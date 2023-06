Más partidos se suman a las críticas al trabajo de las juntas electorales de Guatemala y Distrito Central

“Ya no es solamente una sospecha, como la teníamos nosotros porque había demasiadas contradicciones, ahora ya es una realidad, hay evidencia en redes sociales donde se demuestra la diferencia entre el tipo de acta que se subió al Trep (sistema de transmisión de resultados) y la que en realidad existe”, explicó Lorena Flores, fiscal del partido Cabal.

La entrevistada presentó una nulidad ante la JED de Guatemala al considerar que en la fase de conteo, en algunos centros de votación los fiscales no tuvieron a la vista las papeletas físicas para dar fe de los votos.

“Esto hace dudar totalmente del conteo, del escrutinio de los votos que están haciendo estas dos juntas electorales”, insistió Flores, quien fue una de las fiscales que también cuestionó el sistema Sega, el sistema alternó para conteo de votos que utilizaron las juntas de Guatemala y el Distrito Central, por el cual pagaron Q7.6 millones.

Mariela Cabrera, fiscal del partido político Comunidad Elefante, también expuso ayer sus dudas por el trabajo de las juntas. “El actuar de estas dos juntas han dejado mucho que desear, mal sabor de boca para los partidos políticos”, indicó.

Cabrera explicó que las dudas sobre las juntas creció desde el domingo al cierre de los centros de votación: “en el trayecto nos hemos dado cuenta de ciertos criterios que han tomado estas dos juntas y han dado a malinterpretarse o a tener un concepto erróneo de su actuación, pero sí hay bastantes cosas a manifestar”.

Conteo público

Los fiscales de los partidos Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos), y Voluntad Oportunidad y Solidaridad (VOS), también analizan solicitar de manera individual conteos públicos de los votos, ya que también tienen dudas sobre el método empleado.

Los fiscales consideran que los errores no solamente se dieron en el departamento de Guatemala y en la capital, también revisan los votos a nivel nacional a través de sus fiscales.

Héctor Aldana, fiscal de Vamos, señaló algunas posibles irregularidades en las actas: “vemos en las redes sociales mucha denuncia ciudadana, vemos en las actas cómo fueron firmadas y llevan muchos testados, que es el hecho de corregir actas toda vez han ido firmadas, esa es sospecha nuestra”.

Aldana y su equipo jurídico van a analizar a detalle, porque estas actas les generan dudas, insiste. “Se tiene que respetar la voluntad de la ciudadanía, no se vale que halla inconsistencias, no se vale que las actas estén siendo manipulados bajo la figura de los testados”, añadió.

El fiscal no descarta presentar una solicitud para un nuevo conteo de votos, porque “en algunas oportunidades no coincide el acta cuatro con el documento cinco, esto es preocupante, el objetivo al final sería, de ser necesario y por la transparencia del proceso, que el TSE se vea en la obligación o necesidad de un conteo manual a nivel nacional”.

Por su parte Diego Blanco, fiscal de VOS, señaló que como partido político ya entregaron un memorial solicitando conteos públicos, al menos en la JED de Guatemala y en la JEDC.

“Nosotros ya solicitamos copia del conteo de Sega, se le envió la solicitud a la empresa, a las dos juntas y al mismo TSE”, dijo Blanco. Agregó que incluso fueron alertados de cómo la empresa Sega presuntamente impidió a los fiscales de partidos ver el conteo y digitalización de los documentos.

“A mí me informaron que gente de esta empresa, los digitadores, estaban sacando a fiscales y digitadores de Datasys, esto ocurrió en Palencia, Chinautla y San Raymundo; nosotros queremos solicitar copia del conteo de resultados que hizo Sega”, señaló Blanco.

Otro aspecto que le genera dudas a VOS es que, en apariencia, la empresa bloqueo el paso a los fiscales de distintos partidos políticos, pero sí válido que misiones internacionales apreciaran el procedimiento.

“El día de las elecciones como fiscales de ningún partido nos dejaron ingresar a revisar cómo estaban haciendo las digitaciones, estaban en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral, pero no nos dejaban entrar, pero era solo a los fiscales, porque a los observadores internacionales sí los dejaban entrar”, concluyó.

Se intentó obtener la postura de los dos partidos que pasarían a segunda vuelta, pero el fiscal César Romano, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quedó de devolver la llamada pero al cierre de la nota no hubo comunicación; situación similar ocurrió con Juan Guerrero, fiscal de Movimiento Semilla, quien no atendió las llamadas telefónicas.

