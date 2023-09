MP publica videos de reunión con Luis Almagro en los que fiscal Rafael Curruchiche señala injerencia del funcionario en Guatemala

Se trata de tres publicaciones en esa red social, en la que Curruchiche encara a Almagro y le increpa que si los supuestos hallazgos en la investigación contra el partido Movimiento Semilla, del presidente electo, Bernardo Arévalo, no son actos de corrupción e impunidad.

Las intervenciones de Curruchiche se dieron durante la reunión entre Almagro y la fiscal general Consuelo Porras, según se muestra en la publicación que fue titulada “Intervención del licenciado Rafael Curruchiche, Fiscal de Sección de la #FECI durante la visita del Secretario de la #OEA. #CasoCorrupciónSemilla”.

“Lo voy a decir con mucho respeto señor secretario, pero a mí me parece muy temeraria su actitud y yo lo interpreto como una clara injerencia hacia el mandato constitucional que tiene el Ministerio Público en investigar, como quien dice no investigan a Semilla, eso no se vale secretario, se lo digo con mucho respeto, la investigación va a continuar, la investigación va a seguir por el mandato constitucional que tenemos” dijo Curruchiche.

Agregó que “yo únicamente le respondo a la Constitución Política de la República de Guatemala y a las leyes de este país”.

El fiscal le dijo a Almagro que en un primer encuentro ya le habían mostrado los avances de la investigación, “en aquella ocasión usted puedo observar las múltiples ilegalidades cometidas por el partido político Movimiento Semilla, usted puedo observar las firmas falsas y específicamente al actuar del señor Bernardo Arévalo y el señor Samuel Pérez”.

Agregó que han documentado la existencia de “37 personas fallecidas que el partido político Movimiento Semilla les falsificó su letra y su firma para poder llegar al número y poder ser aceptados como partido político, y aquí hago la primera interrogante ¿es eso corrupción o impunidad o no lo es señor secretario?.

También dijo que hay 3 mil 765 personas que no existen, mil 626 personas que el nombre no coincide con el DPI ¿es eso corrupción o impunidad o no señor secretario? Increpó de nuevo el fiscal.

“Hasta el día de hoy 126 personas que están repetidas hasta cuatro veces en el listado ¿es eso corrupción o impunidad o no?”, dijo Curruchiche, quien agrega que han identificado cinco mil 567 firmas falsas.

También dijo que el 14 de marzo pasado Arévalo presentó una denuncia al MP en la que se señala a una personas como la responsable de haber recolectado las firmas falsas, pero, según la Fiscalía eso es un argumento que no consideran verdadero.

“Actores corruptos”

Guatemala está sumida en pobreza, la violencia y la corrupción, males que inducen cada año a miles de guatemaltecos a emigrar. Pero el ascenso al poder del socialdemócrata Arévalo ha alarmado a la élite política y empresarial, acusada de ser corrupta.

La fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Curruchiche (quien hizo el pedido de inhabilitar a Semilla) y el juez Orellana (quien dictó tal orden) figuran en una lista de Estados Unidos de actores “corruptos”.

Arévalo ganó en balotaje a Sandra Torres el 20 de agosto pasado, luego de dar la sorpresa en la primera vuelta electoral el 25 de junio, pues no figuraba entre los favoritos en una veintena de candidatos.

Tras la primera vuelta, el fiscal Rafael Curruchiche inició una cruzada para cancelar la personería jurídica a Semilla por supuestas anomalías en su inscripción en 2017, avalada por el juez Fredy Orellana.

Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad revocó el fallo y permitió a Arévalo competir en la segunda vuelta.

Tras ganar, el fiscal volvió a arremeter contra Semilla y el Registro de Ciudadanos suspendió a Semilla, lo que le impedía hacer actividades y mermaba las facultades de sus diputados.

El domingo pasado, el Tribunal Supremo Electoral levantó la inhabilitación a Semilla hasta el 31 de octubre, una vez termine formalmente el actual proceso de elecciones.

Guatemala está sumida en pobreza, la violencia y la corrupción, males que inducen cada año a miles de guatemaltecos a emigrar. Pero el ascenso al poder de Arévalo ha alarmado a la élite política y empresarial, acusada de ser corrupta.

El fiscal Curruchiche y el juez Orellana figuran en una lista de Estados Unidos de actores “corruptos”.

Con información de EFE y AFP