de un servicio de monitoreo de redes sociales y seis licencias de para el uso de bases de datos.

El 27 de septiembre el TSE anunció dar marcha atrás a eventos de compra en tecnología que ascendían a Q600 millones y cuya empresa oferente era Smartmatic International Holding B.V.

La entidad mantenía como representante legal a Elizandro López Flores, exviceministro administrativo de Gobernación durante la administración de Alejandro Giammattei, lo que sumó más dudas al evento.

El 10 de diciembre finalmente dieron marcha atrás definitiva para esta compra. En el inicio de 2023 las cosas no cambiaron. Durante las primeras dos semanas del año el ente electoral erogó Q25 millones 406 mil 98 en bienes y servicios relacionados con el proceso electoral.

En total cuenta con Q1 mil 265 millones destinados al proceso que dio inicio en forma oficial este 20 de enero con la convocatoria y continúa el 21 de enero con la inscripción de los aspirantes a un puesto de elección popular.

Campaña hasta el 27 de marzo

A partir de este sábado inicia la fase de inscripciones de candidatos y se extenderá hasta el 25 de marzo, informó la presidenta del TSE, durante una conferencia de prensa.

Actualmente hay 29 partidos políticos habilitados para inscribir a sus candidatos, detallaron los magistrados del TSE.

Hasta la fecha, 12 binomios presidenciales han sido proclamados por sus organizaciones políticas y se espera que a partir de la madrugada de este sábado se inscriban los primeros en la sede central del TSE afuera de la cual supuestos simpatizantes de varios partidos políticos han esperado para inscribirse de primero.

La autoridad electoral informó que aún existe prohibición para realizar campaña electoral y será hasta el 27 de marzo cuando los candidatos inscritos podrán difundir su propaganda.

Techo de campaña

El TSE estableció que el techo de campaña a escala nacional para partidos políticos es de Q34 millones 954 mil 222.47. Esto es el equivalente a 50 centavos de dólar estadounidense por cada ciudadano empadronado hasta diciembre de 2022.

El techo para los comités cívicos es de 10 centavos de dólar para cada ciudadano empadronado en cada circunscripción electoral.

Lea más: Más de 70 mil candidatos y otras cifras que reveló la convocatoria del TSE

Las prohibiciones básicas en esta fase primera que inicia el 21 de enero a las 0 horas es no campaña anticipada, hasta que concluya la inscripción de candidatos.

La reorganización en circunscripciones electorales es en base al número de empadronados por cantidad de población según el último censo de 2018.

#DecisiónLibre2023 ¿Cuál es la ideología de los partidos políticos que podrán inscribir a sus candidatos a partir del 21 de enero? Estos son los detalles #VotaBienInformado https://t.co/WhO82NldQQ — Prensa Libre (@prensa_libre) January 20, 2023

Presencia de candidatos

Al acto oficial acudieron la precandidata a la presidencia del partido Valor, Zury Ríos; Manuel Conde, de Vamos, Amílcar Rivera, de Victoria, Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza, Edmond Mulet del partido Cabal, Manuel Villacorta de Voluntad Oportunidad Solidaridad (VOS) y Hugo Peña de Comunidad Elefante.

Además, Roberto Arzú, de Podemos, Sandra Jovel y Enrique Degenhart del partido Valor y Unionista y Miguel Martínez, del partido Vamos, que por ahora se desconoce s correrá por algún puesto para el legislativo.

TSE da a conocer que durante las Elecciones Generales en Guatemala habrá tres fases, cuáles son y las fechas importantes. https://t.co/AUGNH5AjYa — Prensa Libre (@prensa_libre) January 20, 2023

Acto oficial

El acto inaugural comenzó a las 10:15 horas. La artista guatemalteca Susy Danielle interpretó el Himno Nacional de Guatemala como apertura de la ceremonia. Quince minutos después, Palencia ofreció el discurso inicial en el que hizo énfasis en que el día “era muy especial no solo para el Tribunal y organizaciones políticas, sino para todo el pueblo de Guatemala”.

“Es un enorme compromiso para la democracia guatemalteca. Es un día muy especial porque convocamos al ejercicio del derecho al voto”, agregó.

La magistrada presidenta argumentó que de esta forma daba inicio formalmente el proceso electoral en donde se convoca a todos los ciudadanos a participar y a servir.

“Es una cita en la agenda nacional, pues nos concierne a todos. En 40 años hemos hecho elecciones libres y hoy es necesario elevar el estándar y ponerlo más alto”, indicó Palencia.

La presidenta del TSE le pidió a las organizaciones políticas y a los medios de comunicación no dar mensajes alejados de la realidad, no dar noticias falsas. Según ella no se debe gastar más energías en eso y se cuestionó ¿acaso podemos encontrar elecciones libres en este contexto?

Exhortó, de nuevo, a los partidos y la prensa, a cumplir con esto porque consideró que “hay niños y jóvenes que votarán por primera vez y se les debe ofrecer información importante y responsable. Sugirió que los medios deben hablar de lo más importante y no de disputas electorales y pirotecnia publicitaria.

Palencia terminó su discurso a las 10:37 horas y luego fue el turno del secretario del TSE, Mario Alexander Velásquez Pérez, de leer el decreto 1-2023 íntegro.

A las 11:25 fue turno del magistrado vocal, Rojas Cetino, juramentar a las Juntas Electorales Departamentales y del Extranjero, que serán los encargados de controlar el voto de cada uno de los guatemaltecos. “Ellas son las guardianes del voto, las que garantizan las elecciones”, dijo Rojas.

El acto oficial de convocatoria terminó en forma accidentada porque en la conferencia de prensa posterior al evento la presidenta del TSE fue cuestionada por la participación de integrantes del grupo Miel San Marcos, un conjunto cristiano evangélico reconocido en el país, que interpretó la canción ¡Levántate Guate! como cierre del acto.

Palencia respondió que la presencia de los “jóvenes de Miel San Marcos había sido una sorpresa que ella les había dado al resto del pleno de magistrados”. Negó que la connotación del hecho tuviera alguna intención de obviar la laicidad del Estado, ordenada en la Constitución. El resto de magistrados respaldó a Palencia.

Con información de Edwin Pitán y Carlos Kestler.