Defiende el sistema

Álvaro Bravo, presidente de la JED de Guatemala dijo que estaba en una reunión, pero sí atendió la comunicación Kenneth Ordoñez, suplente de la JEDG.

Ordoñez no supo dar una cantidad de las impugnaciones que recibieron como órgano electoral, aunque confirmó que estas se discutirán este jueves. “Estamos en la última revisión para determinar la cantidad de impugnaciones, porque unas son las que ponen en las cajas y otras las que los fiscales ratifican, ya mañana podemos tener el dato”, explicó Ordoñez.

Algunos fiscales de partidos políticos estiman que habrá unas tres mil impugnaciones, un dato que no se pudo confirmar con la JED de Guatemala.

Referente al sistema Sega, afirmó Ordoñez, funcionó en óptimas condiciones. “Con nosotros todos nuestros datos y la información está dentro del sistema, hemos cotejado datos con el sistema del TSE, tomamos el resultado y lo cotejamos contra la imagen (…) gracias a Dios todos los datos han ido coincidiendo”, destacó.

La JED de Guatemala recientemente presentó un recurso de nulidad ante el TSE, solicitando cancelar las votaciones en Chinautla, a consecuencia de los disturbios que se han registrado en aquel municipio, en donde los pobladores dudan de los resultados proyectados; también existe otra nulidad por las elecciones en San Miguel Petapa, donde Creo no apareció en la papeleta y pese a ello obtuvo 12 votos.

También los fiscales señalaron que en algunos municipios de Suchitepequez no cuadraban las papeletas, es decir había mayor cantidad de boletas para una elección que de otra; así mismo reportaron que las papeletas salieron en bolsas, sin que fueran contadas y se movilizaron a Tikal Futura, esto ocurrió en la Escuela Oficial de Parvulos número 24, Escuela de Formación Secretarial 4, ambos situados en la zona 21, que competen a la JEDC.

Sobre la petición de nuevos conteos y que estos sean públicos, el TSE señala que serán los magistrados quienes conozcan las solicitudes y tomarán una decisión.

Alcaldía capitalina en disputa

Hasta ahora no se ha declarado ganador en la alcaldía capitalina, pero la JEDC está próxima a trasladar toda la documentación el TSE, con lo que se podría declarar un ganador en medio de las dudas que manifiesta el partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo). por aparentes anomalías en el conteo.

Diego Ronquillo, fiscal de Creo, partido que impulsa la candidatura de Roberto González, sostiene que la junta electoral no desarrolló como debería la audiencia de revisión de actas, lo que los obligó a presentar una solicitud de nulidad y exigen que se haga un conteo manual de votos. Ricardo Quiñonez, alcalde y candidato por la coalición Valor-Unionista, aventaja en la votación a Roberto González por 522 votos, según los datos publicados de manera preliminar por el TSE.

“Como fiscal nacional he presentado este recurso, para que el proceso de oficialización de los resultados no se dé a conocer, ya que hasta este momento no se encuentra en firme”, explicó Ronquillo.

También existe otra serie de inconsistencias, a criterio de Ronquillo, que deben ser analizadas por el Tribunal. “Se tuvo que haber puesto a la vista de los fiscales las 2 mil 23 actas de escrutinios para la ciudad de Guatemala, se pidió que se leyera la parte conducente de las actas para presentar impugnaciones, lamentablemente el secretario de la JEDC no cumplió con el procedimiento”, explicó.

Para Pablo Duarte, fiscal del Partido Unionista, dijo que no existen argumentos legales que permitan hacer un nuevo conteo de votos, como lo pide Creo. “Solo evidencian la insistencia en repetir la audiencia en que ellos no llevaron los documentos que deberían de haber llevado, están intentando repetirla, pero el momento procesal ya pasó”, dijo Duarte.

Según el fiscal del Partido Unionista, “se cumplió con todos los requisitos de la ley para hacer la reunión, llegaron y estaban convocados, estuvo todo el tiempo su fiscal”, por lo que la petición de Creo no debe ser tomada en cuenta y se deben confirmar los resultados.

Por su parte José Murua, presidente de la JEDC, explicó que ya están preparando toda la documentación para concluir con el proceso y definir la alcaldía capitalina. Estima que podría suceder la próxima semana.

“Hasta que no estén los informes y los procesos terminados no podemos concluir nada, tienen que hacerse el cierre de acta ocho, los conteos de minorías, asignación de concejales, etcétera, ese trabajo se tiene que terminar”, dijo Murua.