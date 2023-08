“La democracia estuvo en una situación delicada y vulnerable”: Irma Palencia, presidenta del TSE

¿Cómo han visto el desarrollo del evento electoral desde la convocatoria hasta el día de hoy?

Hemos ido quemando etapas, por llamarle de alguna manera, porque tenemos desde el año 2021 una planificación dentro de una mesa interna que se llamaba ‘Gestión Preelectoral, después se llamó ‘Gestión Electoral.

Cada planificación tuvo 25 acciones´, y estas sub acciones. Hemos visto como algunas de esas planificaciones se fueron ajustando, pero una vez que fue la convocatoria del 20 de enero no hemos tenido que ir ajustando nada.

Gracias a Dios no hemos ajustado nada, porque algunas cosas que ocurrieron, que posiblemente no esperábamos, tenían un tiempo de holgura suficiente que nos dio margen para que no se alterara el calendario electoral.

Vamos bien, una prueba de eso es decirle que como ‘relojito’ la logística electoral, a través de la Dirección Electoral, se tenía previsto que el jueves salieran las cajas electorales y fue así. Estamos con la planificación lista para que los guatemaltecos acudan a votar este 20 de agosto.

¿Cuál ha sido el mayor reto u obstáculo que han visto como TSE a lo largo del proceso electoral 2023?

Podemos decir que muchos, por ejemplo, saber si contaríamos o no con el presupuesto electoral tal como lo presentamos, no nos dieron todo lo que solicitamos, sin embargo, como nos dieron un anticipo el año pasado pudimos cumplir con todo lo trazado.

Ahí vamos luchando con la administración, porque cuesta en el Estado, las cosas no son como uno piensa, a pesar que hay normas que nos permiten algunos procesos con excepción, y lo más complicado tal vez ha sido la incomprensión, o la desinformación o la crítica ante esto porque se piensa que el Estado es plano y hay desconocimiento, hay critica un tanto despiadadas, pero sabemos que las personas ignoran de lo que están hablando.

La etapa de inscripción generó un número considerable de acciones legales. ¿Esperaban tantas acciones legales en esta etapa o se rebasaron las expectativas?

Fueron muchas, es cierto, pero la administración anterior tuvo más. En ese sentido la Corte confirmó muchas de nuestras resoluciones y muchos de los recursos de nulidad que conocimos como pleno del TSE fueron objeto de amparo y la mayor parte, como un 90 por ciento, fueron confirmadas por la Corte Suprema de Justicia y luego por la Corte de Constitucionalidad, y eso nos dio una gran satisfacción el saber que el criterio, que aunque costó llegar a consensos, sí tuvo sustento.

¿Cómo vio el TSE la participación de los guatemaltecos el 25 de junio?

La participación de los guatemaltecos superó las expectativas que teníamos porque fue casi un 61 por ciento o un poco más. Nos impactó todo, la participación… luchamos porque fuera arriba del 50 por ciento, nos sentimos satisfechos, aunque es un número para ciertos lugares bajo, pero de cara a lo del 2019 sentimos que fue un buen número.

Para las votaciones que se avecinan el próximo domingo estamos esperando, ojalá, que tengamos mayor participación. Yo enciendo la radio o reviso mi teléfono y en todos lados se habla de las elecciones, así que esperamos que los que no votaron en la primera vuelta se animen.

Nosotros no podemos más que invitar, no podemos inducir, pero si invitar a que participen los que no lo hicieron, y los que lo hicieron que no dejen de hacerlo, que no sientan ningún desencanto, sino que al contrario vea como a través de esas voces que se plasman en la boleta hacemos un cumulo de voces que deciden el presente y el futuro de nuestro país.

Este año se cuestionaron los resultados de las votaciones y hubo amparos y se obligó a las Juntas Electorales Departamentales repetir las audiencias de revisión. ¿Qué significó esto para el proceso electoral?

Afortunadamente no retrasos en el calendario electoral, teníamos un tiempo holgado y no nos afectó en cuanto al tiempo, pero sí afecta en el ánimo de las personas porque se sienten escrutados.

Las Juntas Electorales Departamentales viajaron sin ningún reparo para apoyarnos a nosotros –TSE– vienen porque estaban en juego la credibilidad de las elecciones y ellos impregnaron todo para que las elecciones fueran eficientes y transparentes.

No hubo mayor variabilidad en cuanto a los resultados preliminares, mucho de esto era por esa incomprensión del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), que no son vinculantes y son diferentes a los resultados oficiales.

Algunos grupos han tratado de levantar un eco de aparente fraude desde ese momento. ¿Estos señalamientos pusieron en riesgo la democracia en Guatemala?

