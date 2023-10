Los 48 Cantones de Totonicapán le piden a Giammattei la destitución de la fiscal general Consuelo Porras

Los pedidos de dimisión han ido en ascenso durante la semana en contra de Porras Argueta y este viernes se sumaron ambos sectores para apoyar a las comunidades indígenas que desde el lunes han bloqueado las principales carreteras del país, según constató.

“Las autoridades ancestrales firmantes, todas en resistencia, por este medio solicitamos una cita de emergencia con su persona para el día de hoy por la tarde a la hora que usted nos indique”, señala el documento entregado en Presidencia.

Agrega que “deseamos dialogar con usted sobre le difícil situación del país y acerca de la necesidad urgente de que usted destituya a la fiscal general Consuelo Porras, por existir múltiples razones que justifican la causa de su remoción, esto en base a las facultades que le otorga el artículo 251 último párrafo de la Constitución Política de la República de Guatemala”.

“Comprendemos que la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público contenida en el Decreto 18-2016 del Congreso de la República reformó el artículo 14 de dicha Ley Orgánica, habiendo establecido en la parte que nos interesa, lo siguiente: ´Se entenderá por causa justificada la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada´”.

“Ahora bien, señor presidente, esta modificación de la ley requería una reforma constitucional en el mismo sentido. Sin embargo, esta reforma constitucional nunca llegó a darse. Por esta razón, usted, en su calidad de presidente de la República, sí puede destituir inmediatamente a la fiscal general Consuelo Porras”, refiere el documento.

Además, detalla que “si bien la Corte de Constitucionalidad, ha interpretado que la fiscal general, no depende jerárquicamente de ningún funcionario, y que tiene funciones autónomas, pero se ha hecho una interpretación restrictiva de la norma constitucional, que debe ser interpretada de manera extensiva, si usted, nombra a la fiscal derivado de una terna, la misma Constitución le faculta la remoción, no al amparo de un proceso penal imposible, porque ella no se va investigar a sí misma, pero si puede ser en el marco de sus funciones administrativas”.

Causas que justifica su remoción, según el memorial presentado.

Es un hecho notorio que ella (Porras Argueta) promueve procesos penales selectivamente para entorpecer el proceso democrático desarrollado en las urnas, y solicitó el secuestro de las actas finales de cierre y escrutinios documentados por Juntas Receptoras de Votos, y las actas de revisión final de escrutinios, emitida por las Juntas Electorales Departamentales y otros materiales electorales, todos ellos son de control exclusivo del Tribunal Supremo Electoral.

La desconfianza generada en la población por su falta de objetividad ha motivado una serie de manifestaciones a nivel nacional, que usted tiene la potestad legal de remediar en apego al mandato constitucional relacionado.

Los procesos penales promovidos en contra de exfuncionarios acusados de graves delitos no han sido impugnados ni han sido defendidos objetivamente, lo que hace dudar de su gestión, como el caso de Manuel Baldizón o el caso Odebrecht.

Es un hecho notorio que el objetivo de la fiscal general es cancelar el partido que resultó ganador en las urnas, utilizando la ley del crimen organizado, cuya naturaleza es la de combatir el crimen transnacional y se está desnaturalizando para la promoción de delitos comunes interfiriendo así con la voluntad popular.

“Por todas estas causas está justificada la remoción de la fiscal general y en aplicación de la jerarquía constitucional, las normas que tergiversan preceptos constitucionales como es el caso del artículo 14 de la ley orgánica, se impone la interpretación del artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala”, detalla el escrito.

Cinco días de protestas

Las manifestaciones y bloqueos de carreteras en Guatemala se mantienen vigentes este viernes por quinto día consecutivo en más de una docena de carreteras del país, como parte de una protesta generalizada para exigir la renuncia a Porras.

La cifra de bloqueos es la más alta de la semana desde que el pasado lunes empezaron las protestas en contra de la fiscal general, señalada de querer interferir en el proceso electoral ganado en agosto por Bernardo Arévalo de León.

El mismo Arévalo de León acusó a Porras el 1 de septiembre de intentar “un golpe de Estado” en su contra, para evitar su investidura en enero de 2024.

Además de los tapones en las carreteras, los manifestantes también se han plantado frente a las sedes del Ministerio Público en varios poblados del país, incluyendo Ciudad de Guatemala.

El pedido de renuncia contra la fiscal general llega después de que la Fiscalía interviniera, de forma inédita, en el proceso electoral local, con el decomiso el pasado sábado de actas de votaciones, además de varios allanamientos al Tribunal Supremo Electoral y al Movimiento Semilla.

Con información de EFE