Juan Alberto Fuentes Knight anuncia que se exiliará por persecución contra comité pro-formación de Semilla

El exministro, quien fungió durante el gobierno de Álvaro Colom, indicó que enfrenta un proceso legal desde 2018 por el caso Transurbano, año en el que renunció para no “afectar” al partido (Semilla).

“Por 5 años he cumplido con los requerimientos legales y me he presentado a cada audiencia con el fin de probar mi inocencia y aquella de los miembros del gabinete que fueron injustamente señalados”, asegura.

También indica que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala “nunca los acusó” a él o a los miembros del gabinete de haber “robado o beneficiado de fondos públicos” y que ha guardado silencio por el desarrollo del caso.

En el documento publicado por Fuentes Knight, indica que debido al contexto político y judicial “es imposible que los argumentos y evidencia tengan el peso que deberían tener en la búsqueda de la justicia”.

Además, asegura que “desde el inicio del proceso” el Ministerio Público “dejó claro que otros acusados, ajenos al gabinete, fueron quienes se beneficiaron por el subsidio para el Transurbano.

Detalla que “luego de aprobar un primer y único desembolso a empresarios transportistas” detectó anomalías en el uso de los fondos e interpuso una denuncia; además, luego de eso asegura que no aprobó más desembolsos.

El anuncio de Fuentes Knight se registran en el contexto de acciones legales que el Ministerio Público ha emprendido contra el partido Movimiento Semilla, por un caso de supuestas irregularidades en el registro de firmas para la formación de la organización política.

El caso lo investiga la Fiscalía contra la Impunidad en Guatemala, la cual ha solicitado la suspensión del partido político, ha efectuado allanamientos en el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral y ha solicitado la aprehensión de varias personas como parte de las pesquisas.

Las acciones del Ministerio Público han causado rechazo de diversos sectores en Guatemala, diplomáticos de países amigos y organizaciones internacionales como la Unión Europea e integrantes de la Organización de los Estados Americanos, entre otros.