Sí puso en una situación delicada, vulnerable esto –la democracia-, porque ya llegar a una situación de esta naturaleza de abrir cajas electorales y vulnerar la compilación de votos, eso no está previsto en la ley.

Claro, nosotros somos respetuosos del estado de Derecho y de las decisión que otras órganos pueden tomar por algunas investigaciones, pero ese tema era muy delicado, no porque no se pudiera transparentar, pero con las actas era suficiente, estaban las firmas de los fiscales de los partidos políticos, quiere decir que estuvieron presentes en el conteo, luego transmitidas y digitadas, por eso es que lo que se hizo es esa audiencia relativa a las actas.

Otra cosa que fue favorable para la ciudadanía, que demuestra que la narrativa de fraude se cae por sí misma, es que hubo dos o tres grupos que hicieron conteo rápido y coincidió en un 99.8 por ciento, está más que verificado que no había necesidad de ir más a fondo.

Errores hubo algunos, como en todo evento electoral de cualquier parte del mundo, nunca hay algún evento exento de error humano pero hay estándares permisibles, y nosotros llegamos al 0.35 por ciento de error en lo que fue la transmisión preliminar, pero no así en los oficiales.

¿Esta situación delicada ya pasó o se podría volver a ver algo similar tras los resultados del 20 de agosto?

No hay nada escrito, mire que nuestras predicciones y las famosas encuestas quedaron superadas por la realidad, entonces es muy difícil poder decir qué va a pasar.

Sin embargo, nosotros los que más nos puede preocupar es la aceptación de los resultados, porque a mi punto de vista, fue la aceptación de los resultados o la no aceptación de los mismos o las sorpresas de algunas, lo que ocasionó algunas inconformidades bastante radicalizadas.

Esperaríamos ahora que los simpatizantes o que los propios contendientes sí tengan el grado de madurez y la ética para aceptar los resultados.

Algunos grupos siguen levantando el eco de fraude. ¿Estos mensajes podrían ser considerados delitos y el TSE podría hacer algo para evitarlos en la última semana de cara a la segunda vuelta?

De poder hacerse, podría hacerse, pero nosotros no estamos en esa tónica. Nosotros no aportaríamos absolutamente nada al país con una postura beligerante contra los ciudadanos que tienen su derecho a tener una opinión contraria a la nuestra.

No crea, a veces se sobrepasan, hay mensajes de odio muy radicalizados que ya le atañen al honor y a la honra de cada uno de los magistrados, a veces la toman contra alguno y como seres humanos es molesto y da ganas de tomar acciones legales, pero privilegiamos que es lo que más le conviene al TSE, mi postura personal de defenderme o privilegiar el derecho de la mayoría, a veces cuesta auto convencerse pero es el derecho de la mayoría y no hay que polarizar más el ambiente, hemos tratado de tener cordura por el bien de Guatemala.

¿Vieron ética entre los partidos durante la etapa de campaña?

El acuerdo que firmamos tenía esa clara intención, sin embargo, en algunos casos se atacaron entre ellos, algunos con un volumen más elevado que otros, pero realmente también esto es delicado ponerse al medio.

Nuestro arbitraje no es ahí, por eso hicimos una herramienta que propiciara ese ambiente, pero ya cuando las posiciones son de uno contra otro si el árbitro llega a separarlos puede provocarse una situación más difícil, porque no tardarían en decir que intervenimos para defender a alguien.

¿Cuál va a ser el reto del TSE después del 20 de agosto y hasta el próximo 14 de enero cuando asuman las nuevas autoridades?

Bueno, esa es una pregunta bien difícil y compleja. Primero; porque es a futuro, segundo; porque hay algunas cuestiones que todo mundo sabe que están abiertas a favor de uno de los partidos contendientes.

Si eso va a continuar o no, no depende de nosotros sino de entes externos y de factores externos, de voluntades que no son las nuestras, entonces no lo podemos tener previsto si va a continuar o si no, no lo sabemos.

Lo que sí le puedo decir es que el evento electoral está para concluir oficialmente el 31 de octubre, después de esto todavía queda un tiempo, prácticamente dos meses y medio para la toma de posesión de las nuevas autoridades, pueden pasar muchas cosas, sí, o puede que no pase nada, creo que todo está muchísimo en manos de los simpatizantes y de los correligionarios de las dos opciones que van a segunda vuelta.

Si ellos toman una postura madura, quien sea que gane y quien sea que no gane, que tomen una postura madura de aceptación real de los resultados se verá traducida a hechos, en acciones y eso dará al país tranquilidad, solvencia, va a sanear la democracia que a veces se ve debilitada por la no aceptación de resultados.

