La suspensión de todas las candidaturas de un partido es “inédita”: Gabriel Medrano, exmagistrado del TSE

La única información que tengo es la de los medios de comunicación, —pero— como veo el asunto es que al decretar una sala de lo contencioso administrativo un amparo provisional dejando sin efecto temporalmente la inscripción de una asamblea general del partido que se trate, que se celebró en noviembre del 2022, me sorprende por que a la asamblea de los partidos el Registro de Ciudadanos acredita delegados. Luego, esas asambleas son inscritas en el Registro. En esa asamblea, entiendo, se eligió e inscribió al comité ejecutivo, entonces desde noviembre de 2022 hasta ahora se vio que eso estuvo firme, si hubo impugnaciones puede ser, pero han de haber sido resueltas en su momento.

¿Con la suspensión de las inscripciones el Registro hizo lo que debía hacer?

Al Registro de Ciudadanos, en este momento dentro de un Estado de Derecho, le correspondía acatar lo que le ordenaba el tribunal de amparo. El resultado de ese amparo provisional es que todo lo actuado por ese partido político después de esa asamblea no tiene validez y el Registro. Pero eso de que estaba firme desde noviembre de 2022… a mí me parece inaudito que se haya emitido ese amparo provisional y se haya suspendido temporalmente la inscripción de la asamblea.

Uno piensa que esas asambleas son revisadas por el TSE y que debería haber un tiempo para hacer impugnaciones ¿Es por eso?

Por ley el Registro de Ciudadanos tiene que nombrar a delegados que participan en esas asambleas, entonces, cualquier anomalía la debieron haber dicho en su momento, es que la hubo. Pero, además, se inscribió a órgano directivo del partido que se eligió en esa asamblea, lo que aparentemente está en firme desde hace meses, entonces lo que me parece inaudito es que ahora, seis meses después, vengan a decretar un amparo provisional.

¿Hay algún plazo después de celebrada la asamblea para que quede válida si no hay más impugnaciones?

Cuando se inscriben —las candidaturas—, si hay impugnaciones se hacen a través de los recursos que no tiene un plazo para plantearse y luego resolverse, pero en esto da la impresión de que no había nada pendiente de resolver.

¿Qué tan difícil le queda a un partido que le ocurra esto a un mes de las elecciones? ¿Tiempo para qué les queda?

Definitivamente no hay ningún tiempo. Aquí lo único que queda, hablado desde el punto de vista estrictamente legal, es la resolución que tendrá que emitir la Corte de Constitucionalidad, a la brevedad posible, de la apelación interpuesta por el partido afectado de ese amparo provisional, o sea que este asunto está única y exclusivamente en manos de la CC.

¿Pero también puede haber un amparo definitivo de la sala que otorgó el amparo provisional?

Es que este amparo provisional fue apelado y la Corte de Constitucionalidad debe resolverlo. El trámite de la acción de amparo seguirá —en la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo—, pero eso se tardará varias semanas, y suponga que lo declaran sin lugar la apelación ahí se termina la participación prácticamente. Ahora, si lo declaran con lugar pues vuelve a tener efectos jurídicos la inscripción del partido y de todos los candidatos y participan en las elecciones por eso les digo que todo de pende ahora de la resolución de la CC.

¿Recuerda si en anteriores procesos electorales ha habido alguna situación similar?

Esta situación es inédita. Por primera vez en la historia de los procesos electorales desde 1984 sucede que se deje en suspenso temporal la inscripción de todos los candidatos de una organización política. Antes había problema con candidatos a presidente, sobre todo, también con algunos, los últimos procesos, de candidatos a diputados o alcaldes, pero que todos los candidatos de un partido desde el presidente hasta los de las corporaciones municipales queden en suspenso es algo inédito y pone en un grave problema al Tribunal Supremo Electoral se debió a que está afectado a las cinco papeletas.

¿Cómo puede afectar eso la credibilidad del proceso electoral y hasta la democracia del país?

Yo creo que esta situación en particular, pero también por todo lo que se ha venido dando, afecta indudablemente la credibilidad de proceso electoral. Ha habido tantas inscripciones y no inscripciones, problemas con la compra de equipo de transmisión de datos, recusaciones, dimes y diretes, resoluciones que se emiten y después se dejan sin efecto, un TSE sin confianza del electorado… todo eso hace de este proceso electoral uno muy delicado. No obstante, todo ello no debe inhibir a la ciudadanía a participar y emitir su voto ya que hay una cantidad de ofertas de donde pueden escogerse a los candidatos más idóneos para que dirijan los distintos puestos de elección popular.

Hablando de situaciones inéditas ¿También sería inédito llegar a ciertas fechas sin las papeletas impresas?

Cuando yo estuve en el TSE nos pasó. Diez días antes tuvimos que imprimir nuevas boletas para presidente, se desperdiciaron millones de papeletas, por supuesto. Pero nunca se ha tenido una situación que afecte a todas las papeletas, las cinco, y de cada una se imprimen nueve millones y medio. El problema es tremendo, no quisiera estar en los zapatos de los magistrados.