¿Qué esperarían del futuro presidente o presidenta electa para borrar todos esos señalamientos de aparente fraude?

Para comenzar yo sí creo que hay que ponerle atención a las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp), esto en primer lugar; en segundo lugar, hacer un fortalecimiento del Registro de Ciudadanos con herramientas tecnológicas que lo pongan en la vanguardia, sí tenemos un buen registro pero que se quedó atrapado en el tiempo, le falta modernidad.

Analistas consideran que una reforma necesaria es que las decisiones del TSE ya no sean apelables. ¿Cómo ven esos comentarios?

Totalmente de acuerdo, porque el término que nos bautiza como Tribunal Supremo Electoral pierde ese carácter de supremo cuando nosotros, especialistas en la materia, somos escrutados en nuestras decisiones en otros órganos, muy respetables y con alta jerarquía, pero no especializados en la materia.

¿Qué ha sido lo más difícil como presidenta del TSE durante su gestión?

Han sido muchas cosas, quizá lo más difícil es precisamente tener que sostener algunas cuestiones ante escenarios adversos porque tal vez tenemos un grupo de personas que comprende, pero hay otro que no, sin embargo tener que sostenerse a pesar de que puedan verse algunas cosas muy polarizadas.

Tener que hacer esa lucha interna. Sabíamos que veníamos a esto y lo hacemos con gallardía, sabemos que sí, pero a veces no es fácil hacerlo porque hay otras cosas que no necesariamente son públicas pero toca sostener dentro del Tribunal para que todo camine sin llanta pinchada.

¿Ha ganado enemigos?

Probablemente, yo pienso que sí. No lo he percibido como tal pero pienso que sí. Si el 90 por ciento de los ciudadanos que no fueros inscritos piensan que es por mi culpa, y de hecho hay algunos que dicen que soy yo la culpable, pero se les olvida que es un tribunal colegiado.

¿Usted o alguno de sus colegas se han llegado a sentir amenazados?

Creo que hay distintos momentos, hubo campañas desinformativas, de odio que nos llegaron. En mi casa me preguntaban si estaba bien, ya llegando tarde a casa, yo les decía que sí y me preguntaban de nuevo si estaba bien y me preguntaban si había visto noticias, yo les digo ‘no quiero ver’.

Tal vez apartarse un poco, es importante ver noticias pero a veces la familia o amigos pueden ver mensajes que no se saben cuáles son de desinformación y cuáles de información, de una fuente correcta. Lo que afecta más es la preocupación de la familia.

Su presidencia finaliza el octubre, asumirá la presidencia la magistrada Blanca Alfaro. ¿Qué TSE va a recibir, cuáles serán sus principales desafíos?

Yo creo que tiene muchos desafíos, comenzando con esos dos meses y medio que ya sin que sea parte del evento electoral toca hasta la toma de posesión, ahí creo que hay un importante reto para el llamado a la gobernabilidad y que se mantengan los resultados, no que lo diga yo, muchas personas lo están visualizando así.

Pero el reto más importante que va a tener, creo, que es la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (Came), la metodología con la que va a trabajar para buscar los mejores mecanismos para que sean eficientes esos diálogos con la sociedad civil y los partidos políticos, para que realmente dejemos un legado cuando nos toque decir adiós.

¿Cuál es su mensaje final para que los guatemaltecos acudan a las urnas y tomen una decisión de país este 20 de agosto?

Yo a los ciudadanos los quiero invitar a que no se pierdan por nada del mundo, va a ser más trascendente si en familia, aunque no les toque votar en el mismo centro, que vayan a votar.

Es una fiesta cívica, pareciera que es una frase trillada pero no lo es, porque cada cuatro años tenemos la oportunidad de unir nuestras voces de manera dispersa al inicio, pero cuando se comienzan a contar los votos esas voces se comienzan a juntar y empiezan a ir en una tendencia.

Es importante que vayan a votar este 20 de agosto, no importa por quien voten, pero es importante que participen, este derecho se ejerce cada cuatro años, es como cuando pasa un cometo…es un gran acontecimiento que nadie se quiere perder.

Los invito a que no pierdan la oportunidad de decir posterior al 20 de agosto, yo si voté, porque quiere decir que asumimos un derecho, quien no vote es como si pierde el derecho a criticar porque no participó.

Participen pensando en el país, pensando en Guatemala, y que ese día nos una ese común denominador que no es solo la democracia, es el país. Yo quiero cerrar el mensaje diciendo que hay que amar mucho a Guatemala para no perderse esa fiesta, que es mayor a la fiesta de Jocotenango que está muy cerca…definimos que va a pasar en cuatro años, perdérsela no se vale, les invito a que tomen conciencia y que participen.